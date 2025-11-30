Colombia

Jorge Bava volvió a salir campeón: a menos de dos meses de renunciar a Santa Fe alzó una nueva copa, mientras el ‘cardenal’ fracasó en el FPC

El técnico uruguayo, que el 25 de septiembre dejó su cargo en el vigente monarca del fútbol colombiano, conquistó un nuevo trofeo para su palmarés; apenas un día después de que se confirmara la eliminación del equipo bogotano en la Liga BetPlay 2025-II, a manos del Deportes Tolima

Guardar
Jorge Bava sigue invicto con
Jorge Bava sigue invicto con Cerro Porteño, al que dirigió en sus últimos ocho partidos del campeonato liguero - crédito @CCP1912oficial/X

Un día después de que terminara el sueño de Independiente Santa Fe de ir por el bicampeonato en la Liga BetPlay, tras la dura derrota frente al Deportes Tolima (1-0), el artífice de la décima estrella del ‘León’ en el fútbol profesional colombiano, el uruguayo Jorge Bava, alzó un nuevo título en su carrera: pues salió campeón en la tarde del domingo 30 de noviembre con Cerro Porteño del Paraguay, al que partió debido a que le ofrecieron un mejor salario que en la capital.

Bava, que renunció al elenco ‘cardenal’ el 25 de septiembre, tras el choque de ida de los cuartos de final de la Copa BetPlay 2025 ante Independiente Medellín, dio una nueva vuelta olímpica en solo 66 días: con un club y país distinto, lo que sería evidencia de sus capacidades para enderezar proyectos deportivos que andan en crisis. Y de esta forma sumó un nuevo éxito a su palmarés, a cinco meses de haberle dado a los santafereños el ansiado título en Colombia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Cerro Porteño, con Jorge Bava,
Cerro Porteño, con Jorge Bava, extécnico de Independiente Santa Fe, salió campeón del fútbol paraguayo - crédito @CCP1912oficial/X

El triunfo de Cerro (2-0) ante Atlético Tembetary, en la fecha 22 del Torneo Clausura en el balompié guaraní le permitió al exarquero y hoy orientador sellar el título liguero número 35 para el ‘Ciclón’: que fue por sus servicios ante la crisis de resultados en el ámbito local, y del fracaso del proceso del argentino Diego Martínez, que estuvo durante nueve meses y no pudo cortar la sequía de títulos que se extendió por cuatro años; en una gesta que no pasó desapercibida.

Una racha de éxitos que habla de la eficacia de Jorge Bava

Lo llamativo es que desde su llegada el charrúa solo ha dirigido en ocho compromisos; no obstante, no conoce lo que es la derrota, pues ganó en cinco de ellos, mientras que en tres obtuvo al menos un punto. Es decir, cosechó 18 puntos de 24 posibles, que sumados a las 28 unidades con las que recibió al equipo, le permitieron acabar en el primer lugar del tablero de posiciones, con 46 puntos; uno más que Guaraní, que terminó segundo con 45 unidades en su haber.

Jorge Bava se fue de
Jorge Bava se fue de Santa Fe luego de ser campeón de la Liga BetPlay en el primer semestre de 2025 - crédito Colprensa

En contraste, desde su salida del primer campeón del FPC, la dirección técnica la asumió Francisco López, que si bien logró asegurarse un lugar entre los ocho mejores equipos del torneo, con un total de 31 puntos -de los cuales 17 dejó Bava-, no pudo revalidar los deseos de bicampeonato: pues en cuatro salidas en los cuadrangulares apenas suma tres unidades y se despidió de cualquier opción de disputar la estrella de Navidad, como era el anhelo de sus hinchas.

Y es que el éxito alcanzado el 29 de junio de 2025 en el césped del Atanasio Girardot, cuando en una dramática definición Bava lideró a los ‘cardenales’ hacia la obtención del título, con el poder goleador del atacante vallecaucano Hugo Rodallega, no pudo ser revalidado por la institución tras la desvinculación del uruguayo. La expresión futbolística de los capitalinos no volvió a ser la misma, más allá del esperanzador remate del ‘todos contra todos’ del rentado criollo.

