Galón de gasolina podría bajar de precio con medida que tomó el Gobierno Petro que plantea cambios para medir la fórmula

En un esfuerzo por reducir el precio de la gasolina ($15.968 en promedio por galón para las 13 ciudades principales) y mejorar la eficiencia en la cadena de producción de biocombustibles, el Ministerio de Minas y Energía, en conjunto con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, publicó para comentarios un proyecto de resolución que establece una nueva metodología para el cálculo del ingreso al productor del alcohol carburante (etanol) destinado a la mezcla con gasolina.

La iniciativa, que deroga la Resolución 180643 de 2012, busca alinear el precio del etanol con los costos reales de producción y las condiciones del mercado internacional, lo que elimina distorsiones que impactaron de manera negativa tanto a los consumidores como a las finanzas públicas.

Así las cosas, el documento, que se encuentra disponible en lel sitio web del Ministerio de Minas y Energía para recibir observaciones de la ciudadanía, parte de un diagnóstico crítico sobre la metodología vigente. Según el informe técnico que acompaña la resolución, la metodología prevista en la Resolución 180643 de 2012 presenta limitaciones importantes que justifican su revisión.

“En primer lugar, se evidencia una marcada dependencia del precio internacional del azúcar como variable de referencia para el cálculo del ingreso al productor (IP). Este enfoque desconoce la dinámica productiva real de la agroindustria del etanol, pues, aunque el azúcar es un co-producto del proceso, no actúa como un sustituto ni determina de manera directa los costos del biocombustible”, dice.

De igual forma, el texto advierte que “basar la señal de precios en el comportamiento de un insumo agrícola —y no del propio etanol— introduce distorsiones económicas que desalinean el precio regulado respecto a los verdaderos costos locales y las condiciones específicas de oferta y demanda, generando además volatilidades ajenas a la actividad productiva nacional”. La situación generó, además, “riesgos de abastecimiento” e incrementó la presión sobre el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), ya que “los sobrecostos derivados de un esquema que no refleja adecuadamente el costo de oportunidad han debido ser absorbidos por el Fondo, comprometiendo su sostenibilidad fiscal y aumentando la exposición de las finanzas públicas”.

Nueva metodología: transparencia, eficiencia y alineación con el mercado

La propuesta de resolución establece una fórmula de cálculo que tiene en cuenta los costos reales de producción del etanol, incluido el costo de cosecha, el costo de transformación, el factor de eficiencia de conversión de caña a etanol y el índice de precios al productor para la caña de azúcar, todos reportados por la Asociación Colombiana de Cultivadores de Caña de Azúcar (Asocaña) y el Dane. Además, introduce un mark up o margen de ganancia dinámico, que se ajusta cada mes en función de la competitividad del etanol nacional frente al precio de paridad de importación.

Asimismo, el artículo 3 de la resolución detalla que el ingreso al productor del alcohol carburante sin el mark up se calculará con base en los costos de materia prima, cosecha, transformación y eficiencia de conversión, actualizados de manera periódica. El mark up, por su parte, “corresponde al valor adicional aplicado sobre los costos eficientes de producción del etanol carburante, con el fin de reconocer una rentabilidad proporcional y dinámica al productor nacional, de acuerdo con las condiciones relativas de competitividad frente al etanol de referencia internacional”.

El margen de ganancia estará limitado entre un 4% y un 15%, y el cálculo dependerá de la diferencia entre el costo interno y el precio de paridad de importación, que se determinará a partir de referencias internacionales como el precio del etanol en Houston (EE. UU.), el costo del flete marítimo, derechos compensatorios y costos logísticos, todo ello convertido a pesos colombianos según la tasa de cambio vigente.

Impacto esperado: reducción del precio de la gasolina y mayor estabilidad

La actualización de la metodología permitirá que el precio del etanol refleje de manera más precisa los costos y condiciones del mercado, lo que, según el Ministerio de Minas y Energía, contribuirá a la reducción del precio final de la gasolina para los consumidores. Señala la resolución que “la revisión se hará como máximo cada 1 de julio, o cuando considere que existe justificación técnica o económica suficiente para hacer dicho cambio o actualización. Lo anterior, “basado en criterios de eficiencia económica y de estabilidad de precios para el consumidor final de los combustibles”.

Además, la nueva metodología busca garantizar la sostenibilidad del Fepc y la estabilidad del mercado de biocombustibles, con lo que evita la necesidad de intervenciones excepcionales por parte del Estado y promoviendo la competencia y la eficiencia en la cadena de producción.

Corrección de distorsiones históricas

Sobre la resolución, el ministro Edwin Palma dijo que “por fin el precio del etanol responderá a sus verdaderos costos”. Según él, la reforma corrige distorsiones históricas. Además, con este proyecto de resolución, también se corrige un problema silencioso pero profundo: el incentivo al monocultivo en tierras fértiles.

“El esquema anterior empujaba a que áreas destinadas históricamente a la producción de alimentos terminaran convertidas en extensiones para un solo cultivo, movidas por precios artificialmente altos del etanol. Hoy enviamos una señal distinta: la tierra fértil debe priorizar la seguridad alimentaria, y el etanol debe producirse con eficiencia, no a costa del campo colombiano”, afirmó el funcionario.