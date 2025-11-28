Colombia

Si quiere pedir sus cesantías en diciembre, tenga en cuenta las reglas que debe cumplir con la empresa y el fondo

La normativa exige cumplir condiciones claras y presentar documentos específicos para tramitar el retiro de cesantías, especialmente durante diciembre, cuando aumentan las solicitudes en todo el país

Guardar
El retiro de cesantías exige
El retiro de cesantías exige cumplir con requisitos específicos y presentar la documentación adecuada ante el fondo y el empleador - crédito Freepik y Pixabaya / Composición Fotográfica

Solicitar el retiro de cesantías en diciembre requiere atención a restricciones y pasos específicos establecidos en la normativa colombiana.

Durante este mes, el volumen de solicitudes en los fondos de cesantías aumenta considerablemente, pues muchos trabajadores buscan recursos para vivienda, estudios o necesidades especiales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La regulación vigente define desde hace años los motivos válidos para retirar cesantías. Por eso, no es posible disponer libremente de estos fondos en diciembre ni en ninguna época del año.

¿En qué casos se pueden solicitar las cesantías?

Los motivos aprobados incluyen:

Los fondos de cesantías han
Los fondos de cesantías han reforzado los controles para evitar retiros indebidos o sin justificación durante la temporada de fin de año - crédito Colprensa
  • Compra o remodelación de vivienda.
  • Pago de educación (propia o de familiares).
  • Sostenimiento educativo y situaciones específicas expresamente aceptadas por el empleador, como emergencias y enfermedades graves.
  • Desempleo.

Solicitudes por motivos no autorizados serán devueltas sin excepción.

Actualmente, los fondos han endurecido el filtro documental y solicitan que cada caso se respalde con pruebas recientes y suficientes.

Uno de los usos más habituales de las cesantías corresponde a la vivienda.

Para remodelación o ampliación, las entidades exigen un presupuesto detallado de la obra, contrato con el maestro o la empresa responsable y fotografías del lugar donde se intervendrá. Este protocolo busca verificar la ejecución de mejoras reales y evitar solicitudes improcedentes.

En la compra de vivienda, la documentación debe incluir la promesa de compraventa, el certificado de tradición y libertad, la oferta formal del proyecto o copia del crédito aprobado, dependiendo del tipo de adquisición.

Documentos recientes y soportes válidos
Documentos recientes y soportes válidos son necesarios para solicitar el retiro de cesantías a los fondos durante diciembre (Montaje Infobae)

Algunos fondos requieren carta adicional donde se explique el destino específico de los recursos. Cada fondo determina sus propios formatos y exigencias, por eso se recomienda consultar previamente los requisitos actualizados en el portal respectivo.

Los retiros para educación se incrementan en diciembre, y los fondos solo aceptan certificados recientes de matrícula del semestre siguiente, comprobantes formales de estudios o facturas de pago.

No se admiten documentos de semestres previos ni capturas de pantalla sin respaldo oficial. La certificación debe provenir de universidades, colegios o centros de formación reconocidos.

Autorización del empleador, requisito clave para retirar cesantías

La intervención del empleador sigue siendo fundamental. Incluso cuando se cumplen los requisitos y se presentan todos los soportes, ningún fondo realiza el desembolso de cesantías sin la autorización expresa del empleador.

En diciembre, por vacaciones o cierres contables, los empleadores pueden demorar la revisión de solicitudes, lo que retrasaría el proceso por varios días.

El trabajador debe consultar los plazos internos de la empresa y anticipar la gestión para evitar retrasos que no dependen de los fondos.

Demoras en diciembre para recibir cesantías

Otra modificación en la operativa de los fondos para este mes es la intensificación de validaciones cruzadas con las empresas, un proceso diseñado para reducir fraudes y retiros no justificados.

Las solicitudes que carecen de documentos válidos, están desactualizadas o no corresponden al motivo declarado, se rechazan. Además, se ha reportado que algunas entidades comunican solicitudes de información adicional a través de correo electrónico, razón por la que debe revisarse la bandeja de entrada y el correo no deseado.

Si el proceso se estanca, el primer paso es verificar si el empleador emitió la aprobación necesaria. Una vez recibida la confirmación, se deben revisar las notificaciones del fondo sobre eventuales requerimientos de documentos adicionales.

