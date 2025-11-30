Colombia

Hay alarma ambiental en el Magdalena Medio tras hallazgo de un manatí antillano muerto, en vía de extensión

Un ejemplar juvenil fue hallado sin vida en el caño El Deseo, sumando trece decesos en cinco años y generando preocupación entre autoridades y científicos por la supervivencia de la especie en peligro crítico

Guardar
El reciente hallazgo de un ejemplar en avanzado estado de descomposición intensifica la urgencia de adoptar medidas para frenar la mortandad y proteger la biodiversidad de los humedales de la región - crédito CAS / X

El hallazgo de un manatí antillano muerto en avanzado estado de descomposición en el caño El Deseo, dentro del complejo cenagoso de El Llanito en Barrancabermeja, elevó a 13 el número de ejemplares fallecidos en esta zona durante los últimos cinco años, según confirmó la Secretaría de Ambiente y Transición Energética de Barrancabermeja.

Este nuevo caso, que involucra a un macho juvenil, intensificó la preocupación de las autoridades ambientales y de la comunidad científica por la supervivencia de una especie catalogada en peligro de extinción tanto a nivel nacional como internacional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El cuerpo del animal fue localizado gracias al aviso oportuno de habitantes del corregimiento El Llanito, que alertaron a la Red de Varamientos de Manatíes del Magdalena Medio sobre la presencia del ejemplar flotando en el espejo de agua.

El hallazgo de un manatí
El hallazgo de un manatí antillano muerto en El Llanito eleva a trece los ejemplares fallecidos en Barrancabermeja desde 2018 - crédito @CAS_SANTANDER / X

Tras el reporte, un equipo técnico integrado por la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito, el grupo de Carabineros y Protección Ambiental del departamento de Policía del Magdalena Medio y el apoyo de Cabildo Verde, se desplazó al lugar para realizar la verificación y proceder con la necropsia. El objetivo de estos análisis es determinar las causas precisas del deceso, siguiendo los protocolos establecidos para especies en riesgo.

De acuerdo con Leonardo Granados, secretario de Ambiente, las hipótesis iniciales sobre la muerte del manatí apuntan a factores como la contaminación, la sedimentación y la pérdida del espejo de agua en la ciénaga, problemas que se agravaron por la presión humana y la falta de conectividad hídrica entre los cuerpos de agua. La CAS inició los procedimientos técnicos correspondientes para esclarecer el caso, en un contexto donde la especie enfrenta amenazas crecientes.

Autoridades ambientales investigan las causas
Autoridades ambientales investigan las causas de la muerte del manatí, con hipótesis centradas en contaminación, sedimentación y pérdida de conectividad hídrica - crédito @CAS_SANTANDER / X

La situación motivó la convocatoria de un comité urgente para el viernes 5 de diciembre, en el que se evaluará la activación del Plan de Conservación del Manatí Antillano. Se prevé la participación de la Procuraduría Agraria y Ambiental, empresas del sector petrolero y la autoridad ambiental regional, con el propósito de adoptar medidas inmediatas que permitan frenar la mortandad y proteger a la especie.

La administración municipal de Simití, en Bolívar, también fue llamada a implementar soluciones urgentes para la conservación del manatí, considerado símbolo de los sirenios en Colombia.

La Red de Varamientos de Manatíes del Magdalena Medio reiteró la importancia de la articulación entre autoridades ambientales, entes territoriales, organizaciones no gubernamentales y comunidades locales para atender emergencias relacionadas con manatíes vivos o muertos.

El manatí antillano, especie en
El manatí antillano, especie en peligro de extinción, enfrenta amenazas crecientes por presión humana y deterioro de los ecosistemas acuáticos - crédito @CAS_SANTANDER / X

Esta estrategia de trabajo conjunto busca enfrentar una problemática que afecta a toda la región y preservar la biodiversidad de los humedales del Magdalena Medio, donde el manatí es reconocido como una especie de gran valor ecológico.

Las autoridades recordaron a la población que la conservación del manatí es fundamental para la salud de los ecosistemas acuáticos. El manatí, conocido popularmente como “vaca marina”, cumple un papel esencial en el equilibrio ecológico al mantener limpias las ciénagas y favorecer el flujo de nutrientes. Su desaparición progresiva representa una amenaza directa para la biodiversidad y para las comunidades que dependen de estos hábitats.

Entre las recomendaciones dirigidas a quienes transitan los humedales, la Rvmm insistió en navegar a baja velocidad para evitar golpear o asustar a los manatíes, mantener una distancia mínima de diez metros al observarlos, no tocarlos ni interferir con su comportamiento, y no bloquear los canales de conexión entre ciénagas, caños y ríos.

