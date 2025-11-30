Así se ven los primeros coches eléctricos que circulan por Cartagena, han causado furor en redes

La entrada en vigencia de los coches eléctricos en Cartagena, llamó la atención entre los ciudadanos - crédito @caribenoticias24horas / Instagram

El reciente avistamiento de un coche eléctrico circulando por las calles del centro histórico de Cartagena ha generado todo tipo de comentarios en redes sociales.

El vehículo, que destaca por su diseño similar a los clásicos de tracción anima: acabado en negro, asientos blancos, techo plegable y un conductor al frente, representa un cambio significativo en la movilidad urbana de la ciudad.

La llegada de este nuevo medio de transporte ha sido recibida con entusiasmo por parte de numerosos usuarios, que han celebrado la iniciativa como un paso adelante para Cartagena.

Entre los comentarios positivos, se destacan expresiones como: “Espectacular!!! Que buena noticia para Cartagena la fantástica. Felicitaciones!!!” y “Muy bien y se ve bien. Ahora sí me monto en uno”. Estas reacciones reflejan la percepción de que la introducción del coche eléctrico supone una modernización que podría beneficiar tanto a residentes como a visitantes.

No obstante, la medida también ha suscitado críticas entre quienes consideran que la esencia tradicional de los coches de tracción animal se ve amenazada. Algunos usuarios han manifestado su descontento, señalando que “ya se perdió la magia y el romanticismo de los coches”.

Otros han lamentado la desaparición de la figura del caballo como símbolo de elegancia, aunque reconocen el esfuerzo por evitar el trabajo nocturno de los animales: “Ahí la elegancia era el caballo. Pero no para tenerlo trabajando toda la noche”.

La presencia de este coche eléctrico en Cartagena pone de manifiesto la tensión entre la preservación de las tradiciones y la adopción de tecnologías más sostenibles, abriendo un nuevo capítulo en la discusión sobre el futuro del transporte en la ciudad.

Y es que, el proceso de transición, se encuentra en marcha contemplando la retirada definitiva de los animales de tracción antes del 20 de diciembre, según anunció el alcalde Dumek Turbay.

La administración distrital ha confirmado que, desde el 1 de enero de 2026, ningún coche de tracción animal circulará por las calles amuralladas. Los caballos serán entregados en adopción y reubicados a nivel nacional, con el compromiso de garantizar su bienestar y atención veterinaria permanente.

La adquisición formal de los animales por parte del Distrito y su traslado a la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata) forman parte de este proceso, que busca asegurar una transición ordenada y respetuosa.

El primer lote de estos vehículos eléctricos, compuesto por 34 de los 62 adquiridos, ya se encuentra en Cartagena.

Fabricados en Henan, China, además de verse como los tradicionales, poseen tecnología de punta: cuentan con aire acondicionado, sistema de audio multilingüe y GPS. Funcionarán exclusivamente con energía eléctrica, alimentados por una infraestructura de carga solar instalada en un patio-taller de 2.850 metros cuadrados, equipado con 244 paneles solares y una potencia instalada de 150 kWh, suficiente para cargar hasta sesenta baterías de manera simultánea.

La inversión total destinada al proyecto asciende a 7.000 millones de pesos, cifra que cubre la compra de los vehículos, la construcción de la infraestructura de carga, los procesos logísticos y la capacitación de los operadores. El cronograma prevé que los coches restantes lleguen en los próximos días, con el objetivo de que el sistema esté completamente operativo antes de finalizar el año.

Uno de los aspectos más relevantes de la iniciativa es la inclusión de los cocheros tradicionales en el nuevo modelo. La administración ha asegurado que todos los conductores serán vinculados como operadores de los coches eléctricos, con el propósito de garantizar la estabilidad laboral de las familias que han dependido históricamente del turismo con caballos.

El proyecto ha sido elogiado por expertos en movilidad y sostenibilidad, quienes subrayan que la estación de carga solar convierte a Cartagena en un referente para otras ciudades con patrimonio histórico. La combinación de modernización, respeto por el entorno y bienestar animal sitúa a la ciudad en una posición destacada en la búsqueda de una oferta turística más sostenible y alineada con estándares internacionales.