La autorización del empleador es
La autorización del empleador es indispensable para que los fondos de cesantías realicen el desembolso solicitado - crédito Universidad del Rosario

Los tiempos de desembolso de cesantías oscilan entre 1 y 10 días hábiles, según el motivo y la documentación entregada.

La recomendación para diciembre es adelantar la gestión con antelación, recopilar los documentos exigidos y mantener comunicación con el área de talento humano de la empresa y el fondo de cesantías.

Cumplir los pasos sugeridos minimiza la posibilidad de rechazos y facilita un proceso ágil, acorde con las restricciones y controles aplicados durante el último mes del año.

Temas Relacionados

CesantíasEmpresasEmpleados en ColombiaCesantías para viviendaCesantías para educaciónRetiro de cesantíasRetiro de cesantías en desempleoDesempleoColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Federico Gutiérrez se despachó contra Petro por sanción del CNE a su campaña y defendió a un conjuez: “Explíquele al país”

El alcalde de Medellín aseguró que la decisión que tomó la autoridad electoral no se basó en la posición personal del abogado Majer Abushihab

Federico Gutiérrez se despachó contra

Avianca ordenó la suspensión de vuelos entre Colombia y Venezuela tras cancelación de permisos del Inac

La aerolínea colombiana detuvo la venta y operación de rutas hacia el país vecino, luego de que la autoridad aeronáutica de ese país cancelara sus permisos

Avianca ordenó la suspensión de

Daniel Quintero, igual que Petro, también apunto contra el conjuez del CNE Majer Nayi Abushihab: “¿Debió declararse impedido dado que ‘Fico’ también fue candidato Presidencial?”

Quintero apoyó a Gustavo Petro porque al exalcañde de Medellín “le parece increíble” que uno de los jueces haya sido abogado de Federico Gutiérrez

Daniel Quintero, igual que Petro,

Hermana de Alejandra Villafañe destapó más detalles de los últimos momentos entre Raúl Ocampo y la fallecida actriz

Jackeline Osorio compartió información inédita sobre el acompañamiento que tuvo la celebridad, aclarando rumores y defendiendo el papel fundamental de la familia en sus momentos finales

Hermana de Alejandra Villafañe destapó

Papá Noel recorrió Bogotá escoltado por la Policía y su caravana navideña se volvió viral

Papá Noel recorrió varias calles de Bogotá acompañado por la Policía Metropolitana, sorprendiendo a transeúntes y familias que observaron la singular caravana

Papá Noel recorrió Bogotá escoltado
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

Alerta en Antioquia por robo de volquetas: señalan que ELN podría utilizarlas en ataques terroristas

Patrullajes y cobro de extorsiones: así opera el nuevo grupo armado Los Cabuyos, que siembran el terror en Briceño, Antioquia

Entidad internacional alertó sobre tensa situación en 12 municipios del Cauca por ataques armados

ENTRETENIMIENTO

Hermana de Alejandra Villafañe destapó

Hermana de Alejandra Villafañe destapó más detalles de los últimos momentos entre Raúl Ocampo y la fallecida actriz

Quién es la pareja de la cantante Dua Lipa que la está acompañando en su viaje a Colombia

Revelan detalles del fallo de la absolución de violencia intrafamiliar de Lowe León: esto es lo que se sabe

La emotiva despedida de Conrado Osorio que tiene conmovidos a sus seguidores en redes sociales: fue su última publicación

Boyacoman habló sobre quién debe pagar más dinero en una relación y lanzó fuerte crítica a los jóvenes de hoy en día: “Usted es un caballero”

Deportes

Barranquilla será la sede de

Barranquilla será la sede de la final de la Copa Sudamericana 2026: así se anunció por parte de Conmebol y la Alcaldía

Colombia vs. Bolivia EN VIVO: Liga de Naciones Femenina, minuto a minuto del partido de la Tricolor en La Paz

Miguel Ángel Borja no continuará en River Plate para 2026, según reporta la prensa argentina

Figura de la selección Colombia Sub-17 llegará a Inglaterra para vincularse con el Manchester United

Así están las cuentas de los equipos para clasificar a la gran final de la Liga BetPlay: se define el campeonato colombiano