Jorge Bava volvió a salir campeón: a menos de dos meses de renunciar a Santa Fe alzó una nueva copa, mientras el ‘cardenal’ fracasó en el FPC

Un día después de que terminara el sueño de Independiente Santa Fe de ir por el bicampeonato en la Liga BetPlay, tras la dura derrota frente al Deportes Tolima (1-0), el artífice de la décima estrella del ‘León’ en el fútbol profesional colombiano, el uruguayo Jorge Bava, alzó un nuevo título en su carrera: pues salió campeón en la tarde del domingo 30 de noviembre con Cerro Porteño del Paraguay, al que partió debido a que le ofrecieron un mejor salario que en la capital.

Bava, que renunció al elenco ‘cardenal’ el 25 de septiembre, tras el choque de ida de los cuartos de final de la Copa BetPlay 2025 ante Independiente Medellín, dio una nueva vuelta olímpica en solo 66 días: con un club y país distinto, lo que sería evidencia de sus capacidades para enderezar proyectos deportivos que andan en crisis. Y de esta forma sumó un nuevo éxito a su palmarés, a cinco meses de haberle dado a los santafereños el ansiado título en Colombia.

El triunfo de Cerro (2-0) ante Atlético Tembetary, en la fecha 22 del Torneo Clausura en el balompié guaraní le permitió al exarquero y hoy orientador sellar el título liguero número 35 para el ‘Ciclón’: que fue por sus servicios ante la crisis de resultados en el ámbito local, y del fracaso del proceso del argentino Diego Martínez, que estuvo durante nueve meses y no pudo cortar la sequía de títulos que se extendió por cuatro años; en una gesta que no pasó desapercibida.

Una racha de éxitos que habla de la eficacia de Jorge Bava

Lo llamativo es que desde su llegada el charrúa solo ha dirigido en ocho compromisos; no obstante, no conoce lo que es la derrota, pues ganó en cinco de ellos, mientras que en tres obtuvo al menos un punto. Es decir, cosechó 18 puntos de 24 posibles, que sumados a las 28 unidades con las que recibió al equipo, le permitieron acabar en el primer lugar del tablero de posiciones, con 46 puntos; uno más que Guaraní, que terminó segundo con 45 unidades en su haber.

En contraste, desde su salida del primer campeón del FPC, la dirección técnica la asumió Francisco López, que si bien logró asegurarse un lugar entre los ocho mejores equipos del torneo, con un total de 31 puntos -de los cuales 17 dejó Bava-, no pudo revalidar los deseos de bicampeonato: pues en cuatro salidas en los cuadrangulares apenas suma tres unidades y se despidió de cualquier opción de disputar la estrella de Navidad, como era el anhelo de sus hinchas.

Y es que el éxito alcanzado el 29 de junio de 2025 en el césped del Atanasio Girardot, cuando en una dramática definición Bava lideró a los ‘cardenales’ hacia la obtención del título, con el poder goleador del atacante vallecaucano Hugo Rodallega, no pudo ser revalidado por la institución tras la desvinculación del uruguayo. La expresión futbolística de los capitalinos no volvió a ser la misma, más allá del esperanzador remate del ‘todos contra todos’ del rentado criollo.

A falta de dos jornadas para que culminen los cuadrangulares, Santa Fe ya empieza pensar en el 2026, en el que en reemplazo del saliente estratega y el interinato de López, apostó por la contratación del uruguayo Pablo Reppeto: con el que está llamado a hacer una destacada participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores, a la par de la pelea del título en la liga. No serán retos fáciles para el nuevo timonel, pues aún persisten los ecos del proceso Bava.