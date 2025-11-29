Hombre con casi una tonelada de marihuana intentó arrollar policías tras persecución y luego saltó de su carro, en Valle del Cauca

El material incautado quedó en manos de las autoridades - crédito Policía Valle del Cauca

El Departamento de Policía Valle del Cauca informó que logró frustrar la huida de un presunto delincuente luego de un azaroso operativo ejecutado la noche del jueves 27 de noviembre de 2025, sobre la vía Panorama, en el tramo que conecta al corregimiento de Robledo con el municipio de Bolívar, Valle del Cauca.

Los uniformados de una subestación de Policía adelantaban patrullajes y controles cuando detectaron una camioneta sospechosa, informaron fuentes oficiales de la Policía vallecaucana a través de un comunicado.

De acuerdo con el reporte, los agentes impartieron la señal de alto al conductor del vehículo, pero este desobedeció y emprendió la fuga. La persecución se extendió por varios kilómetros, durante los cuales el individuo, en su intento de evadir a las autoridades, maniobró la camioneta para intentar arrollar a los policías.

El sujeto abandonó el automotor tras lanzarse hacia una zona boscosa, generando que la camioneta saliera de la vía principal y quedara encunetada, describió el informe oficial.

Una inspección al vehículo permitió descubrir múltiples paquetes envueltos en vinipel transparente, que contenían cerca de 900 kilogramos de marihuana.

La revisión de antecedentes reveló que la camioneta tenía reporte vigente por hurto, por lo que fue recuperada y puesta a disposición de la autoridad judicial junto al material incautado.

La Policía del Valle del Cauca comunicó que este resultado hace parte de las estrategias de control territorial y compromiso para combatir el tráfico de estupefacientes en la región. Las acciones operativas continuarán endureciéndose para salvaguardar la seguridad de los habitantes del departamento, reiteró la institución en el informe.

Operativo antidrogas en Bogotá deja dos toneladas de marihuana incautadas provenientes del Cauca

La Secretaría de Seguridad de Bogotá reportó en agosto del 2025 la incautación más grande de marihuana en la capital durante el año, con el decomiso de dos toneladas de esta sustancia en un operativo realizado en la localidad de Bosa.

La acción, liderada por la Policía Metropolitana de Bogotá, resultó en la captura de seis personas vinculadas al crimen organizado.

El alcalde mayor, Carlos Fernando Galán, acompañado por el general Giovanni Cristancho y el secretario de Seguridad, César Restrepo, detalló que la droga incautada provenía del departamento del Cauca y llegó a la ciudad transportada en vehículos de carga.

Durante la presentación de resultados, las autoridades destacaron que la operación fue posible gracias a la colaboración ciudadana y a una investigación enfocada en redes criminales presentes en el sur de Bogotá.

En la vivienda allanada se encontraron seis personas, quienes presentan antecedentes por violencia intrafamiliar y tráfico de estupefacientes. El cargamento, equivalente a cerca de 400.000 dosis, estaba destinado a la distribución en localidades como Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa y Suba.

Las cifras oficiales indican que, en lo que va del año, se han realizado 2.231 capturas por tráfico de estupefacientes y se han decomisado aproximadamente cuatro toneladas de drogas, lo que supone un incremento del 208% frente a 2024.

El general Cristancho sostuvo que estos golpes buscan evitar homicidios y lesiones personales, ya que las organizaciones criminales fomentan la violencia para controlar puntos de venta.

Por su parte, el secretario Restrepo informó que la marihuana incautada representa un recurso clave para la financiación de estructuras delincuenciales y el pago de delitos conexos como el robo de autopartes. Según Restrepo, retirar estas dos toneladas del mercado afecta directamente la economía ilegal local.

El gobierno distrital, junto a la Policía Metropolitana, reiteró su compromiso con la lucha contra el microtráfico y el crimen organizado en Bogotá.

En Bucaramanga descubrieron una red que traficaba sustancias ilícitas en la UIS

Un operativo de la Policía Metropolitana de Bucaramanga permitió desarticular una red de microtráfico que operaba dentro del campus de la Universidad Industrial de Santander (UIS), con la captura de 15 personas y la incautación de drogas, armas y dinero en efectivo.

La investigación, que se extendió durante ocho meses, reveló que la estructura conocida como Los de la U obtenía ganancias diarias cercanas a $50 millones y alrededor de $1.000 millones mensuales.

El presunto líder, identificado como alias Pechi, habría dirigido la operación durante al menos tres años en la universidad. Durante la madrugada del 25 de noviembre de 2025, agentes de la Sijin realizaron allanamientos en 11 viviendas cercanas a la UIS.

En el procedimiento, 14 personas fueron detenidas por orden judicial y una más en flagrancia. Entre los capturados figuran 10 estudiantes activos y cinco exalumnos de la universidad, que deberán responder por concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Las autoridades incautaron 54 kilogramos de marihuana (valorados en 32 millones de pesos), 1.500 gramos de cocaína (con un valor superior a 30 millones), dos armas de fuego, siete cartuchos, seis teléfonos móviles, una prensa hidráulica para extracción de derivados de cannabis, elementos para empaque y dosificación, y 48 millones de pesos en efectivo.