Colombia Mayor aumenta transferencia a adultos mayores desde diciembre: estas son las personas que comenzaran a recibir $230.000

La entrega del subsidio Colombia Mayor beneficia a 1.637.628 personas mayores a través de transferencia bancaria o giro, según el canal asignado - crédito Prosperidad Social

El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, informó que el lunes 1 de diciembre comenzará la entrega del ciclo 11 del programa Colombia Mayor, en el que las mujeres mayores de 60 años y los hombres mayores de 65 verán reflejado un aumento histórico en el valor de la transferencia económica.

La iniciativa responde al compromiso asumido por el presidente Gustavo Petro, que prometió mejorar el bienestar de la población mayor que no cuenta con pensión, permitiendo a miles de beneficiarios superar la línea de pobreza extrema. De acuerdo con Rodríguez, el inicio de la entrega corresponde a los beneficiarios bancarizados, mientras que quienes reciben el giro por modalidad presencial podrán acceder al recurso a partir del miércoles 3 de diciembre.

El ciclo se extenderá hasta el 16 de diciembre, beneficiando a 1.637.628 personas mayores mediante transferencia bancaria o giro, según el canal asignado. Además, el undécimo ciclo marcará un cambio dado que las mujeres mayores de 60 y los hombres mayores de 65 recibirán, desde diciembre, 230.000 pesos mensuales, reemplazando el monto anterior de 80.000 pesos.

Desde diciembre, mujeres mayores de 60 y hombres mayores de 65 reciben 230.000 pesos mensuales, superando el monto anterior de 80.000 pesos - crédito Prosperidad Social

Se estima que 227.523 mujeres y 292.492 hombres serán los nuevos beneficiarios directos de este incremento. Desde el mes de octubre, el monto aumentado ya venía aplicándose para las personas mayores de 70 y 80 años dentro del programa.

La inversión total para la entrega del ciclo 11 asciende a 386.499 millones de pesos, recursos que buscan proteger económicamente a la población mayor sin acceso a beneficios pensionales. Según señaló el director de la entidad, este incremento es parte de la estrategia Dignidad Mayor – Rumbo al Pilar Solidario, con la que se pretende garantizar un ingreso básico mensual del proyecto de Reforma Pensional y el Pilar Solidario, actualmente en revisión por la Corte Constitucional.

La campaña de ampliación del programa Colombia Mayor se sustentó en una búsqueda activa, con brigadas de Prosperidad Social que recorrieron el país, inscribiendo a más de 1,3 millones de adultos mayores mediante visitas puerta a puerta, con el objetivo de identificar y atender a quienes más lo necesitan. El nuevo esquema también articula los esfuerzos de diferentes entidades territoriales, permitiendo la entrega eficiente y oportuna de los recursos.

La inversión para el ciclo 11 del programa Colombia Mayor asciende a 386.499 millones de pesos, fortaleciendo la protección social en la vejez - crédito Colombia Mayor

Por otra parte, y de cara a la última transferencia del año, la entidad informó que la duodécima entrega del programa está prevista para entre el 17 y el 31 de diciembre, beneficiando a hasta 3 millones de personas mayores, quienes también recibirán una transferencia de 230.000 pesos. En este caso, la asignación presupuestal llega a 688.150 millones de pesos.

“Este es un avance histórico del Gobierno del Cambio en la lucha contra la desigualdad y pobreza extrema en la vejez”, resaltó el director durante su anuncio, ratificando la intención de fortalecer el sistema de protección social en la etapa final de la vida.

Prosperidad Social hizo un llamado a los beneficiarios para mantener actualizada su información de contacto, dato fundamental para garantizar la entrega puntual y segura de los recursos. Para resolver inquietudes o modificar datos, los usuarios pueden comunicarse al 601 379 1088 en Bogotá o a la línea nacional gratuita 01 8000 95 1100. También podrán acercarse a los enlaces municipales del programa en las oficinas regionales de Prosperidad Social o en las alcaldías locales.

La duodécima entrega del programa Colombia Mayor, prevista entre el 17 y el 31 de diciembre, beneficiará hasta a 3 millones de personas mayores - crédito Prosperidad Social

La entidad además explicó las causales de pérdida del subsidio. Entre ellas se encuentran el fallecimiento del beneficiario, comprobación de información falsa, obtención de una pensión u otra renta que supere los límites reglamentarios, recepción de otro subsidio a la vejez que sobrepase medio salario mínimo mensual legal vigente (smmlv) en conjunto con el de Colombia Mayor, práctica probada de mendicidad como actividad productiva, traslado a otro municipio o distrito y no cobro consecutivo de los subsidios programados en cuatro o dos giros, según el caso.

Finalmente, para quienes tengan dudas respecto a la asignación del subsidio, podrán acudir a la Oficina del Adulto Mayor de la alcaldía correspondiente, o solicitar información a través de los canales oficiales y de atención ciudadana definidos por Prosperidad Social.