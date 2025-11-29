Colombia

Yina Calderón se refirió al secuestro del hijo de Giovanny Ayala y envió mensaje a sus captores: “No la debe estar pasando bien”

La empresaria, que participa en el reality ‘La Mansión de Luinny’, expresó su opinión sobre lo ocurrido, dejando claro cuáles son sus sentimientos hacia el artista de música popular

Yina Calderón se refirió al secuestro del hijo de Giovanny Ayala - crédito @Mr.per.latinoamerica/Tiktok

Aunque la empresaria e influenciadora Yina Calderón se encuentra en el reality La Mansión de Luinny, popular en República Dominicana, esto no le ha impedido estar al tanto de lo que sucede en Colombia, gracias a la información oportuna de su familia, especialmente de Juliana Calderón.

A propósito, la creadora de contenido se pronunció sobre el rapto de Miguel Ayala, hijo del cantante de música popular Giovanny Ayala, hecho que ha generado preocupación y muestras de solidaridad dentro del entorno artístico colombiano.

Pese a las reconocidas diferencias personales que mantiene con el artista, Calderón expresó que ante situaciones como esta, la prioridad debe ser el bienestar y el regreso del joven.

Aún no se cooce con exactitud quiénes son los responsables del secuestro del joven y su manager - crédito @miguelayala_oficial/ Instagram

La empresaria de fajas recalcó que su mensaje no guarda relación con los conflictos que la han distanciado de Ayala, sino con la gravedad del caso y la empatía por la familia afectada.

“Independientemente del problema que yo tenga con Giovanny, es un hijo de él. Unámonos para que puedan soltar a su hijo, me pongo en la posición de él y no debe ser fácil”, expresó Calderón, destacando la importancia de dejar de lado los desencuentros personales y centrarse en la búsqueda y retorno de Miguel Ayala.

Respecto a la relación previa con el cantante, Calderón aseguró que Ayala “no es una persona de su agrado” debido a experiencias del pasado. A pesar de ello, señaló que siempre lo percibió como un padre comprometido, motivo por el que decidió solidarizarse públicamente ante la crisis familiar originada por la desaparición del joven.

“Giovanny puede hacer lo que sea, porque ustedes saben que yo no lo quiero, que nunca se portó bien conmigo, que alguna vez mintió cuando yo lo quería, en ese momento. Pero siempre vi que era buen papá. Independientemente de lo que haya pasado, siempre vi que era muy pendiente de sus hijos. Yo creo que él no la debe estar pasando bien. Yo siento que la debe estar pasando mal. Él o cualquier padre que tenga un hijo secuestrado”, sostuvo la influenciadora opita.

La también empresaria señaló que Ayala debe estar devastado por lo ocurrido con su hijo - crédito Instagram

Además, la empresaria instó a los que pueden estar involucrados en la desaparición a “ponerse la mano en el corazón” y permitir que la familia supere este difícil momento.

“(...) unámonos para que el hijo de Giovanny Ayala salga de donde lo tienen secuestrado. Y que esa gente se toque (sic) la mano en el corazón. Yo siento que los hijos no son culpables de problemas que tengan los papás. Suelten al muchacho que está chévere esa situación. A veces los que dan superchats, yo pensé que era una broma, pero por mi hermana me di cuenta que es verdad”, puntualizó la creadora de contenido.

Ante las declaraciones de la empresaria de fajas, el cantante oriundo del Meta no se ha pronunciado; no obstarte, los seguidores de la participante de La Mansión de Luinny sí comentaron al respecto. “Si Dios mío piedad libertad”; “si Dios mío piedad libertad”; “Usted pelea con toda la gente (sic)”, fueron algunos comentarios al respecto.

Giovanny Ayala y Yina Calderón
Giovanny Ayala y Yina Calderón no han tenido la mejor relación - crédito @giovannyayalaoficial/Instagram y cortesía Canal RCN

Las diferencias entre Yina Calderón y Giovanny Ayala

Calderón y Ayala han sostenido en el pasado una relación marcada por controversias y declaraciones contradictorias sobre la naturaleza de su vínculo.

Calderón ha insistido en varias ocasiones que en algún momento hubo un romance entre ellos, afirmación que Ayala ha desmentido, explicando que la conoce, pero niega haber mantenido una relación sentimental. Estas diferencias generaron tensiones públicas entre ambos.

Pese al historial de desencuentros, Calderón destacó que la solidaridad y el apoyo deben prevalecer en circunstancias críticas como la desaparición de Miguel Ayala. Paralelamente, otros artistas del género popular como Jhonny Rivera, Yeison Jiménez y Luis Alfonso también han enviado mensajes de acompañamiento a Giovanny Ayala, que continúa realizando gestiones para lograr el retorno de su hijo, mientras sus seguidores le muestran respaldo continuo.

