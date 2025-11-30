Mujer fue capturada por abuso sexual contra un menor de 14 años en Madrid, Cundinamarca: tenía historial criminal

La mujer es señalada de abusar de un menor de 14 años en Madrid, Cundinamarca - crédito @PolicíaBogotá/X

Una mujer fue capturada en un barrio de Bogotá el 5 de noviembre de 2025, tras ser acusada del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

La diligencia judicial se desarrolló mediante la estrategia Bogotá Camina Segura y luego de una investigación realizada por la Policía de Bogotá a través de la Unidad Básica de Investigación Criminal.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con información proporcionada por el teniente coronel Norberto Caro, jefe Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía de Bogotá, la captura se materializó por orden del Juzgado segundo Penal de Funza, luego de que la persona señalada se trasladara desde Madrid (Cundinamarca), tras los hechos denunciados.

La detenida registra antecedentes por el delito de lesiones personales en el Sistema Penal Oral Acusatorio - crédito Alcaldía de Bogotá

Según el relato de las autoridades, la detención responde a una denuncia efectuada por los padres de la víctima, un menor de edad, que habría sido sometido a tocamientos y abuso sexual mientras se encontraba en Madrid.

Después de la denuncia y la práctica de exámenes médicos legales, el juzgado correspondiente emitió la orden judicial contra la sindicada, que registra antecedentes por el delito de lesiones personales en el Sistema Penal Oral Acusatorio.

La persona detenida fue ubicada y capturada en la localidad de Puente Aranda, en el centro occidente de Bogotá.

Finalmente, el oficial hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier hecho que comprometa la vida e integridad de los niños, niñas y adolescentes, recordando las líneas de emergencia 123 y 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) como canales habilitados para reportar este tipo de situaciones.

El detenido es señalado por al menos 16 ataques sexuales, un feminicidio y delitos de extorsión y pornografía infantil - crédito Colprensa

Cayó en Bogotá “El Monstruo de Ciudad Bolívar”, presunto responsable de 16 ataques sexuales y un feminicidio

Un sujeto identificado por las autoridades como “El Monstruo de Ciudad Bolívar” fue capturado en el sur de Bogotá por la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Fiscalía General de la Nación.

El detenido es señalado como presunto responsable de al menos 16 ataques sexuales, un feminicidio, delitos de extorsión y producción de pornografía con menor de edad, según información oficial entregada por las instituciones judiciales de la capital colombiana.

El caso quedó documentado gracias a informes oficiales y la cooperación entre varias entidades en el marco de la investigación.

De acuerdo con las pesquisas de la Policía Nacional, el acusado utilizaba perfiles falsos en Facebook para contactar a jóvenes de entre 17 y 21 años mediante la supuesta promesa de empleos en estudios de WebCam y un salario de $4.000.000.

Las autoridades revelaron cómo era el 'modus operandi' del criminal - crédito Policía Nacional

Tras ganarse la confianza de las víctimas, concertaba encuentros presenciales y, según las denuncias presentadas, las citaba en zonas boscosas de Ciudad Bolívar y Soacha, donde se materializaban los ataques sexuales.

Las autoridades informaron que los delitos no se limitaban a la agresión sexual. El presunto responsable habría grabado los abusos para luego extorsionar a las víctimas con este material y apropiarse de sus teléfonos móviles.

Además, accedía a las redes sociales de las afectadas, desde donde contactaba a nuevas posibles víctimas, acción que, según la Policía Nacional, permitió fortalecer el expediente investigativo.

El trabajo coordinado con la plataforma Codis de Medicina Legal acreditó la correspondencia genética del acusado en tres casos de acceso carnal violento tras establecer coincidencias de ADN.

El análisis forense también permitió al equipo investigador atribuirle la responsabilidad en el homicidio de una mujer a quien se presume asfixió. Estas pruebas forenses, señala la Policía Nacional, sirvieron como fundamento de la orden de captura que fue ejecutada por el equipo especializado de investigación criminal de la Dirección de Protección y Servicios Especiales (Dipro).

El operativo fue presentado como un resultado de la colaboración interinstitucional y la efectividad de la denuncia ciudadana.