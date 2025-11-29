Esto se sabe del cuerpo hallado sin vida del escolta de la UNP que estaba reportado como desaparecido en Putumayo

Sunce hizo parte de las extintas Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) - EP (Ejército del Pueblo) y tras la firma del Acuerdo de Paz se desempeñaba como escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) - crédito redes sociales | Caquetá Noticias / Facebook | UNP

El hallazgo de Luis Humberto Sunce Duarte, escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP), profundizó la preocupación en Colombia ante el aumento de hechos violentos contra personal de seguridad.

Sunce Duarte fue encontrado sin vida a la orilla del río Putumayo en circunstancias que aún no han sido esclarecidas, de acuerdo con las primeras investigaciones recogidas por autoridades locales el 28 de noviembre de 2025.

El escolta de la UNP había sido reportado como desaparecido desde el martes 25 de noviembre en el municipio de Puerto Asís, Putumayo.

Su cuerpo fue hallado junto a su arma de dotación, documentos personales y una cantidad de dinero en efectivo.

Investigadores forenses no identificaron lesiones por arma de fuego ni arma blanca, por lo que el caso permanece bajo incertidumbre, y el caso quedó asignado al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación que adelanta las diligencias para determinar las causas del deceso y reconstruir los últimos movimientos en vida de Sunce Duarte.

Una de las familiares de Sunce confirmó en redes la noticia la mañana del sábado 29 de noviembre de 2025 - crédito redes sociales | Caquetá Noticias / Facebook

El crimen de otro escolta adscrito a la Unidad Nacional de Protección que encendió las alarmas: ocurrió en Atlántico

Este hecho ocurre mientras se mantenía abierta la investigación por el asesinato de Víctor Alfredo Guerrero Moreno, otro escolta de la UNP, cuyo cuerpo fue hallado con claros signos de violencia en una zona rural de Ponedera, Atlántico.

El cuerpo de Guerrero Moreno, de 40 años, presentaba las manos atadas y una herida mortal compatible con una ejecución (tiro de gracia).

Autoridades locales informaron que la víctima vestía jean azul, camiseta negra y tenis oscuros, y que se investiga cómo fue obligado a bajar de un vehículo antes de ser asesinado en la trocha del Uvero, una vía rural poco transitada.

El Departamento de Policía Atlántico asumió la investigación y desplegó un equipo especializado en criminalística para recolectar pruebas y entrevistar a testigos.

“Se están verificando las posibles trayectorias de escape. No descartamos ninguna hipótesis”, declaró una fuente policial citada por el diario El Tiempo en el Caribe colombiano.

Exigen protección para el periodista y la familia - crédito UNP

Hasta el momento, no se ha esclarecido el motivo del crimen, aunque líneas de investigación apuntan a su relación con las labores de protección estatal en la región.

El aumento de ataques se evidencia en las cifras a finales de septiembre e inicios de octubre de 2025.

Por ejemplo, se documentaron agresiones contra dos escoltas de la UNP y tres guardianes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

El 7 de octubre, en Cali, el dragoneante Jimmy Flores Salazar fue asesinado cuando se dirigía a la cárcel de mediana seguridad de Villahermosa, su lugar de trabajo.

Las autoridades ofrecen hasta 50 millones de pesos a quien aporte información que conduzca a la identificación de los responsables.

Asimismo, operativos desarrollados en Bogotá, Cali y Armenia permitieron la incautación de sumas importantes de dinero, drogas y teléfonos celulares vinculados a extorsiones desde cárceles.

El Ministerio de Defensa rechazó públicamente estos hechos violentos y, en coordinación con el ministro Pedro Sánchez, pidió fortalecer la seguridad de oficiales y personal ligado a los sistemas de protección en todo el país.

Asimismo, la Policía Nacional fue instruida para coordinar acciones inmediatas con la Fiscalía General de la Nación con el fin del esclarecimiento de los hechos.

El cuerpo se reportó a orillas del río Putumayo - crédito Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte / sitio web

Hasta el momento, la UNP no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la muerte de Sunce, mientras que el cuerpo de Guerrero Moreno fue trasladado al Instituto de Medicina Legal en Barranquilla, y allí se realizaron los análisis forenses.

La comunidad de Aracataca (Magdalena), lugar de origen del escolta, y los habitantes de Ponedera, expresaron mensajes de solidaridad hacia la familia.

Dichos eventos reflejan la inseguridad que enfrentan funcionarios y escoltas encargados de proteger a personas en situación de riesgo, y evidencian el entorno hostil para los operadores estatales en regiones afectadas por acciones de grupos criminales, marcada por varios ataques en contra de la fuerza pública por parte de varios actores armados, como las disidencias de alias Iván Mordisco o el ELN (Ejército de Libración Nacional).