Hay alarma ambiental en el Magdalena Medio tras hallazgo de un manatí antillano muerto, en vía de extensión

El reciente hallazgo de un ejemplar en avanzado estado de descomposición intensifica la urgencia de adoptar medidas para frenar la mortandad y proteger la biodiversidad de los humedales de la región - crédito CAS / X

El hallazgo de un manatí antillano muerto en avanzado estado de descomposición en el caño El Deseo, dentro del complejo cenagoso de El Llanito en Barrancabermeja, elevó a 13 el número de ejemplares fallecidos en esta zona durante los últimos cinco años, según confirmó la Secretaría de Ambiente y Transición Energética de Barrancabermeja.

Este nuevo caso, que involucra a un macho juvenil, intensificó la preocupación de las autoridades ambientales y de la comunidad científica por la supervivencia de una especie catalogada en peligro de extinción tanto a nivel nacional como internacional.

El cuerpo del animal fue localizado gracias al aviso oportuno de habitantes del corregimiento El Llanito, que alertaron a la Red de Varamientos de Manatíes del Magdalena Medio sobre la presencia del ejemplar flotando en el espejo de agua.

El hallazgo de un manatí antillano muerto en El Llanito eleva a trece los ejemplares fallecidos en Barrancabermeja desde 2018 - crédito @CAS_SANTANDER / X

Tras el reporte, un equipo técnico integrado por la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito, el grupo de Carabineros y Protección Ambiental del departamento de Policía del Magdalena Medio y el apoyo de Cabildo Verde, se desplazó al lugar para realizar la verificación y proceder con la necropsia. El objetivo de estos análisis es determinar las causas precisas del deceso, siguiendo los protocolos establecidos para especies en riesgo.

De acuerdo con Leonardo Granados, secretario de Ambiente, las hipótesis iniciales sobre la muerte del manatí apuntan a factores como la contaminación, la sedimentación y la pérdida del espejo de agua en la ciénaga, problemas que se agravaron por la presión humana y la falta de conectividad hídrica entre los cuerpos de agua. La CAS inició los procedimientos técnicos correspondientes para esclarecer el caso, en un contexto donde la especie enfrenta amenazas crecientes.

Autoridades ambientales investigan las causas de la muerte del manatí, con hipótesis centradas en contaminación, sedimentación y pérdida de conectividad hídrica - crédito @CAS_SANTANDER / X

La situación motivó la convocatoria de un comité urgente para el viernes 5 de diciembre, en el que se evaluará la activación del Plan de Conservación del Manatí Antillano. Se prevé la participación de la Procuraduría Agraria y Ambiental, empresas del sector petrolero y la autoridad ambiental regional, con el propósito de adoptar medidas inmediatas que permitan frenar la mortandad y proteger a la especie.

La administración municipal de Simití, en Bolívar, también fue llamada a implementar soluciones urgentes para la conservación del manatí, considerado símbolo de los sirenios en Colombia.

La Red de Varamientos de Manatíes del Magdalena Medio reiteró la importancia de la articulación entre autoridades ambientales, entes territoriales, organizaciones no gubernamentales y comunidades locales para atender emergencias relacionadas con manatíes vivos o muertos.

El manatí antillano, especie en peligro de extinción, enfrenta amenazas crecientes por presión humana y deterioro de los ecosistemas acuáticos - crédito @CAS_SANTANDER / X

Esta estrategia de trabajo conjunto busca enfrentar una problemática que afecta a toda la región y preservar la biodiversidad de los humedales del Magdalena Medio, donde el manatí es reconocido como una especie de gran valor ecológico.

Las autoridades recordaron a la población que la conservación del manatí es fundamental para la salud de los ecosistemas acuáticos. El manatí, conocido popularmente como “vaca marina”, cumple un papel esencial en el equilibrio ecológico al mantener limpias las ciénagas y favorecer el flujo de nutrientes. Su desaparición progresiva representa una amenaza directa para la biodiversidad y para las comunidades que dependen de estos hábitats.

Entre las recomendaciones dirigidas a quienes transitan los humedales, la Rvmm insistió en navegar a baja velocidad para evitar golpear o asustar a los manatíes, mantener una distancia mínima de diez metros al observarlos, no tocarlos ni interferir con su comportamiento, y no bloquear los canales de conexión entre ciénagas, caños y ríos.

Además, cualquier avistamiento o emergencia debe ser reportado a la línea de la Red de Varamientos de Manatíes del Magdalena Medio: 322 983 8738.

Convocan comité urgente para activar el Plan de Conservación del Manatí Antillano y frenar la mortandad en la región del Magdalena Medio - crédito @CAS_SANTANDER / X

En las últimas semanas, expertos biólogos atendieron la muerte de dos ejemplares: uno en la ciénaga El Llanito, en Barrancabermeja, y otro en Simití, Bolívar. La Secretaría de Ambiente y Transición Energética de Barrancabermeja subrayó que, desde 2018, se registraron 13 muertes de manatíes en la región, una cifra que refleja el deterioro de los ecosistemas y la persistencia de amenazas como la contaminación por hidrocarburos, la sedimentación acelerada y la reducción del espejo de agua.

La entidad señaló que, “esta especie sigue siendo vulnerable. Junto a las autoridades y la comunidad, se fortalecerán acciones de conservación para proteger su vida y recuperar nuestros ecosistemas”.

Pescadores y comunidades ancestrales recordaron la importancia cultural del manatí y advierten que su desaparición supondría una pérdida irreparable para la biodiversidad del Magdalena Medio.