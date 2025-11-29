Asesinaron a trabajador del sector de la caña en vía Candelaria - Puerto Tejada, en Cauca: su compañero resultó herido

Éduer Zúñiga Restrepo, de 48 años y residente de Pradera, fue identificado como la víctima mortal del ataque en el Valle del Cauca - crédito Colprensa

Un nuevo ataque violento contra trabajadores de la industria cañera se registró en la mañana del viernes 28 de noviembre, en la vía que conecta Candelaria (Valle del Cauca), con Puerto Tejada (Cauca).

En el sector conocido como El Basurero, cerca de la vereda Zanjón Rico, un guarda de seguridad fue asesinado y otro resultó gravemente herido al ser atacados con arma de fuego mientras regresaban a sus hogares tras cumplir su turno laboral en el ingenio La Cabaña.

Los hechos, ocurridos hacia las 7:00 a.m., desataron una fuerte reacción de rechazo por parte del sector azucarero y una exigencia de acciones urgentes a las autoridades.

Asocaña expresó su rotundo rechazo al crimen del trabajador del sector de la caña - crédito @Asocaña/X

Según relataron personas presentes en la escena, integrantes de una pandilla interceptaron a los vigilantes con la aparente intención de asaltarlos y, durante el intento de defensa, abrieron fuego.

“Lamentablemente, uno de los vigilantes murió mientras que su compañero resultó herido, por lo que fue auxiliado por otros conductores y trasladado a un centro asistencial, donde los médicos luchan por salvarle la vida”, relataron testigos citados por medios locales.

La víctima mortal fue identificada como Éduer Zúñiga Restrepo, de 48 años, residente de Pradera (Valle). Fuentes de la Fiscalía General de la Nación informaron que en el hecho habrían participado alrededor de ocho personas, calificando el ataque como especialmente violento. El segundo vigilante permanece hospitalizado en condición grave.

Tras conocerse el atentado, la presidenta de la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia (Asocaña), Claudia Calero, difundió un comunicado en el que lamentó el asesinato y repudió el ataque contra la patrulla de seguridad del ingenio.

Trabajadores del sector de la caña son víctimas de una ola de violencia sin control - crédito Amanda Perobelli/Reuters

“Asocaña y los ingenios azucareros repudiamos este ataque que deja un trabajador asesinado y otro gravemente herido. La inseguridad ha alcanzado un punto límite y no podemos normalizar que salir a trabajar represente un riesgo para la vida”, señaló el documento, recordando además que en lo que va de año seis empleados del sector han sido asesinados y ocho más han resultado lesionados en distintos hechos.

Asimismo, expresó su profunda preocupación por la crisis de inseguridad que enfrenta la región, y reiteró un llamado al Gobierno Nacional y la Fiscalía para que actúen con celeridad en la captura y judicialización de los autores, insistiendo en la necesidad de soluciones inmediatas frente a los ataques de actores armados y la delincuencia común contra obreros de la agroindustria de la caña.

Tras el crimen, la zona permaneció acordonada mientras unidades de la Sijín y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía desarrollaban trabajos de recolección de pruebas. Entre las hipótesis iniciales se considera la presencia de grupos delincuenciales responsables de robos, intimidaciones y agresiones frecuentes contra trabajadores rurales de la región.

Asocaña y organizaciones sindicales instan a las autoridades a esclarecer el crimen y reforzar la seguridad en el campo - crédito Gobierno de México

La frecuencia de estos hechos encendió las alarmas dentro del gremio azucarero. De acuerdo con Asocaña, los ataques a patrullas y empleados de ingenios se han presentado de forma reiterada en los alrededores de las plantas, lo que, según la organización, confirma que la situación de inseguridad ha alcanzado un punto crítico y requiere de una respuesta contundente por parte de las autoridades.

Hace menos de un mes asesinaron a otro trabajador cañero

Cabe señalar que el lunes 10 de noviembre se conoció el atroz crimen de Jordy Alexis Cárdenas Campo, integrante del sindicato de la agroindustria de la caña, cuyo asesinato fue perpetrado el 8 de noviembre en la zona rural del municipio de Padilla (Cauca).

La víctima era oriunda del corregimiento de Las Brisas, en Puerto Tejada (Cauca).

Según versiones difundidas por la asociación y organizaciones sindicales, Cárdenas trabajaba como guardavías en el predio Hato Cavi cuando fue atacado por hombres armados que se desplazaban en motocicleta. Recibió varios disparos en el lugar y, pese a los esfuerzos de los organismos de socorro y su traslado a un centro asistencial en Puerto Tejada, falleció debido a la gravedad de las heridas.

Cárdenas había sido recientemente beneficiado por un proceso de formalización laboral del ingenio La Cabaña S. A. y era afiliado al sindicato Sintraicañazucol, que destacó su compromiso y carácter alegre en el desempeño de sus funciones.