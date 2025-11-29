Colombia

Este es el plan de contingencia de la Superintendencia de Transporte tras el caos por la inmovilización de aviones en Colombia

La entidad activó un protocolo de respuesta inmediata para orientar a los usuarios afectados, monitorear la operación y coordinar acciones con la aerolínea mientras se supera la contingencia

Guardar
El Ministerio de Transporte y
El Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte activan un plan de atención tras la inmovilización de aviones A320 de Avianca - crédito Europa Press

El Ministerio de Transporte en conjunto con la Superintendencia de Transporte desplegó un plan de atención inmediata a los usuarios afectados por la decisión de Avianca de inmovilizar parte de su flota A320, luego de la instrucción emitida por Airbus para realizar una actualización de software en estos equipos.

En su comunicado oficial, las entidades explicaron que la aerolínea anunció la medida “debido a una instrucción emitida por el fabricante de aeronaves, relacionada con la necesidad de realizar una actualización inmediata de software en los equipos de la familia A320”. Frente a este escenario, la Supertransporte confirmó que puso en marcha “un protocolo urgente de atención a los usuarios que se han afectado con esta decisión”.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

La Superintendencia de Transporte implementa
La Superintendencia de Transporte implementa un protocolo urgente para usuarios afectados por la suspensión de vuelos de Avianca - crédito Superintendencia de Transporte

Como efecto directo, Avianca suspendió temporalmente la operación de vuelos y la venta de tiquetes para itinerarios programados en los próximos días. “La aerolínea suspendió la operación de múltiples vuelos y la venta de tiquetes para viajes programados hasta el 8 de diciembre del presente año”, señaló el comunicado al advertir el alcance de la afectación.

Recomendaciones a los pasajeros

La superintendencia catalogó el hecho como “un caso de fuerza mayor, lo que implica que responde a circunstancias externas, imprevisibles e irresistibles”. Bajo ese criterio, publicó una serie de recomendaciones para orientar a los viajeros en medio de la contingencia. Entre las principales instrucciones, pidió a los usuarios “verificar previamente el estado de su vuelo directamente con la aerolínea antes de desplazarse al aeropuerto o realizar cualquier modificación en su itinerario”. También instó a “revisar con frecuencia sus correos electrónicos, mensajes de texto o la aplicación de la aerolínea”, canales a través de los cuales Avianca comunicará reacomodaciones, cancelaciones u opciones disponibles.

La entidad fue enfática en que los viajeros deben “abstenerse de presentar Peticiones, Quejas, Reclamos o Solicitudes (PQRs) si aún no existe una afectación directa” y recordó la importancia de “conservar todos los soportes relacionados con su reserva (correos, comprobantes de pago, comunicaciones recibidas)”. En caso de confirmarse la afectación, los pasajeros deberán estar atentos a las alternativas que Avianca ofrecerá: “reembolso, reacomodación o cambios de fecha, de acuerdo con la normativa vigente”.

La Supertransporte recomienda a los
La Supertransporte recomienda a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos y conservar todos los soportes de reserva - crédito Superintendencia

Acompañamiento y monitoreo permanente

La superintendencia aseguró que brindarán apoyo continuo mientras se supera la contingencia. “La Superintendencia de Transporte brindará acompañamiento a los usuarios durante esta situación, de manera que puedan tomar decisiones con claridad y tranquilidad frente a sus planes de viaje”. La entidad añadió que permanece “atenta a la evolución de los hechos y en permanente coordinación con la aerolínea, con el propósito de garantizar que las medidas adoptadas permitan minimizar las afectaciones y que este imprevisto sea superado en el menor tiempo posible”.

Además, reiteró que los equipos técnicos y de atención están trabajando de forma articulada para responder con mayor agilidad a las solicitudes que puedan surgir en las próximas horas. Finalmente, reiteró su compromiso tanto con los usuarios como con la empresa: “Nuestro compromiso es apoyar tanto a los usuarios como a la aerolínea para que el restablecimiento de la operación se desarrolle de manera ordenada, transparente y segura.

