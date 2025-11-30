Colombia

La Calera se vistió de blanco: fuerte granizada le amargó el domingo a más de uno

A través de videos publicados en redes sociales por los ciudadanos se puede apreciar la magnitud de la situación

El granizo cubrió varias zonas, por lo que los ciudadanos registraron la situación con sus celulares - crédito Pasa en Bogotá / X

El impacto de una fuerte granizada en el municipio de La Calera, en Cundinamarca, quedó registrado en varios videos tomados por los ciudadanos y compartidos por plataformas virales como Pasa en Bogotá y Colombia Oscura, allí se aprecia cómo el agua llega hasta los locales comerciales y obliga a las personas a buscar refugio.

Las imágenes demuestran la magnitud de las lluvias que afectaron la zona en la jornada del 30 de noviembre de 2025, puesto que no solo fue el fuerte aguacero registrado, sino que el granizo se acumuló sobre los campos verdes, generando sorpresa entre la comunidad y aquellos que se encontraban visitando el sector.

En los registros audiovisuales, se observa a las personas que estaban en la calle intentando protegerse en los diferentes establecimientos, ubicados a los costados de la vía principal, mientras que el agua avanza dentro de los locales sin que ningún esfuerzo de los presentes sirva de mucho.

Las fuertes precipitaciones causaron estragos en diferentes puntos de Cundinamarca - crédito Pasa en Bogotá / X

Llama la atención que la situación también afectó a los animales que residen en inmediaciones del municipio, pues en las imágenes aparecen corriendo en busca de resguardo, lo que se convierte en ejemplo del alcance de la emergencia.

La presencia de granizo sobre el paisaje rural y la reacción de la población demuestran la intensidad del fenómeno climático que sorprendió a La Calera. Por esta razón, los internautas se pronunciaron con comentarios como: “Eso está lleno de perritos que viven en la calle”, “Bastante frío” y “Llueve por todo lado”.

La inclemencia del clima golpeó con fuerza a los establecimientos del sector - crédito Pasa en Bogotá / X

Sin embargo, la emergencia no solo ocurrió en el municipio de La Calera, sino que en gran cantidad de localidades de Bogotá se registró un aguacero que también terminó en inundaciones, accidentes y otras situaciones que desataron la preocupación entre los habitantes de la capital del país.

Lluvias en Bogotá

Debido a esta situación se pronunció el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, que confirmó sobre las 4:00 p. m. que llovía fuertemente en varias localidades. Entre ellas se encuentran:

  • San Cristóbal
  • Santa Fe
  • Usaquén
  • Chapinero
  • Suba
  • Usme
  • Candelaria
  • Antonio Nariño

En estas zonas, el tráfico se vio especialmente afectado, lo que retrasó la llegada a casa o el traslado de los capitalinos y visitantes, debido a que después de una mañana soleada se registró el fuerte aguacero que terminó por dañar los planes de aquellos que decidieron salir para pasar un domingo en familia o con sus allegados.

Varios puntos de Cundinamarca se
Varios puntos de Cundinamarca se vieron afectados por la granizada - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Una de las situaciones que fue reportada por los internautas ocurrió al extremo sur oriente de la capital del país, pues en Usme también se presentó una inundación que retrasó un poco la movilidad, específicamente en la Avenida Boyacá con Diagonal 68A Sur, sentido Sur - Norte.

El sur de Bogotá se vio especialmente afectado por la contingencia climática - crédito Pasa en Bogotá / X

Recomendaciones por las fuertes lluvias

Ante este tipo de hechos que se repitieron en las diferentes localidades, las autoridades de tránsito emitieron una serie de recomendaciones para instarlos a transitar con precaución.

  • Reducir la velocidad y mantener una mayor distancia entre vehículos, ya que la superficie suele volverse resbaladiza.
  • Encender las luces del vehículo para mejorar la visibilidad propia y la de otros.
  • Evitar frenar bruscamente, porque puede causar pérdidas de control.
  • Revisar el estado de las llantas y asegurarse de que tengan buen labrado para mejorar la adherencia al piso.
  • No transitar por zonas inundadas o con acumulaciones de granizo, ya que pueden ocultar huecos o dañar el vehículo.
  • Para motociclistas y ciclistas, portar elementos reflectivos y evitar maniobras arriesgadas.
  • Siempre usar el cinturón de seguridad.
  • Los peatones deben cruzar únicamente por zonas autorizadas, mirar a ambos lados y evitar correr.
  • Planear con anticipación la ruta y prever retrasos ocasionados por el clima.
  • Si hay tormenta eléctrica, evitar guarecerse bajo árboles o estructuras metálicas.

