Colombia

Emergencia en Viotá por creciente súbita del río Calandaima: una persona está desaparecida

Una inundación repentina del caudal sorprendió a decenas de personas en actividades recreativas, provocando una operación de rescate que mantiene la búsqueda de un hombre de 50 años, mientras cinco heridos reciben atención médica

Autoridades y organismos de socorro desplegaron un amplio dispositivo luego de que varias personas fueran arrastradas por la corriente, logrando salvar a la mayoría y trasladando a los lesionados a centros asistenciales - crédito prensa Bomberos Cundinamarca

La repentina crecida del río Calandaima en el sector conocido como Rompe Calzones, en la vereda Neptuna del municipio de Viotá, Cundinamarca, desencadenó una intensa operación de rescate y búsqueda, luego de que varias personas fueran sorprendidas por la fuerza de la corriente mientras se encontraban en actividades recreativas.

Con base en la información oficial proporcionada por la Delegación Departamental de Bomberos de Cundinamarca, cerca de 30 personas estuvieron en riesgo, aunque lograron ponerse a salvo sin sufrir afectaciones, mientras que seis fueron arrastradas por la creciente, de las cuales cinco ya fueron rescatadas con vida y una, hospitalizada y otra más permanece desaparecida.

El capitán Álvaro Farfán, delegado de Bomberos Cundinamarca, detalló que el incidente ocurrió en horas de la tarde, cuando una creciente súbita sorprendió a quienes se encontraban en el río.

La crecida súbita del río
La crecida súbita del río Calandaima en Viotá, Cundinamarca, sorprendió a decenas de personas durante actividades recreativas - crédito prensa Bomberos Cundinamarca

Farfán explicó que la activación de la emergencia fue inmediata, con la intervención del cuerpo de bomberos local, la Policía Nacional y centros hospitalarios. En el lugar, tres personas fueron rescatadas con lesiones y trasladadas de inmediato a un centro asistencial para su valoración y atención médica.

Entre los heridos se encuentra una mujer de aproximadamente 70 años, que presenta politraumatismo, posible trauma craneoencefálico moderado, una herida en la región frontoparietal derecha y posible trauma en el miembro superior izquierdo; una mujer de 45 años con hipotermia, y un menor de 10 años que también sufrió hipotermia, según el reporte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Viotá.

Otras seis personas fueron rescatadas del río sin lesiones aparentes, mientras que las autoridades mantienen la búsqueda de un hombre de aproximadamente 50 años, que fue arrastrado por la corriente y permanece desaparecido.

Seis personas fueron arrastradas por
Seis personas fueron arrastradas por la corriente en el sector Rompe Calzones, una de ellas permanece desaparecida tras el incidente - crédito prensa Bomberos Cundinamarca

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, informó a través de la red social X que los organismos de socorro rastrearon el río hasta la unión de los ríos Calandaima y Ruidosa, cubriendo un tramo de 400 metros en la búsqueda del desaparecido.

En el lugar de la emergencia trabajan seis unidades de bomberos bajo el mando de la subteniente Heidy Muñoz, junto a dos unidades de la Policía y el coordinador de gestión de riesgo.

Las labores de rescate y búsqueda enfrentan dificultades debido a problemas de comunicación en la zona, por lo que se están implementando medidas para mejorar la coordinación entre las entidades involucradas.

Además, se programó la realización de un Puesto de Mando Unificado (PMU) con la participación de los cuerpos de socorro, la Alcaldía, Gestión de Riesgo, Policía y Ejército, con el objetivo de planificar las acciones para la localización y rescate de la persona desaparecida.

El gobernador Rey subrayó que la situación está siendo monitoreada de manera permanente por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Viotá, aunque las labores de búsqueda debieron suspenderse al caer la noche y se reanudarán en la jornada siguiente. “Seguiremos informando oportunamente sobre el desarrollo de esta situación”, afirmó Rey en su mensaje en X.

Noticia en desarrollo...

