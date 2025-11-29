Davo Xeneize pidió ayuda para contactar al cantante de ‘La Quemona’: “Se imaginan un stream con él”

El argentino se sorprendió al escuchar la letra de la canción colombiana - crédito Redes Sociales

David Quit, más conocido en las redes sociales como Davo Xeneize, ha sido noticia en Colombia por los videos que se han vuelto populares de él descubriendo música colombiana.

Entre los sencillos que han sido escuchados por el argentino se destaca La Quemona, un reguetón con letra explicita que habla sobre la infidelidad de una mujer a su pareja.

El creador de contenido ha sido tendencia por los clips en los que se observa su asombro al escuchar las frases subidas de tono que son mencionadas en la canción que Davo Xeneize también le mostró a otras figuras como Gastón Edul o Ibai Llanos.

Cabe mencionar que David Quint es uno de los creadores de contenido más populares de su país, llegando a ganar premios nacionales o protagonizando entrevistas con figuras del fútbol profesional como Lionel Messi, Sergio Agüero o Ángel Di María.

Davo confesó que quiere viajar a Colombia

Tras recibir miles de mensajes de seguidores colombianos, el argentino indicó durante una de sus transmisiones que quiere viajar a Colombia para ser recibido con la canción mencionada en el aeropuerto.

“Voy a ir a Colombia, mi sueño es ir a Colombia y que me reciban con La Quemona”, indicó el streamer, que preguntó a sus suscriptores si sería bien recibido en el país cafetero, puesto que no entiende del todo el humor sarcástico con el que le hablan en algunas ocasiones personas colombianas.

“A mí me quieren o no me quieren. No termino de entender eso, no sé si soy bien recibido o mal recibido”, fueron las palabras del argentino, que confesó que otro objetivo en Colombia sería entrevistar a Mishelle Master Boys interprete del reguetón que lo hizo viral en el país.

“Tengo ganas de hacer un stream con el cantante de La Quemona, lo admito, se imaginan un stream con él, sería como un sueño (risas)“, puntualizó el creador de contenido argentino.

¿Quién es el cantante de ‘La Quemona’?

Mishelle Master Boys es oriundo de Tumaco, un municipio ubicado a 300 kilómetros de San Juan de Pasto en Nariño. Se hizo popular en los 90 por ser el líder del grupo Master Boys, con la que estrenó sencillos con ritmos electrónicos con cumbia y sonidos tropicales.

Además de La Quemona, otras canciones populares son La Cumbia de los Monjes y Micaela, que tienen tonos humorísticos y pegadizos, que contribuyeron a establecer su presencia en el ámbito musical colombiano y en países vecinos.

En la actualidad conserva el nombre con el que se hizo famoso en Colombia, además, ha revelado en entrevistas que la mayoría de letras que compone son vivencias que tuvo cuando era joven.

Sobre la historia de La Quemona, indicó que era amante de una mujer en su pueblo natal y que de esa historia nació su mayor éxito hasta el momento.

“Yo era amante de una mujer ajena. El marido trabajaba en una empresa de Tumaco y él se iba a las cinco de la mañana. Yo llegaba por la puerta de atrás y hacíamos lo suyo. A la medida que iban pasando cosas, yo las iba plasmando en la canción”, recordó el artista en redes sociales.

Este sencillo, que se estrenó en 2004, es conocido en Colombia por ser una de las primeras canciones del género que se popularizó por artistas nacionales.

Hasta el momento, el artista de Nariño no se ha pronunciado sobre la invitación de Davo Xeneize para aparecer en una de sus transmisiones, en las que habitualmente tiene más de 100.000 espectadores en vivo.