Dos de los tres fallecidos en accidente de tránsito en vía Pasto-Cali eran de la banda de un reconocido artista de música popular

Accidente de bus intermunicipal vías Pasto-Cali - crédito redes sociales/X

Dos integrantes de la agrupación del cantante de música popular Dany Cardona están entre las víctimas fatales en un grave accidente de tránsito ocurrido en la madrugada del sábado 29 de noviembre en el sector del Parque Industrial de la vía Panamericana, en el norte de Popayán (Cauca).

El siniestro, que dejó al menos 15 heridos, involucró a una flota de la empresa Magdalena en la que la banda viajaba para cumplir un compromiso artístico.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con la información del cuerpo de Bomberos de la capital de Cauca, entre los fallecidos se encuentran los músicos nariñenses Anderson Pérez Toro, bajista, y Nicolás Mateo Urbano Rodríguez, requintista, ambos miembros de la formación que acompaña a Cardona.

El vehículo, que realizaba el trayecto entre Pasto y Cali, se volcó en la rotonda del Parque Industrial, situada en las afueras de la ciudad - crédito redes sociales/X

El propio artista confirmó públicamente la identidad de sus compañeros a través de sus cuentas en redes sociales y expresó: “Anderson Pérez Toro, bajista y Nicolás Mateo Urbano Rodríguez, requintista, son las personas que fallecieron este hecho y que hoy lamentamos mucho".

El artista agregó que: “Este ha sido un año duro, lleno de desafíos y pruebas muy duras, pero Dios esté por delante de nosotros, los quiero mucho mis muchachos. Vuelen alto, gracias por todo. Y que diosito los reciba. Espero algún día encontrarlos allá arriba y seguir cantando y tocando como lo hicimos”.

En el mismo mensaje, Cardona confirmó que los dos músicos viajaban rumbo a un compromiso programado para el sábado 29 de noviembre en Manizales (Caldas), ciudad en la que la agrupación tenía previsto presentarse.

Otros miembros de la agrupación, así como parte del equipo técnico, figuran entre los heridos y fueron trasladados a diferentes centros asistenciales en Popayán para recibir atención médica.

“Hoy despedimos a un amigo y hermano de la música. Gracias por cada nota, cada risa, cada momento que compartiste con Abades. Tu partida duele, pero tu esencia y tus notas quedan para siempre con nosotros. Descansa en paz”, indicó uno de los mensajes de condolencias en memoria de Anderson Pérez.

Anderson Pérez es una de las víctimas del siniestro - crédito Última hora Cauca/Facebook

Al respecto, el teniente Francisco José Arboleda, comandante de los bomberos de Popayán, indicó que “el bus Gacela de la empresa Flota Magdalena terminó volcado en ese sector de la vía internacional. Las personas heridas fueron trasladadas en ambulancias hacia centros asistenciales. Además, se realiza el rescate de un menor de edad”.

De acuerdo con las autoridades, el vehículo provenía de Pasto y tenía como destino final Pereira.

Versiones preliminares señalan que el exceso de velocidad podría haber influido en el volcamiento del bus, mientras que otra hipótesis habla de un posible microsueño. Las investigaciones oficiales continúan para determinar las causas exactas del siniestro.

Finalmente, el cantautor dejó un sentido mensaje a sus compañeros fallecidos: “Mis hermanos sonrían que el jefe no sabe cuándo voltea la sopa jajaja. Gracias por estar siempre a mi lado, prometo que nunca los voy a soltar! Lo prometo! Se que juntos somos capaces de conquistar todo lo que siempre soñamos. Juntos (sic)“.

Bomberos entregaron detalles de lo ocurrido en el Parque Industrial de Popayán - crédito Cauca Al Día/Facebook

Hasta la redacción de esta nota no se conoce la identidad del tercer fallecido.

¿Quién es Dany Cardona?

Danny Cardona, cantautor nacido en España y de raíces risaraldenses, inició su acercamiento a la música desde temprana edad en el seno de una familia de músicos.

El artista, cuya infancia transcurrió entre Europa y Colombia, vivió por primera vez el impacto de la música popular tras mudarse a Pereira cuando tenía 7 años. “Sencillamente es algo que viene en la sangre... simplemente me encanta”, expresó Cardona sobre su relación con el género al portal web Decibeles.

Años después, Cardona regresó a España y comenzó a trabajar de manera profesional en su proyecto musical, componiendo temas acompañado de su guitarra.

El artista lamentó la muerte de dos de sus compañeros - crédito Dany Cardona/Instagram

Su talento le permitieron realizar presentaciones en países de Europa, entre ellos España y Londres, llevando consigo la bandera de Colombia y el género popular que lo identifica.

La carrera de Cardona tomó un nuevo rumbo tras enviar una de sus canciones a Jessi Uribe. El artista habría quedado impresionado con la propuesta musical y le ofreció un contrato con su disquera, Bohemios Music. Para comenzar esta etapa, Cardona lanzó el sencillo Mejor Soltero, disponible en todas las plataformas digitales. La canción está dirigida a quienes, cansados de las decepciones amorosas, optan por disfrutar la soltería.

Como parte de los proyectos previstos para este año, Cardona anunció que lanzará una colaboración junto a Jessi Uribe, el artista que considera su “padrino musical”.