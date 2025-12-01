Un conductor muerto y un herido en impresionante accidente en Medellín: un camión se volcó y se llevó a varios vehículos

El tractocamión transportaba jabón y habría sufrido una falla en los frenos antes de la colisión múltiple - crédito Redes sociales

En la madrugada del lunes 1 de diciembre, en el oriente de Medellín se presentó una colisión múltiple que involucró a un tractocamión y varios vehículos particulares.

El hecho ocurrió en la vía Las Palmas, específicamente en la Loma de Los Balsos, cerca de las 4:30 a. m., donde de acuerdo con las autoridades viales, un tractocamión aparentemente cargado con jabón perdió el control mientras descendía.

Los investigadores señalaron que el vehículo de carga habría sufrido una falla en los frenos, lo que provocó que su conductor no pudiera evitar impactar a gran velocidad contra tres carros particulares, un taxi y una motocicleta en la Glorieta de La Poda.

El choque generó una escena de alto impacto y rápidamente movilizó a los equipos de emergencia y tránsito.

La colisión en la Glorieta de La Poda involucró tres automóviles particulares, un taxi y una motocicleta - crédito Captura video

La Secretaría de Movilidad de Medellín informó cerca de las 5:17 a. m. sobre los cierres por el incidente: “Cierre total en la glorieta de La Poda (calle 12 Sur con carrera 10) en ambos sentidos por volcamiento de un vehículo”. De esta manera, la autoridad dio las rutas alternas: “Recomendamos tomar vías alternas como la 9A Sur con carrera 11″.

En el lugar del siniestro, el saldo incluyó la muerte del conductor del tractocamión y un lesionado más, como confirmaron las autoridades viales. De esta manera, detallaron: “Infortunadamente, según las autoridades viales, el conductor del tractocamión falleció y además se reportó otro lesionado.”

Las víctimas y los daños materiales han sido motivo de despliegue operativo para despejar la vía y evaluar los factores que incidieron en el accidente.

Las autoridades examinan si la decisión del conductor de tomar esta ruta estuvo relacionada con restricciones provocadas por el cierre en la Autopista Medellín– Bogotá, el cual ha generado desvíos considerables en el flujo vehicular habitual. Las indagaciones continúan para esclarecer las circunstancias exactas que rodearon esta tragedia en el principal corredor vial del oriente de la capital antioqueña.

Las autoridades viales confirmaron la muerte del conductor del camión y una persona lesionada en el accidente - crédito Redes sociales

Grúa sin frenos en barrio santo domingo de Medellín dejó 4 heridos, varios vehículos impactados y una casa destruida

Los esfuerzos inmediatos de los habitantes del barrio Santo Domingo fueron determinantes tras el aparatoso siniestro ocurrido en la intersección de la carrera 29 con calle 111, en el nororiente de Medellín.

Los vecinos, al percatarse del accidente protagonizado por una grúa tipo planchón que se desplazaba sin control en una pendiente, intentaron rescatar a una de las víctimas que permanecía atrapada entre el pesado vehículo y un taxi.

Las cifras oficiales reportaron cuatro personas heridas, además de la destrucción total de tres motocicletas y severos daños materiales tanto en un taxi como en una vivienda impactada por la grúa.

Las autoridades de movilidad informaron que el peatón afectado de mayor gravedad fue remitido de urgencia a la Policlínica del sector, mientras que quienes conducían las motos buscaron atención por sus propios medios en centros clínicos.

En el video se ve como el taxi y las motos fueron afectadas -

Investigadores buscan determinar si el accidente obedeció a una falla mecánica, posibilidad que consideran prioritaria según la indagación preliminar. El carácter empinado del terreno donde sucedió el incidente refuerza esta hipótesis, dadas las dificultades técnicas que frecuentemente presentan los automotores pesados en zonas de pendiente.

El informe resalta: la ausencia de registros en las cámaras de seguridad cercanas podría complicar el esclarecimiento de responsabilidades, pues no existen imágenes que documenten el momento exacto del siniestro.

Mientras la investigación avanza, las autoridades aguardan por el resultado de un análisis exhaustivo al sistema de frenos de la grúa, procedimiento que determinará si el desperfecto mecánico se confirma como la causa principal del suceso. El caso sigue bajo revisión en espera de un dictamen técnico definitivo.