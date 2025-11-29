Capturan a hombre que habría provocado grave incendio en Manrique, Medellín: cuatro viviendas resultaron afectadas

La conflagración dejó un total de cuatro estructuras afectadas - crédito Prensa paisa La Original/Facebook

En la mañana del sábado 29 de noviembre de 2025 se conoció la captura del presunto responsable de haber desencadenado un voraz incendio que dejó gravemente afectadas cuatro viviendas.

Se trata de un hombre de 59 años, que fue detenido por las autoridades tras ser señalado como presunto autor de un incendio que destruyó al menos cuatro viviendas en el barrio Manrique, ubicado en el nororiente de Medellín, el 24 de noviembre de 2025.

La tragedia fue reportada en la carrera 39 con calle 82, donde una patrulla de vigilancia halló una conflagración que avanzaba rápidamente por varias estructuras de madera, de acuerdo con el informe oficial.

Así fue el momento de la captura del hombre señalado de desatar la tragedia que, por fortuna, no dejó personas muertas - crédito Policía

Residentes del sector indicaron que el señalado, un reciclador habitante de la zona, habría iniciado el fuego al prender un objeto, lo que provocó que las llamas se propagaran de forma descontrolada hacia las casas vecinas.

Las autoridades catalogaron el hecho como un incendio estructural, iniciado en una bodega de reciclaje construida en madera. Según el reporte, el fuego se extendió primero a una vivienda contigua del mismo material y, por la magnitud del incendio, alcanzó tres edificaciones de mampostería situadas en el sector.

Para controlar la emergencia, el Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín desplazó cuatro máquinas al lugar y logró la extinción total de las llamas que amenazaban con expandirse por el sector.

Durante la operación, una persona resultó afectada por inhalación de humo y debió ser trasladada a un centro asistencial, informaron los equipos de socorro. El secretario de seguridad de Medellín, Manuel Villa, señaló que en la atención de la situación fue necesaria la intervención de dos ambulancias.

Declaraciones del secretario de Seguridad de Medellín sobre la captura del presunto responsable del incendio - crédito Redes sociales/Facebook

“La emergencia se registró cuando a la línea 123 se reportó un incendio en la carrera 39 con la calle 82. Al llegar al sitio, los organismos de emergencia encontraron una estructura en madera utilizada como bodega para reciclaje envuelta en llamas. El fuego se propagó rápidamente a una vivienda contigua, también en madera, por la magnitud alcanzó tres estructuras en mampostería ubicadas en una cota superior”, explicó puntualmente el funcionario.

El hombre capturado por las autoridades y fue dejado a disposición de la autoridad competente, mientras la Policía Metropolitana recordó que el delito de incendio en inmueble contempla penas que pueden ir desde 32 hasta 180 meses de prisión.

La sanción podría incrementarse hasta en la mitad, superando los 20 años de cárcel, dado que los hechos ocurrieron en edificaciones destinadas a vivienda, según lo determine la justicia.

Voraz incendio consumió inmueble residencial y comercios en Calimio Decepaz, en el oriente de Cali

Un incendio de grandes proporciones destruyó una vivienda de tres niveles en el barrio Calimio Decepaz, en el oriente de Cali, según reportes registrados el sábado 29 de noviembre.

El fuego, que avanzó velozmente por la estructura, obligó a evacuar a varias familias vecinas y provocó momentos de pánico entre los residentes, de acuerdo con información preliminar aportada por los organismos de socorro.

Las llamas consumieron el inmueble y afectaron también a locales comerciales cercanos, según reportaron las autoridades. Gracias a la rápida intervención de los bomberos, la emergencia fue controlada antes de extenderse a otras viviendas del sector.

El incendio fue controlado por unidades del cuerpo de Bomberos de la ciudad - crédito La Lupa viral/Facebook

A pesar de la magnitud del incidente, no se registraron personas lesionadas, aunque las autoridades advirtieron sobre pérdidas materiales cuantiosas.

Actualmente, los organismos oficiales continúan con la evaluación de los daños y han iniciado investigaciones para establecer las causas del incendio. En redes sociales, videos y fotografías difundidos por los vecinos muestran la intensidad de las llamas y los esfuerzos de los equipos de emergencia para evitar una tragedia mayor.