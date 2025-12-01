Así está la rentabilidad de los CDT en Colombia para diciembre de 2025: bancos, cifras clave y tendencias de inversión

Un CDT es un mecanismo de ahorro utilizado como una inversión de bajo riesgo - crédito Shutterstock

Diciembre es un mes clave para las inversiones en Colombia, impulsado por el pago de la prima navideña y la búsqueda de alternativas seguras para rentabilizar ingresos adicionales. Ante esto, los certificados de depósito a término (CDT) ganaron protagonismo, con tasas históricamente altas y una oferta cada vez más digitalizada.

Precisamente, los colombianos mostraron una preferencia creciente por comparar y elegir las mejores tasas entre los 30 bancos del país, en lugar de mantener su dinero en la entidad de siempre.

Dicho producto financiero se posicionó como uno de los de mayor demanda en la temporada de fin de año. El principal atractivo radica en la estabilidad de la rentabilidad, ya que desde el primer día el inversionista conoce cuánto ganará al finalizar el plazo pactado. Además, los mismo cuentan con la cobertura del seguro de depósitos del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafín), lo que añade un componente de seguridad relevante para los ahorradores.

Por supuesto, la digitalización transformó el acceso a los CDT, lo que permitió a más de 2,2 millones de colombianos invertir de manera ágil y comparar tasas desde varias plataformas en las que la automatización permitió ahorrar más de 180.000 horas en trámites y filas bancarias.

Comparativa de tasas y condiciones: bancos líderes en rentabilidad

Un análisis de MejorCDT para diciembre de 2025 destaca a varias entidades financieras por sus tasas competitivas y condiciones flexibles

Ban100: ofrece plazos de 6, 12 y 24 meses, y una rentabilidad de hasta 10,15% efectivo anual (E.A.). Por ejemplo, una inversión de $2.000.000 a 24 meses genera un retorno de $2.426.605.

Credifamilia: iguala la rentabilidad de Ban100 para el plazo de 24 meses (10,15% E.A.), pero en 12 meses la tasa se sitúa en 9,8%.

Iris: lidera en el plazo de 6 meses con una tasa de 9,4% E.A., y ofrece 9,7% para 12 meses, lo que permite que una inversión de $2.000.000 alcance los 2.194.000 al finalizar el año.

Coltefinanciera: se distingue por la rapidez en la apertura digital de CDT, que puede completarse en solo ocho minutos, y mantiene tasas superiores al 9% E.A. en plazos de 6, 12 o 24 meses.

KOA: se posiciona como la entidad con la mejor tasa para diciembre de 2025, al alcanzar el 11% E.A. tanto a 12 como a 24 meses, aunque las condiciones pueden variar según el monto y el plazo de la inversión.

Ejemplos concretos de rentabilidad y simulaciones

La comparación de tasas revela diferencias significativas según el plazo y la entidad.

Para un CDT a dos años (720 días):

KOA: 11%,

Ban100: 10,3%

Credifamilia: 10,15%.

A un año (365 días):

KOA: 11%.

Ban100: 10,4%

Credifamilia: 9,8%.

A 6 meses (180 días):

KOA: 10,1%.

Iris: 9,4%.

Ban100: 9,35%.

A 3 meses (90 días):

Ban100: 9,6%.

Iris: 9,05%.

Coltefinanciera: 8,7%.

En el caso de Bancolombia:

La modalidad de inversión virtual permite abrir CDT desde $500.000 hasta casi $100.000 millones, con plazos de 30 días a cinco años.

Las tasas vigentes para diciembre de 2025 oscilan entre 8% y 8,7% E.A. según el plazo.

Una inversión de $1.000.000 a 240 días genera una ganancia de $47.106.

A 360 días la rentabilidad asciende a $70.560, y a 540 días alcanza los 107.761.

Tendencias del mercado: inflación, dólar y contexto político

El informe de la entidad señala que el comportamiento de la inflación impulsó las tasas de los CDT. Tras tres meses consecutivos de inflación creciente, varios bancos mantienen rentabilidades superiores al 10% anual, lo que supera las expectativas de inicio de año. “Cuando la inflación aumenta, los CDT tienden a mejorar su rendimiento”, explicó el director ejecutivo y cofundador de MejorCDT, Carlos Correa.

La volatilidad del dólar y la incertidumbre política también influyen en la preferencia por productos de rentabilidad fija. “Ante sorpresas políticas de izquierda o de derecha, inversiones como la finca raíz se hacen más difíciles de vender, mientras que productos financieros con fácil acceso y retiro, como los CDT que se pueden endosar o vender en la bolsa de valores, están siendo más atractivos, incluso para grandes capitales”, destacó el experto.

Digitalización y facilidad de acceso: el nuevo estándar

La transformación digital eliminó las barreras tradicionales para invertir. Ahora, los usuarios pueden comparar tasas y abrir productos desde el celular o la computadora, sin desplazamientos ni trámites presenciales. La firma electrónica y la automatización facilitaron el proceso, lo que permitió, incluso, retiros anticipados en casos de emergencia sin penalidades, una opción impensable años atrás.

Recomendaciones y visión de expertos

Correa resaltó la importancia de comparar alternativas de manera constante para identificar las entidades que siguen ofreciendo tasas de doble dígito. Dijo que esto “es clave para encontrar cuáles son las entidades que siguen ofreciendo CDT de doble dígito”.

Además, recomendó analizar el objetivo de la inversión para decidir entre recibir intereses al vencimiento o de forma periódica, ya que esta elección impacta en la capitalización de los rendimientos.

Proyecciones para 2025 y 2026

Las señales del mercado apuntan a que 2025 cerrará con tasas altas para dichos productos financieros, mientras que 2026 se perfila como un año de consolidación de este producto como la alternativa de inversión y ahorro más utilizada en Colombia.

La tendencia de crecimiento de los certificados de depósito a término y la diversidad de opciones disponibles refuerzan la importancia de comparar condiciones y tasas antes de invertir, en un entorno donde la seguridad y la rentabilidad fija se han convertido en prioridades para los colombianos.