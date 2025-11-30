Sorteo Extraordinario de Colombia resultados 29 de noviembre: números ganadores del premio mayor de $14.000 millones

El Sorteo Extraordinario de Colombia publicó todos los números ganadores de su más reciente sorteo llevado a cabo este sábado 29 de noviembre de 2025.
Esta popular lotería entrega un premio mayor de $14.000 millones, 28 secos principales, un carro y una motocicleta. Descubra si fue uno de los ganadores de hoy.
Resultados del Sorteo Extraordinario de Colombia
Fecha: sábado 29 de noviembre de 2025.
Sorteo: 2245.
Premio Mayor de $14.000 millones
- 6823 Serie 407
Seco de $800 millones:
- 3321 Serie 408
Seco de $500 millones:
- 1752 Serie 424
Seco de $250 millones:
- 8903 Serie 385
Seco de $110 millones:
- 1099 Serie 257
Secos de $20 millones:
- 7015 Serie 204
- 8939 Serie 034
- 0191 Serie 069
- 2270 Serie 304
- 7120 Serie 154
- 6055 Serie 008
- 1369 Serie 231
- 0240 Serie 256
- 3257 Serie 014
- 2362 Serie 346
Secos de $10 millones
- 8620 Serie 452
- 9759 Serie 458
- 5144 Serie 215
- 9741 Serie 268
- 1634 Serie 479
- 8864 Serie 273
- 9048 Serie 489
- 9812 Serie 458
- 6743 Serie 042
- 2570 Serie 481
- 5469 Serie 500
- 4245 Serie 279
- 6305 Serie 401
- 8444 Serie 218
Bono Carro
- 1593 Serie 297
Bono Moto
- 5319 Serie 375
Recambio Ganador Virtual
- 54 Serie N/A
¿Cómo cobrar un premio del Sorteo Extraordinario de Colombia?
En caso de ganar un premio de menor cuantía, debe presentar el billete original en buen estado, en su distribuidor de confianza o en las oficinas del Extra de Colombia en Bogotá en la Calle 72 No. 10 -07 Oficina 903.
Para premios superiores a $4.999.999, debe anexar la fotocopia de la cédula, y una certificación bancaria para realizar transferencia electrónica.
Mientras que para premios superiores a $9.999.999 se pagarán solo en las Oficinas del Sorteo Extraordinario de Colombia. Se le informará el proceso de pago de premios.
Para los premios promocionales se paga el premio ganado teniendo en cuenta el reglamento vigente para este tipo de juego, que puedo consultar al reverso del billete o en nuestra página web.
Si el ganador de los premios con lanzamiento está ubicado en Bogotá, debe hacerlo efectivo en la Calle 72 # 10-07 Oficina 903; de lo contrario puede hacer llegar el desprendible junto con una fotocopia de su cédula y formato de pago de premios, ya sea directamente a través del servicio de mensajería de su preferencia o a través de la agencia distribuidora y se le explicará la mecánica para el pago.
Los recambios se hacen efectivos con el distribuidor o vendedor de confianza.
¿En cuánto tiempo caducan los premios del Sorteo Extraordinario de Colombia?
Para el Sorteo Extraordinario de Colombia, los ganadores pueden cobrar cualquiera que sea su premio en un lapso máximo de un año que se cuenta a partir de la fecha en la que se realizó el sorteo. Vencido ese término opera la prescripción extintiva del derecho.
¿Qué impuestos se aplican a los premios del Sorteo Extraordinario de Colombia?
A los valores brutos de los premios se les descuenta el 17% de Impuesto a Ganadores y sobre el saldo se descuenta el 20% de retención de la fuente, teniendo en cuenta la base de la tabla de retenciones vigente de la DIAN.
Plan de premios del Sorteo Extraordinario de Colombia
El Sorteo Extraordinario de Colombia cuenta con una lista importante de premios principales que suman $18.000 millones, mismos que se reparten de la siguiente manera:
- Premio mayor de 14.000 millones.
- Un seco de $800 millones.
- Un seco de $500 millones.
- Un seco de $250 millones.
- Un seco de $110 millones.
- 10 secos de $20 millones.
- 14 secos de $10 millones.