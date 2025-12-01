Dayana Jaimes le respondió a excuñada de Martín Elías y destapó antiguas rencillas en la familia de Diomedes Díaz: “No se olvida”

Cruce de publicaciones en redes sociales entre Camila Varón, excuñada de Martín Elías y Dayana Jaimes - crédito @camilavarons/IG @dayanajaimes55/IG

La controversia en torno al pasado del cantante de vallenato, Martín Elías, y las tensiones familiares que persisten tras su muerte han vuelto a ocupar el centro de la conversación en las redes sociales, especialmente debido a las acusaciones contra su viuda.

En esta ocasión, el centro de la atención está en Dayana Jaimes y Camila Varón, cuyas declaraciones recientes en redes sociales han reavivado viejas disputas y expuesto la compleja red de relaciones entre los allegados del fallecido cantante.

El intercambio, marcado por acusaciones y reproches, muestra cómo el legado de Martín Elías sigue generando fricciones entre quienes formaron parte de su vida.

Todo comenzó cuando Camila Varón, hermana de la primera esposa de Martín Elías, habilitó una caja de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram.

Ante la consulta de un seguidor sobre la posibilidad de conversar con Dayana Jaimes, Camila respondió de manera tajante: “Lo único que puedo decir es que el pasado no se olvida; se aprende a vivir con él, pero no se olvida”, afirmó la excuñada de Martín en su publicación.

Esta frase, lejos de pasar desapercibida, fue interpretada por Dayana como una alusión directa y provocó una reacción inmediata.

Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías y madre de Paula Elena Díaz, decidió replicar públicamente esa interacción de Camila Varón.

Compartió un pantallazo de la historia de Camila y cuestionó la autenticidad de la pregunta, sugiriendo que la propia Camila podría haberse formulado el interrogante para alimentar la polémica.

En un extenso mensaje, Dayana expresó: “Quiero dejar algo completamente claro. Cada vez que ciertas personas abren dinámicas con su público, terminan mencionando, cuando mi vida no está ligada a la de ellas. Que su sobrino sea hermano de mi hija, Paula Elena Díaz, no le da derecho de usar mi nombre ni a sembrar cizaña sobre la persona a su paso que, según ella, ‘no olvida’”.

La periodista y creadora de contenido fue más allá al cuestionar el sentido de la afirmación de Camila sobre lo que no olvida:

“Y sinceramente, todavía me pregunto: ¿qué es lo que no olvida? Porque cuando Martín estaba vivo, jamás habló nada. Pero luego me acusó de lo peor, porque eso es lo único que ha hecho en su vida, sembrar discordias”.

En su mensaje, Dayana defendió su postura de mantenerse al margen por el bienestar de su hija y negó haber interferido en la vida de Camila o en la relación entre los hijos de Martín Elías.

La tensión escaló cuando Dayana sugirió que Camila utiliza su nombre para ganar notoriedad en redes sociales: “Si tu intención es llamar la atención e interactuar con su público, bien mal me haces de hacerlo sin mencionar mi nombre. Utilice más su proyección, su talento, hable con su público de sus proyectos, de sus ideas, de lo que realmente debería importarle”.

Además, Camila señaló que no tiene interés en entablar una conversación con Dayana, a lo que la viuda del intérprete del Terremoto sugirió que las menciones públicas no son casuales: “Espero que después de esto pienses antes de hacerte una auto pregunta con mi nombre”, agregó la viuda del fallecido cantante.

El intercambio de declaraciones expone la persistencia de viejas heridas y la dificultad de cerrar capítulos en una familia marcada por la figura de Martín Elías.

Dayana Jaimes concluyó su mensaje con un llamado a poner límites ante lo que considera una falta de respeto reiterada: “Sería más sensato que se ocupe de su futuro, de su salud mental y física. Llega un punto en el que la falta de respeto reiterada obliga a poner límites”.