Santa Fe no pudo ante
Santa Fe no pudo ante Deportes Tolima en Ibagué y resignó sus opciones de ser finalista - crédito Colprensa

A falta de dos jornadas para que culminen los cuadrangulares, Santa Fe ya empieza pensar en el 2026, en el que en reemplazo del saliente estratega y el interinato de López, apostó por la contratación del uruguayo Pablo Reppeto: con el que está llamado a hacer una destacada participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores, a la par de la pelea del título en la liga. No serán retos fáciles para el nuevo timonel, pues aún persisten los ecos del proceso Bava.

Temas Relacionados

Jorge BavaIndependiente Santa FeCampeón FPCSanta FeCerro PorteñoLiga ParaguayaLiga BetPlayEntrenadores de Santa FeCuadrangulares semifinalesColombia-Deportes

Más Noticias

Valentina Ferrer y Río le enviaron emotivo mensaje a J Balvin en su concierto y él lloró desconsolado

El artista no pudo contener las lágrimas ante las palabras dedicadas por su pareja y su pequeño hijo

Valentina Ferrer y Río le

Defensoría del Pueblo calificó de “inadmisibles” las amenazas de las disidencias a periodistas que revelaron presunto vínculo con el Estado

La entidad liderada por Iris Marín rechazó cualquier situación que ponga en peligro la libertad de prensa y exigió respeto hacia los comunicadores involucrados en la investigación

Defensoría del Pueblo calificó de

Violencia entre grupos armados y drones explosivos agravan la crisis en el nordeste antioqueño: hay confinamiento y éxodo en Remedios

Comunidades rurales permanecen encerradas en sus casas ante el temor a ataques aéreos y combates entre disidencias, Clan del Golfo y ELN, mientras organizaciones sociales alertan sobre un posible éxodo masivo

Violencia entre grupos armados y

El ecoparque Cristo Rey tendrá entrada gratis durante diciembre: estos son los horarios para conocer el emblemático monumento de Cali

Nuevas medidas permiten a residentes y turistas disfrutar de recorridos flexibles, miradores y actividades sin costo, en un entorno natural renovado, que se suma a las actividades navideñas de la ciudad

El ecoparque Cristo Rey tendrá

Petro, al borde del colapso, enfrentó varios escándalos en solo una semana: corrupción, infiltración y sanciones sacuden su Gobierno

El presidente enfrenta múltiples controversias que tambalearon sus tres años de gestión, justo cuando le quedan pocos meses para concluir su mandato; ante las acusaciones y críticas, él sostiene que todo forma parte de un “golpe blando” en su contra

Petro, al borde del colapso,
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Desmantelan laboratorio de cocaína del

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

Alerta en Antioquia por robo de volquetas: señalan que ELN podría utilizarlas en ataques terroristas

Patrullajes y cobro de extorsiones: así opera el nuevo grupo armado Los Cabuyos, que siembran el terror en Briceño, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Valentina Ferrer y Río le

Valentina Ferrer y Río le enviaron emotivo mensaje a J Balvin en su concierto y él lloró desconsolado

Estos son los artistas más reproducidoshoy en el top de K-pop de iTunes Colombia

Cambiarán la tumba de Diomedes Díaz antes del aniversario número 12 de su muerte

Este es el top 10 de series en Prime Video Colombia para disfrutar acompañado

Las mejores películas de Netflix en Colombia para ver hoy mismo

Deportes

Ministerio del Interior exige castigos

Ministerio del Interior exige castigos ejemplares por violencia de hinchas de Atlético Nacional

Luis Suárez continúa en racha en Portugal y ratificó por qué está en los planes de la selección Colombia con miras al mundial: se fue de doblete

Colombia vs. Argentina: hora y dónde ver el partido de cuartos de final de la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA 2025

Jhon Córdoba se consolida como el mejor centrodelantero colombiano de la temporada: así va la carrera por un cupo en la lista para el Mundial

Entrenador, director deportivo y hasta el CM de Bayern Múnich elogian a Luis Díaz tras gol ante el St. Pauli