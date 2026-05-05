Inravisión-Rtvc confirmó que dos candidatos más pidieron ser incluidos en los debates presidenciales y conminó a interesados a definir las “reglas”

Los debates presidenciales siguen sin hacerse en los espacios públicos, lo que ha causado controversia - crédito Gran Consulta por Colombia

Inravisión-Rtvc, el sistema de medios públicos de Colombia, encabezado por el gerente Hollman Morris, informó el martes 5 de mayo de 2026 que recibió nuevas solicitudes de inclusión en los tres debates presidenciales que estaban inicialmente programados desde el miércoles 6 de mayo, entre el grueso de candidatos que hacen parte de la contienda electoral, y pidió a los interesados confirmar su presencia.

Con la misiva firmada por Morris se notificó a las campañas que al menos dos nuevas candidaturas presentaron formalmente su interés para participar en los debates y, en ese orden de ideas, reiteró que la definición de reglas y metodología debe surgir de un acuerdo conjunto entre todos los aspirantes interesados, en cumplimiento de la legislación vigente.

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Esta es la carta de Inravisión-Rtvc sobre los debates presidenciales que obligaría a redefinir los compromisos ya establecidos - crédito @RTVCco/X

Remarcó que es necesario que se establezca un acuerdo entre los participantes para definir reglas, temáticas y procedimientos, así como la designación consensuada del moderador. Así pues, se dejó en claro que urge de parte del sistema de medios recibir las condiciones y detalles organizativos “con al menos dos días de anticipación a la emisión de cada debate”, incluidos los nombres de moderadores de estos espacios.

Este paso, según se especificó en la misiva, busca garantizar la transparencia y la disponibilidad del equipo técnico para la producción y transmisión, tanto en radio como por televisión nacional. La solicitud de la gerencia del sistema de medios públicos parece haber puesto la tensión entre el carácter plural de los debates y la necesidad de reglas consensuadas ante la ampliación del grupo de participantes, que llegaría a nueve.

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Los debates se harían en los estudios de Rtvc, si hay pleno acuerdo entre los candidatos - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Hasta el momento, eran siete de 13 aspirantes los que habían pactado previamente la realización de tres debates televisados, cuya transmisión estará a cargo de Inravisión-Rtvc. El acuerdo se formalizó el 30 de abril y abarca participaciones de Claudia López, Sergio Fajardo, Luis Gilberto Murillo, Roy Barreras, Mauricio Lizcano, Carlos Caicedo y Sondra Macollins, por lo que se creía que las discusiones empezarían en los días previstos.

A su vez, las campañas también tenían consenso en que las discusiones públicas fueran los miércoles 6, 13 y 20 de mayo, en las instalaciones de Inravisión. Cada debate tendría una duración máxima de dos horas, entre las 8:00 p. m. y las 10:00 p. m., aunque habrá que ver si con esta nueva comunicación tendrá que hacerse una reorganización de lo dispuesto por las mencionadas candidaturas de las que se supo aprobación.

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Dos nuevas solicitudes reabrirían el diseño de los debates televisados

La carta se divulgó a raíz de las gestiones de las campañas, en mandato de la Ley 996 de 2005, que establece la obligatoriedad de debates en medios públicos. “Les solicitamos enviarnos una comunicación en la que la totalidad de los candidatos que han manifestado su interés en participar definan entre ustedes y de manera conjunta las reglas, los temas y la metodología que regirán los debates”, enfatizó el directivo.

Con esta comunicación, al menos siete candidaturas presidenciales habían acordado la realización de tres debates presidenciales en la señal pública - crédito @RtvcCo/X

Es válido precisar que la legislación electoral dispone que los debates sean plurales y que su organización garantice representatividad. Hasta el momento, los siete firmantes iniciales habían acordado las temáticas: justicia para el primer encuentro, asuntos sociales en el segundo y economía en el tercero; considerados temas de especial importancia para la discusión pública, en momentos en los que avanza la campaña.

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En su momento, se aclaró que los acuerdos previos logrados por los siete candidatos excluían por ahora a figuras políticas como Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, que han protagonizado una fuerte polémica frente a la tardanza en la celebración de debates; aunque en el caso de Cepeda, actual senador del Pacto Histórico, trascendió que habría propuesto condiciones para definir los participantes.