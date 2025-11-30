Colombia

Cabal arremetió contra Petro por defensa del régimen de Maduro: “Defender el espacio aéreo de un régimen autoritario es una hipocresía”

La senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático se refirió a las afirmaciones del primer mandatario, en las que salió a cuestionar las determinaciones del Gobierno de los Estados Unidos, en el sentido de cerrar el espacio aéreo de Venezuela

La senadora María Fernanda Cabal
La senadora María Fernanda Cabal no dejó pasar la oportunidad para irse lanza en ristre contra el presidente de la República, Gustavo Petro; esta vez por la defensa de la dictadura - crédito Colprensa - Presidencia

La defensa del presidente de la República, Gustavo Petro, sobre el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, frente a la decisión de cerrar del Gobierno de Estados Unidos el espacio aéreo del país, llevó a la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, arremetió contra el primer mandatario: por cuenta de lo que consideró la violaciones al derecho internacional humano en el país vecino, durante los años de la dictadura.

Mientras el jefe de Estado exigió la preservación del orden jurídico global ante el cierre del espacio aéreo venezolano, la senadora del Centro Democrático lo acusó de ser incohwerente y de ignorar el sufrimiento de millones bajo el régimen chavista: en especial de Maduro, que ha sido señalado de haber cometido fraude en los comicios presidenciales del país vecino, el 28 de julio de 2024, cuando habría sido vencido en las urnas por el opositor Edmundo González Urrutia.

“Petro, usted reclama hoy el respeto al orden jurídico internacional para proteger a Maduro, pero jamás lo invocó cuando ese mismo régimen violaba sistemáticamente los derechos humanos de su pueblo”, afirmó Cabal en su perfil de X, en el que profundizó su crítica hacia las posturas del Ejecutivo: que si bien insistió en que no reconoce a Maduro como el presidente de Venezuela,si ha salido en su respaldo frente a las decisiones de la administración de Donald Trump.

Con este mensaje en X,
Con este mensaje en X, la senadora María Fernanda Cabal lanzo duras pullas a Gustavo Petro por su defensa al régimen de Venezuela - crédito @MariaFdaCabal/X

“¿Dónde estaba su defensa del derecho internacional cuando miles de venezolanos fueron perseguidos, encarcelados o forzados al exilio? ¿Por qué nunca pidió sanciones contra un dictador responsable del hambre, la represión y el éxodo más grande de nuestra región?”, agregó la precandidata presidencial en su publicación, en la que también denunció lo que considera una doble moral en la defensa del espacio aéreo venezolano por parte del jefe de Estado.

Defender el espacio aéreo de un régimen autoritario mientras se ignora el sufrimiento de millones es una hipocresía”, sostuvo Cabal en su cuenta, desde donde arremetió contra el Gobierno. Además, advirtió sobre el papel de las aerolíneas en este contexto: “Las aerolíneas no están al servicio de su agenda personal ni de una dictadura extranjera. Están al servicio de los ciudadanos y deben actuar conforme a la ley, no a los caprichos suyos”, declaró Cabal.

El dictador venezolano Nicolás Maduro
El dictador venezolano Nicolás Maduro insistió en que Estados Unidos debe bajar la guardia sobre su país - crédito Europa Press

La polémica defensa de Gustavo Petro al régimen de Nicolás Maduro

La respuesta de Cabal se dio Petro defendió la legalidad internacional y la autonomía de Venezuela frente a las sanciones y restricciones impuestas. “El cierre del espacio aéreo de Venezuela es completamente ilegal. La OACI debe reunirse de inmediato”, dijo Petro. Insistió en la necesidad de una respuesta institucional: “El secretario general de la OACI debe convocar de inmediato la Asamblea”, expresó el primer mandatario en su perfil de X.

Petro también reafirmó la ausencia de respaldo internacional para una intervención armada. “No hay autorización del consejo de seguridad de la ONU para acciones militares sobre nuestro vecino”, afirmó el mandatario en sus apreciaciones, en las que también indicó que el Senado de los Estados Unidos “o ha dado la autorización para una intervención armada”, puntualizó Petro en su publicación en las plataformas digitales, que causó controversia.

Y, en defensa del principio de no intervención, Petro fue más allá, al afirmar que debe haber autodeterminación de los pueblos frente a factores intervencionistas. “El orden internacional debe preservarse y América Latina y el Caribe debe decirlo sin temor”, expresó el mandatario, que reconoció la necesidad de cambios en Venezuela, pero enfatizó: “Venezuela necesita más democracia y la democracia es producto solo de sus fuerzas internas y de su pueblo”.

El presidente Gustavo Petro se
El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el cierre del espacio aéreo venezolano, por parte del régimen de Nicolás Maduro - crédito @petrogustavo/X

El presidente también se dirigió a las compañías aéreas y a la comunidad internacional. “Ninguna compañía aérea debe aceptar órdenes ilegales sobre el espacio aéreo de ningún país”, dijo el jefe de Estado, que solicitó a Donald Trump retornar al respeto del orden jurídico internacional que es el acumulado de la sabiduría de la civilización humana. De esta forma, también pidió a la Unión Europea ordenar la normalización de los vuelos a Venezuela, o imponer multas.

Finalmente, instó a los países de la región a restablecer la conectividad aérea y en el caso de Colombia deben ser sancionadas las empresas que se nieguen a asumir los servicios a los que se comprometieron. “Y a solo seguir indicaciones de la Oaci (Organización de Aviación Civil Internacional) o del Gobierno colombiano”, concluyó Petro. “La humanidad debe ser libre de volar y los cielos deben estar abiertos en todas partes del mundo”, sentenció.

