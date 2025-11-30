Así estaría funcionando el ‘mercado negro’ de cuentas en aplicaciones de transporte y domicilios en Colombia: cobran hasta 600.000 pesos

El mercado negro de cuentas de repartidor en apps como Rappi y Uber crece en Colombia y América Latina, impulsado por la venta de perfiles falsos - crédito imagen Ilustrativa Infobae

El mercado negro de cuentas de repartidor en aplicaciones conocidas en mercado como de última milla, tales como Rappi y Uber, estarían enfrentando nuevos retos por cuenta de inescrupulosos que estarían “vendiendo” perfiles falsos para trabajar como domiciliarios.

De hecho, expertos advierten que el nuevo ‘negocio’ ha registrado un crecimiento acelerado en América Latina y, en especial, en Colombia, impulsado por la compraventa y arriendo de perfiles falsos, el uso de documentos manipulados y la adopción de tecnologías fraudulentas.

Este fenómeno, que afecta la confianza y la seguridad de las plataformas, ha llevado a la industria a implementar respuestas tecnológicas avanzadas, según reportó Bloomberg en un reciente artículo.

El comercio ilegal de cuentas de repartidor se ha consolidado como un ecosistema donde circulan identidades ficticias y documentos alterados, lo que repercute en la reputación y la operación de las apps de reparto.

David Rojas, director ejecutivo de Intexus, advirtió en declaraciones recogidas por Bloomberg que el problema va más allá de la logística: “No está en riesgo solo la operación logística, sino algo mucho más valioso: la confianza. Basta un caso viral de suplantación para afectar la reputación, atraer la atención regulatoria y provocar la fuga de usuarios”.

El fraude en estas plataformas ha evolucionado desde el uso de cuentas prestadas o compartidas hasta la sofisticación de identidades falsas, manipulación de documentos, apropiación de cuentas por terceros y la utilización de tecnologías como los deepfakes (ultrafalsos en español) para evadir los controles de verificación.

Según Intexus, bandas criminales en países como Chile y Colombia han recurrido a documentos digitales falsificados para infiltrarse en los sistemas de las aplicaciones, mientras que el Tech Transparency Project identificó más de 800.000 cuentas ilegales de conductores de Uber y DoorDash activas en redes sociales internacionales.

El alcance del mercado negro se refleja en los precios y la amplitud de la oferta. Solo en Colombia, la venta de perfiles de repartidores de Rappi puede alcanzar los 160 dólares, es decir, unos 600.000 pesos, de acuerdo con datos de Intexus citados por Bloomberg.

Por su parte, una investigación de T13 Chile documentó un mercado internacional donde se venden y arriendan cuentas activas en Uber Eats, PedidosYa y Rappi, con precios que varían entre 22 y 128 dólares, dependiendo del tipo de cuenta y su antigüedad.

Ante la sofisticación de los fraudes, las empresas de apps de reparto han comenzado a implementar soluciones tecnológicas más robustas. Rojas explicó a Bloomberg que las plataformas más avanzadas ya combinan métodos tradicionales de detección de fraude con inteligencia artificial generativa, lo que permite crear reglas dinámicas, simulaciones de riesgo y respuestas automáticas en tiempo real.

Además, se han incorporado sistemas de perfilamiento continuo de cuentas y protocolos específicos para combatir amenazas como el SIM swapping, una modalidad de estafa digital en la que los delincuentes transfieren el número de celular de la víctima a una tarjeta SIM bajo su control.

En el proceso de entrega, las nuevas medidas pueden incluir la exigencia de verificación biométrica rápida a través de la aplicación del repartidor, utilizando reconocimiento facial y de voz, además del código de entrega habitual. De este modo, se busca validar tanto el pedido como la identidad real de quien realiza la entrega.

El contexto regional favorece la proliferación de este mercado negro. La combinación de informalidad laboral, migración irregular y una regulación dispareja en América Latina ha convertido el uso de perfiles falsos en una alternativa económica para muchos, perpetuando el problema y dificultando su erradicación.

La industria, consciente de la magnitud del desafío, ha orientado sus esfuerzos hacia modelos de verificación en tiempo real y autenticación adaptativa, que se activan ante comportamientos anómalos y buscan reforzar la seguridad de las plataformas, detalló Bloomberg.