Además, cualquier avistamiento o emergencia debe ser reportado a la línea de la Red de Varamientos de Manatíes del Magdalena Medio: 322 983 8738.

Convocan comité urgente para activar
Convocan comité urgente para activar el Plan de Conservación del Manatí Antillano y frenar la mortandad en la región del Magdalena Medio - crédito @CAS_SANTANDER / X

En las últimas semanas, expertos biólogos atendieron la muerte de dos ejemplares: uno en la ciénaga El Llanito, en Barrancabermeja, y otro en Simití, Bolívar. La Secretaría de Ambiente y Transición Energética de Barrancabermeja subrayó que, desde 2018, se registraron 13 muertes de manatíes en la región, una cifra que refleja el deterioro de los ecosistemas y la persistencia de amenazas como la contaminación por hidrocarburos, la sedimentación acelerada y la reducción del espejo de agua.

La entidad señaló que, “esta especie sigue siendo vulnerable. Junto a las autoridades y la comunidad, se fortalecerán acciones de conservación para proteger su vida y recuperar nuestros ecosistemas”.

Pescadores y comunidades ancestrales recordaron la importancia cultural del manatí y advierten que su desaparición supondría una pérdida irreparable para la biodiversidad del Magdalena Medio.

Temas Relacionados

Manatí antillanoVaramientos de ManatíesBarrancabermejaMagdalena MedioFauna silvestreManatíes en peligro de extinciónProtección animalColombia-Noticias

Más Noticias

Valentina Ferrer y Río le enviaron emotivo mensaje a J Balvin en su concierto y él lloró desconsolado

El artista no pudo contener las lágrimas ante las palabras dedicadas por su pareja y su pequeño hijo

Valentina Ferrer y Río le

Defensoría del Pueblo calificó de “inadmisibles” las amenazas de las disidencias a periodistas que revelaron presunto vínculo con el Estado

La entidad liderada por Iris Marín rechazó cualquier situación que ponga en peligro la libertad de prensa y exigió respeto hacia los comunicadores involucrados en la investigación

Defensoría del Pueblo calificó de

Violencia entre grupos armados y drones explosivos agravan la crisis en el nordeste antioqueño: hay confinamiento y éxodo en Remedios

Comunidades rurales permanecen encerradas en sus casas ante el temor a ataques aéreos y combates entre disidencias, Clan del Golfo y ELN, mientras organizaciones sociales alertan sobre un posible éxodo masivo

Violencia entre grupos armados y

Jorge Bava volvió a salir campeón: a menos de dos meses de renunciar a Santa Fe alzó una nueva copa, mientras el ‘cardenal’ fracasó en el FPC

El técnico uruguayo, que el 25 de septiembre dejó su cargo en el vigente monarca del fútbol colombiano, conquistó un nuevo trofeo para su palmarés; apenas un día después de que se confirmara la eliminación del equipo bogotano en la Liga BetPlay 2025-II, a manos del Deportes Tolima

Jorge Bava volvió a salir

El ecoparque Cristo Rey tendrá entrada gratis durante diciembre: estos son los horarios para conocer el emblemático monumento de Cali

Nuevas medidas permiten a residentes y turistas disfrutar de recorridos flexibles, miradores y actividades sin costo, en un entorno natural renovado, que se suma a las actividades navideñas de la ciudad

El ecoparque Cristo Rey tendrá
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Desmantelan laboratorio de cocaína del

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

Alerta en Antioquia por robo de volquetas: señalan que ELN podría utilizarlas en ataques terroristas

Patrullajes y cobro de extorsiones: así opera el nuevo grupo armado Los Cabuyos, que siembran el terror en Briceño, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Valentina Ferrer y Río le

Valentina Ferrer y Río le enviaron emotivo mensaje a J Balvin en su concierto y él lloró desconsolado

Estos son los artistas más reproducidoshoy en el top de K-pop de iTunes Colombia

Cambiarán la tumba de Diomedes Díaz antes del aniversario número 12 de su muerte

Este es el top 10 de series en Prime Video Colombia para disfrutar acompañado

Las mejores películas de Netflix en Colombia para ver hoy mismo

Deportes

Jorge Bava volvió a salir

Jorge Bava volvió a salir campeón: a menos de dos meses de renunciar a Santa Fe alzó una nueva copa, mientras el ‘cardenal’ fracasó en el FPC

Ministerio del Interior exige castigos ejemplares por violencia de hinchas de Atlético Nacional

Luis Suárez continúa en racha en Portugal y ratificó por qué está en los planes de la selección Colombia con miras al mundial: se fue de doblete

Colombia vs. Argentina: hora y dónde ver el partido de cuartos de final de la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA 2025

Jhon Córdoba se consolida como el mejor centrodelantero colombiano de la temporada: así va la carrera por un cupo en la lista para el Mundial