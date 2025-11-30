Colombia

Con emotivo mensaje, Shakira agradeció a Dua Lipa por cantar ‘Antología’ en su concierto en Bogotá: “¡Qué regalo!”

La cantante barranquillera recordó que escribió la pieza en la capital colombiana

Antología une a Dua Lipa y Shakira en una noche histórica - crédito @ShakiraMedia/X

Dua Lipa otorgó una noche inolvidable para sus fanáticos en Bogotá. El 28 de noviembre de 2025, tres años después de haber estado en la capital colombiana, la artista británica disfrutó junto con sus seguidores de todo un repertorio musical en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.

Los fanáticos la esperaban desde hace mucho tiempo y tenían amplias expectativas sobre el show que ofrecería en su Radical Optimism World Tour, sobre todo, por una canción colombiana que se esperaba cantara. La compositora no decepcionó y eligió una canción ícono en el país, propia de una de las artistas más reconocidas a nivel nacional e internacional.

Dua Lipa aseguró que le
Dua Lipa aseguró que le “encanta” Antología, de Shakira - crédito @elizabethmiiiranda / Instagram y @shakira/Instagram

Dua Lipa eligió interpretar Antología, uno de los grandes éxitos de Shakira, que marcó sus inicios en el mundo de la música. La composición salió al mercado en 1997 y hasta hoy se mantiene en el espectro público y musical, consolidándose como una pieza clásica e importante para la cantante barranquillera, que también está avanzando en una exitosa gira: Las Mujeres Ya No Lloran.

La también productora y compositora colombiana se refirió a la elección que hizo Dua Lipa para su esperado concierto en la capital colombiana. A través de un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, expresó su alegría por la interpretación que hizo la artista británica de su canción. Recordó que escribió esa icónica pieza en esa misma ciudad.

Me emociona escuchar mi canción en la voz de Dua, en la misma ciudad donde la escribí hace años. ¿Ves cómo la música nos une? ¡Una chica de Londres y otra de Barranquilla! ¡Gracias @dualipa! ¡Qué regalo!”, expresó Shakira en la red social.

Shakira celebró el concierto de
Shakira celebró el concierto de Dua Lipa y que haya cantado Antología - crédito Shakira/IG

Sus palabras no pasaron desapercibidas y las redes se inundaron que comentarios de seguidores y seguidoras que respaldaron la elección de Dua Lipa, que resalta, a su vez, el éxito de las composiciones de Shakira a nivel mundial.

“Ahora necesitamos una colaboración!”; ”Y @shakira todavía se asombra cuando le dicen que es la latina más talentosa y exitosa del MUNDO"; “Era la canción que debía cantar y así fue ! Escogió muy bien”; “@dualipa cantando el himno nacional de Latinoamérica”; “Me encantó !!! Que lindo gesto!”, escribieron algunos usuarios de Instagram.

La intérprete de New Rules resaltó la relevancia que ha tenido la canción de Shakira en el mundo artístico antes de cantarla. Aseguró que “le encanta” la composición y destacó a la barranquillera como una cantante inspiradora.

“La próxima canción que quiero cantar, cambia cada noche. Y hoy quiero cantar una canción que me encanta muchísimo, de una artista que me inspira por su evolución a través del tiempo y por la manera en la que ha tocado corazones alrededor del mundo. Creo que todos ustedes pueden ayudarme a cantar la siguiente canción. Si la conoces, esto es Antología”, dijo, emocionando así al público que la observaba y se preparaba para acompañarla en el canto.

El tenso momento que vivió Dua Lipa en Bogotá

La ciudadana tocó el brazo de la cantante, tratando de llamar su atención - crédito Redes sociales/X

Previo a su concierto, la cantante extranjera visitó lugares históricos y de importancia en Bogotá, robándose la atención de los habitantes y turistas. Estuvo en el Museo Botero, ubicado en el centro histórico de la capital, en el Museo Casa de la Moneda del Banco de la República y en el restaurante Selma, ubicado en la localidad de Chapinero.

En una de sus múltiples visitas, experimentó un momento tenso junto con su prometido Callum Turner. Saliendo de uno de los sitios en los que estuvo, una fanática la tocó, por lo que el novio de la cantante reaccionó molesto, según se evidenció en un video, buscando protegerla.

El presidente Petro se pronunció sobre la presencia de la cantante a través de su cuenta de X: “Dua Lipa es una cantante de vanguardia y progresista que merece el mayor respeto de la colombianidad. Cualquier ayuda que se necesite para su tranquilidad, estaremos dispuestos”, escribió el jefe de Estado en la red social.

- crédito @petrogustavo/X
- crédito @petrogustavo/X

