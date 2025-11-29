Indígenas Wayúu y familiares se encadenan en clínica de Valledupar para evitar traslados de pacientes

Funcionarios de la Personería de Valledupar acudieron al sitio para establecer comunicación con los wayúu - crédito Personería de Valledupar

Un grupo de indígenas Wayúu y familiares de pacientes llevaron a cabo una toma pacífica en la Clínica Alta Complejidad de Valledupar, donde se encadenaron en la entrada principal con el objetivo de impedir que la nueva EPS traslade a los pacientes a otros centros médicos.

La protesta afecta potencialmente a unos 120 pacientes provenientes de La Guajira, Barrancabermeja, Aguachica, Maicao y otras localidades de la región, reportó Caracol Radio.

La líder de la manifestación, Viviana Patricia Zuleta, explicó al medio que la medida fue tomada tras una serie de remisiones de urgencia otorgadas por 72 horas, después de lo cual debían ser trasladados nuevamente, lo que describió como “el paseo de la muerte”.

Personería de Valledupar fue a la Clínica de Alta Complejidad de Valledupar - crédito Personería de Valledupar/X

Según Zuleta: “En estos momentos nosotros hemos decidido tomarnos la Clínica de Alta Complejidad aquí en la ciudad de Valledupar porque nos han querido remitir a nuestros pacientes. Nosotros no podemos permitir eso porque nos están dando una remisión de urgencia por 72 horas. Después de las 72 horas nuevamente nos van a hacer el paseo, como se llama vulgarmente el paseo de la muerte, porque ninguna clínica los está aceptando, porque la nueva EPS no ha hecho los pagos que debe de hacer a las clínicas”.

Otra de las asistentes, Griselda Barros, que viajó desde la Alta Guajira para acompañar a su hermana diagnosticada con arritmia cardíaca, expresó, citado por el medio.

“Nos llevamos la sorpresa que en el día de ayer la nueva EPS sacó un comunicado donde los 107 afiliados que ellos tienen internos dentro de esta clínica los están remitiendo a otras clínicas, a otros hospitales, sin consultarlo con la familia. Entonces nosotros nos hemos opuesto a esos traslados”, testificó.

La Personería de Valledupar se pronunció luego de que los indígenas wayúu bloquearan la entrada principal - crédito @PersoneriaVpar/X

De acuerdo con el relato de Barros, las personas afectadas consideran que la Clínica Alta Complejidad cuenta con los recursos necesarios y presta una atención adecuada.

Barros afirmó: “La clínica nos está prestando un excelente servicio. No hay necesidad de que nos remitan a otra clínica. Lo único que tiene que hacer la nueva EPS es hacer un acuerdo de pago con la clínica para que nuestros familiares sean atendidos en óptimas condiciones”.

A su vez, la Personería de Valledupar se pronunció en redes sociales para confirmar que los manifestantes cerraron la puerta principal y delegados de la entidad fueron necesarios para establecer un diálogo.

“La Personería Municipal de Valledupar, en cabeza de Dina Margarita Zabaleta, hizo presencia en las instalaciones de la Clínica Alta Complejidad, donde un grupo de indígenas Wayuu adelanta una toma pacífica, cerrando la puerta principal del centro asistencial”, se leyó en la notificación publicada en redes.

Sies Salud advierte suspensión total de servicios a 24.000 pacientes de la Nueva EPS por mora en pagos

La IPS Sies Salud informó que suspenderá la atención médica a cerca de 24.000 pacientes afiliados a la Nueva EPS debido a un retraso en los pagos que, según la entidad, se prolonga por cinco meses.

Comunicado de Sies Salud - crédito Sies Salud

De acuerdo con un comunicado emitido por la entidad, el incumplimiento financiero ha generado la imposibilidad de suministrar medicamentos, realizar laboratorios y mantener la continuidad en tratamientos para enfermedades de alta complejidad.

El anuncio incluye la suspensión de servicios para pacientes con diagnósticos como insuficiencia renal crónica, cáncer, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, enfermedades huérfanas, trastornos de coagulación, trasplantes, nutrición, oxígeno domiciliario, terapia hospitalaria en casa y cuidados paliativos.

Comunicado de Sies Salud (Foto Dos) - crédito Sies Salud

Según la carta expedida por la IPS, “En tal contexto hemos venido soportando la interrupción parcial de más de 24.000 pacientes con patologías crónicas de alta complejidad, como lo son: insuficiencia renal crónica (...), cáncer, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, enfermedades huérfanas, trastornos de coagulación, trasplantes, nutrición, oxígeno, terapia hospitalaria en casa y cuidados paliativos”.

Sies Salud indicó que la interrupción de atención se presenta desde julio, tiempo en el que la entidad desplegó un plan de contingencia. La situación se agravó en octubre, cuando algunos pacientes no recibieron sus tratamientos dentro de los plazos necesarios.

“Hoy debemos informarles (...) que la suspensión total de la atención a los pacientes por parte de la Nueva EPS ha llegado al punto más crítico, afectando la integralidad en la prestación del servicio y poniendo en riesgo la vida de los pacientes”, advirtió la IPS.