Los viajeros afectados por la
Los viajeros afectados por la suspensión de vuelos de Avianca podrán acceder a reembolso, reacomodación o cambios de fecha según la normativa - crédito Europa Press

Continuaremos monitoreando la situación y comunicaremos oportunamente cualquier novedad a través de nuestros canales oficiales”. La entidad insistió en que la información verificada será difundida de manera constante, con el fin de evitar confusiones o rumores que puedan incrementar la preocupación entre los viajeros. La Superintendencia de Transporte recordó que cuenta con múltiples mecanismos de contacto para resolver inquietudes o recibir solicitudes.

Indicó que, dispone de canales para atender peticiones, quejas y reclamos a través de su página web, su chat virtual, la línea gratuita 018000915615, el #767 opción 3 y la línea de WhatsApp 3189594666. De manera presencial, la atención se presta en la Diagonal 25g No. 95a–85, piso 1, en el Centro Empresarial Buró 25, donde funcionarios especializados están disponibles para orientar a los viajeros y ofrecer acompañamiento personalizado.

Temas Relacionados

Vuelos AviancaSuspensión de vuelosSuperintendencia de TransporteVuelos canceladosAirbusAerolíneas ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Avianca advirtió afectaciones en sus operaciones durante 10 días: esta es la razón detrás de los cambios de itinerario

La aerolínea suspendió ventas de tiquetes y advirtió disrupciones significativas mientras cumple la orden global de Airbus para actualizar sus aviones A320

Avianca advirtió afectaciones en sus

Pablo Repetto ya le estaría metiendo mano a la nómina de Santa Fe: habría pedido sus primeros refuerzos

Pese a que el técnico Francisco López trabaja para salvar a los rojos en los cuadrangulares, el timonel uruguayo empezaría a mirar lo que necesita para 2026

Pablo Repetto ya le estaría

Petro se fue contra exministro de Justicia que pidió su renuncia por sanción del CNE a su campaña presidencial: “Odebrecht financió su partido”

El jefe de Estado sostuvo que la decisión de la entidad está viciada por magistrados cercanos a la oposición

Petro se fue contra exministro

Millonarios tendría una dura baja para la temporada 2026: lo buscarían de México y se iría en diciembre

El cuadro azul le daría salida a uno de sus jugadores más queridos y ganadores de los últimos años, por el que negociarían una buena cantidad de dinero

Millonarios tendría una dura baja

Ejército desmintió que gato fuera víctima de maltrato en base de Tolemaida tras revelación de chats que vinculaban uniformados

Luego de la publicación de supuestos chats con amenazas contra un gato, la Escuela Militar de Suboficiales activó protocolos internos y aseguró que el animal está sano

Ejército desmintió que gato fuera
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

Alerta en Antioquia por robo de volquetas: señalan que ELN podría utilizarlas en ataques terroristas

Patrullajes y cobro de extorsiones: así opera el nuevo grupo armado Los Cabuyos, que siembran el terror en Briceño, Antioquia

Entidad internacional alertó sobre tensa situación en 12 municipios del Cauca por ataques armados

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón rompió en llanto

Yina Calderón rompió en llanto y confirmó que no volverá a Colombia: “No han valorado una villana como yo”

Yina Calderón se refirió al secuestro del hijo de Giovanny Ayala y envió mensaje a sus captores: “No la debe estar pasando bien”

Davo Xeneize pidió ayuda para contactar al cantante de ‘La Quemona’: “Se imaginan un stream con él”

Tatiana Murillo, ‘La Barbie Colombiana’, denunció que fue vícima de un presunto ataque criminal en vía de Antioquia

Este sería el clásico colombiano que Dua Lipa habría elegido para cantarle a Bogotá en su esperado concierto en El Campín

Deportes

Pablo Repetto ya le estaría

Pablo Repetto ya le estaría metiendo mano a la nómina de Santa Fe: habría pedido sus primeros refuerzos

Millonarios tendría una dura baja para la temporada 2026: lo buscarían de México y se iría en diciembre

River Plate oficializó la salida de Miguel Ángel Borja del equipo profesional

Barranquilla y la Copa Sudamericana: las claves de la elección de la capital del Atlántico para la final continental

La selección Colombia femenina se “ahogó” en La Paz: empate 1-1 con Bolivia por la Liga de Naciones Conmebol