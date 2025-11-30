Paloma Valencia arremetió contra Gustavo Petro por la crisis en el sector salud: “Lo que hizo fue cortarle el chorro: no pagar”

La senadora y precandidata presidencial expresó su preocupación por lo que estaría sucediendo con la atención de los ciudadanos y la desfinanciación propiciada por la actual administración - crédito @PalomaValenciaL/X

La crisis en el sistema de salud en Colombia, que se habría propiciado por cuenta del actual Gobierno, habría alcanzado un nuevo y preocupante punto de inflexión, de acuerdo con las más recientes declaraciones de la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia, que responsabilizó al jefe de Estado, Gustavo Petro, por el deterioro del sector. En especial, por no darle los recursos económicos necesarios a los actores del sistema.

Valencia, en un video que compartió en sus redes sociales, afirmó que lo que hizo el actual Gobierno fue “cortarle el chorro a la salud: no pagar”, al señalar que la raíz del problema está en la falta de ajuste y pago oportuno de los recursos destinados a la atención médica. Una polémica relacionada con el ítem de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), representa el monto mensual que el Estado destina por cada ciudadano para garantizar la cobertura de salud.

Valencia explicó que este es el mecanismo central de financiamiento, “Ustedes no lo van a creer, pero son más o menos 30 dólares por persona al mes y con eso a usted le cubren todo”, dijo la congresista, que enfatizó la naturaleza solidaria del sistema. En ese orden de ideas, detalló que este modelo, establecido por la Ley 100 de 1993, permitió que tanto quienes cotizan como quienes no pueden aportar recibieran atención médica en igualdad de condiciones.

Guillermo Alfonso Jaramillo, como ministro de Salud, ha sido el responsable de implementar modificaciones al sistema de salud en Colombia - crédito Cristian Bayona/Colprensa

“No importaba qué colombiano pagaba más o menos en la salud, podía recibir exactamente el mismo tratamiento y exactamente en los mismos hospitales”, sostuvo la congresista, que criticó la gestión del Gobierno actual al no actualizar la UPC conforme a las necesidades reales, lo que, según ella, ha generado un déficit progresivo en los recursos que debería tener el sistema para su funcionamiento; contrario a la postura del Gobierno frente a estas obligaciones.

“La famosa UPC se reajusta cada año. ¿Por qué? Porque como entran nuevas tecnologías, imagínese que aparece una nueva técnica, un nuevo medicamento, tiene que llegar. Y entonces lo que se hace es un cálculo general de cuánto nos va a costar la salud para poderle pagar a cada colombiano lo que se va a necesitar”, explicó la senadora caucana, que remarcó que la falta de ajuste ha dejado al sistema sin los fondos suficientes para operar.

La reforma a la salud sigue sin avanzar en la Comisión Séptima del Senado, en la que debería surtirse el tercer debate - crédito Prensa Senado

Paloma Valencia acusó al Gobierno Petro de desfinanciar el sistema de salud a propósito

El impacto de estas decisiones, según Valencia, se refleja en la insuficiencia de recursos para cubrir tanto la UPC como los presupuestos máximos, que deberían garantizar la atención de servicios adicionales y costosos. “Lo que hizo el Gobierno Petro fue dejar que tanto la UPC como los presupuestos máximos tuvieran muy bajita plata. Entonces, la plata de la salud empezó a no alcanzar y a no alcanzar y a no alcanzar y a no alcanzar”, denunció la senadora.

Es válido destacar que el sector salud en Colombia enfrenta una crisis estructural, agravada por el colapso financiero de al menos 29 EPS, que acumulan deudas superiores a $32,9 billones de pesos. La insuficiencia de personal -con solo 1,3 enfermeras por cada mil habitantes frente a nueve en la Ocde-, la escasez de insumos y la deficiente infraestructura hospitalaria han profundizado el problema que repercute en la atención de miles de ciudadanos y la evidente desmejoría.

Paloma Valencia también se ha opuesto a la implementación de la reforma pensional, que está en discusión en la Corte Constitucional - crédito @SenadoGovCo/X

Además, la falta de liderazgo efectivo del Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud ha permitido que la situación se deteriore aún más, mientras la incertidumbre por la reforma propuesta por el Gobierno ha llevado a la intervención de ocho EPS y la solicitud de retiro de otras dos. En efecto, en la Comisión Séptima del Senado sigue sin adelantarse el tercer debate, debido a lo que sería -según el bloque opositor- la falta de aval fiscal para esta iniciativa.

Por ello, Valencia fue enfática en reseñar las consecuencias directas de esta crisis, que se traducen en dificultades crecientes para acceder a servicios médicos, cierre de salas de parto y urgencias, y un aumento del gasto de bolsillo de los ciudadanos, que deben asumir costos que el sistema ya no cubre.