Juana Carolina Londoño sobre crisis de seguridad: “El Estado tiene que llegar primero a los territorios antes que los grupos delincuenciales”

Juana Carolina Londoño propone fortalecer a las fuerzas armadas y aumentar la inversión en seguridad para restablecer la autoridad estatal en las zonas más afectadas por el crimen. - crédito suministrada a Infobae Colombia y Reuters

La representante a la Cámara y precandidata presidencial por el Partido Conservador, Juana Carolina Londoño, quien se perfila como una voz renovada dentro de la política colombiana, alertó en una reciente entrevista con Infobae Colombia sobre el avance de los grupos armados en más de 800 municipios y la falta de presencia estatal suficiente en estas zonas del país, según cifras y diagnósticos presentados durante la conversación.

“El Estado tiene que llegar primero a los territorios antes que los grupos delincuenciales”, insistió Londoño al exponer sus prioridades frente al fenómeno. En diálogo con este medio, compartió datos oficiales en los que Colombia ha registrado un aumento del 57% en secuestros y del 53% en extorsión. Para la precandidata, esta tendencia afecta regiones donde la autoridad estatal se encuentra debilitada ante la expansión de la criminalidad.

Propuestas para recuperar la autoridad y garantizar la seguridad

Londoño, quien tiene experiencia como presidenta de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, planteó la necesidad de fortalecer el respaldo a las fuerzas militares y garantizar condiciones adecuadas para su accionar. “No puede ser que estén instrumentalizando a nuestra población civil para secuestrar a nuestros soldados“, aseguró, y remarcó que solo una proporción de 8 billones reducida del presupuesto nacional es destinada a inversión, lo que limita la respuesta del Estado ante la crisis.

Puso de ejemplo: “Se necesitan recursos para nuestros helicópteros para más de 40.000 horas de vuelo, pero este año solo se asignaron para 15.000 horas de vuelo”. A su juicio, la diferencia entre necesidades y recursos afecta la operatividad y la capacidad de respuesta.

La precandidata recomendó estrategias específicas por territorio, e identificó zonas como Catatumbo, Arauca y Chocó como prioritarias para la intervención focalizada del Estado. Insistió en que el presidente debe ejercer de forma activa el mando institucional sobre las fuerzas armadas y coordinar acciones para recuperar la autoridad en los territorios afectados.

La precandidata conservadora destaca la necesidad de renovar el liderazgo político y apuesta por una agenda centrada en la unidad y los valores sociales. - crédito suministrada a Infobae Colombia

Crítica al enfoque actual y a los resultados del Gobierno

Durante su conversación con Infobae Colombia, Londoño expresó que la actual administración ha demostrado falta de autoridad y asignación de recursos insuficiente para enfrentar la amenaza de los grupos armados.

“Yo creo que faltan muchas cosas. La primera es que se muestre que el presidente de la República de Colombia es el máximo comandante de las Fuerzas Militares y que dé directrices claras para luchar contra la delincuencia. En segundo lugar, ha faltado autoridad para combatirlas. Siento que no han dado los recursos suficientes”.

Sostuvo que no existen señales claras de respaldo del Gobierno a la Fuerza Pública, ni el liderazgo necesario para restablecer el orden institucional y la seguridad en las regiones bajo riesgo. La precandidata enfatizó: “Siento que es más aliado de los grupos criminales que de las fuerzas militares y eso es muy peligroso”.

La precandidata también se refirió a la relevancia de la política exterior en este contexto y propuso restablecer la confianza con aliados estratégicos como Estados Unidos e Israel, países con los que Colombia sostiene cooperación en inteligencia, seguridad y tecnología.

Citó: “Aquí debemos restablecer en primer lugar, las relaciones con Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial. Porque es que hoy el 25% de las exportaciones de nuestro país se van hacia, hacia Estados Unidos. Y no se trata de una pelea entre presidentes. Esto va más allá, que son miles de empleos de floricultores, de caficultores y de muchísimas personas que se ganan el salario mínimo y es un riesgo enorme. En segundo lugar, tendremos que restablecer la confianza inversionista y la cooperación internacional con Israel. Quien es uno de los principales socios estratégicos nuestros en materia de inteligencia, de seguridad y de tecnología”.

Según detalló, una gestión diplomática profesional y responsable debe garantizar relaciones estables con los principales socios económicos y comerciales del país.

Más de 800 municipios registran presencia de grupos armados al margen de la ley, lo que ha incrementado los secuestros y la extorsión en Colombia, según datos presentados por la precandidata. - crédito Federico Ríos

Lineamientos económicos y de empleo para acompañar la estrategia de seguridad

En materia económica, Londoño propuso fomentar la inversión privada y trabajar en la atracción de capital extranjero a través de mejores condiciones de confianza y políticas de asociación público-privada. Subrayó que fortalecer el empleo, especialmente entre mujeres y jóvenes, es parte esencial de cualquier plan de estabilización social.

“Cuando hay realmente trabajo y llegas a la base del problema, el trabajo enorgullece, el trabajo genera independencia, el trabajo dignifica”, apuntó. Londoño hizo énfasis en la importancia de cerrar brechas de desigualdad con incentivos al emprendimiento juvenil y políticas de acompañamiento en la inserción laboral.

Estrategia interna y visión de liderazgo

El proceso para seleccionar al candidato presidencial del Partido Conservador se encuentra en etapa de inscripciones, cuyo cierre está previsto para mañana 1 de diciembre, confirmó la precandidata a Infobae Colombia. Planteó como posibilidad la celebración de una convención que involucre a las bases, concejales y diputados conservadores, como mecanismo para decidir el aval presidencial.

De llegar a ser candidata, Londoño se comprometió a trabajar con equipos técnicos multidisciplinarios en áreas clave como educación, infraestructura, tecnología, campo y seguridad, descartando liderazgos personalistas y subrayando la necesidad de un Estado ágil y profesional.

Juana Carolina Londoño sostiene que es fundamental que el Estado garantice su presencia en los territorios antes que las organizaciones ilegales para frenar la violencia en el país. - crédito Prensa Juana Carolina Londoño

Visión y valores para una política renovadora

Durante la entrevista, Juana Carolina Londoño reivindicó la importancia de la unidad nacional, la familia y la reconstrucción de valores, así como la urgencia de soluciones efectivas y realistas para los sectores menos favorecidos.

“Quiero trabajar por nuestros campesinos, por los jóvenes desesperanzados y por las mujeres en brecha de desigualdad. Mi meta es sumar manos y voces. Sólo así podremos transformar la realidad de los territorios más olvidados del país”, declaró.