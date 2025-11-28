Si quiere pedir sus cesantías en diciembre, tenga en cuenta las reglas que debe cumplir con la empresa y el fondo

El retiro de cesantías exige cumplir con requisitos específicos y presentar la documentación adecuada ante el fondo y el empleador - crédito Freepik y Pixabaya / Composición Fotográfica

Solicitar el retiro de cesantías en diciembre requiere atención a restricciones y pasos específicos establecidos en la normativa colombiana.

Durante este mes, el volumen de solicitudes en los fondos de cesantías aumenta considerablemente, pues muchos trabajadores buscan recursos para vivienda, estudios o necesidades especiales.

La regulación vigente define desde hace años los motivos válidos para retirar cesantías. Por eso, no es posible disponer libremente de estos fondos en diciembre ni en ninguna época del año.

¿En qué casos se pueden solicitar las cesantías?

Los motivos aprobados incluyen:

Los fondos de cesantías han reforzado los controles para evitar retiros indebidos o sin justificación durante la temporada de fin de año - crédito Colprensa

Compra o remodelación de vivienda.

Pago de educación (propia o de familiares).

Sostenimiento educativo y situaciones específicas expresamente aceptadas por el empleador, como emergencias y enfermedades graves.

Desempleo.

Solicitudes por motivos no autorizados serán devueltas sin excepción.

Actualmente, los fondos han endurecido el filtro documental y solicitan que cada caso se respalde con pruebas recientes y suficientes.

Uno de los usos más habituales de las cesantías corresponde a la vivienda.

Para remodelación o ampliación, las entidades exigen un presupuesto detallado de la obra, contrato con el maestro o la empresa responsable y fotografías del lugar donde se intervendrá. Este protocolo busca verificar la ejecución de mejoras reales y evitar solicitudes improcedentes.

En la compra de vivienda, la documentación debe incluir la promesa de compraventa, el certificado de tradición y libertad, la oferta formal del proyecto o copia del crédito aprobado, dependiendo del tipo de adquisición.

Documentos recientes y soportes válidos son necesarios para solicitar el retiro de cesantías a los fondos durante diciembre (Montaje Infobae)

Algunos fondos requieren carta adicional donde se explique el destino específico de los recursos. Cada fondo determina sus propios formatos y exigencias, por eso se recomienda consultar previamente los requisitos actualizados en el portal respectivo.

Los retiros para educación se incrementan en diciembre, y los fondos solo aceptan certificados recientes de matrícula del semestre siguiente, comprobantes formales de estudios o facturas de pago.

No se admiten documentos de semestres previos ni capturas de pantalla sin respaldo oficial. La certificación debe provenir de universidades, colegios o centros de formación reconocidos.

Autorización del empleador, requisito clave para retirar cesantías

La intervención del empleador sigue siendo fundamental. Incluso cuando se cumplen los requisitos y se presentan todos los soportes, ningún fondo realiza el desembolso de cesantías sin la autorización expresa del empleador.

En diciembre, por vacaciones o cierres contables, los empleadores pueden demorar la revisión de solicitudes, lo que retrasaría el proceso por varios días.

El trabajador debe consultar los plazos internos de la empresa y anticipar la gestión para evitar retrasos que no dependen de los fondos.

Demoras en diciembre para recibir cesantías

Otra modificación en la operativa de los fondos para este mes es la intensificación de validaciones cruzadas con las empresas, un proceso diseñado para reducir fraudes y retiros no justificados.

Las solicitudes que carecen de documentos válidos, están desactualizadas o no corresponden al motivo declarado, se rechazan. Además, se ha reportado que algunas entidades comunican solicitudes de información adicional a través de correo electrónico, razón por la que debe revisarse la bandeja de entrada y el correo no deseado.

Si el proceso se estanca, el primer paso es verificar si el empleador emitió la aprobación necesaria. Una vez recibida la confirmación, se deben revisar las notificaciones del fondo sobre eventuales requerimientos de documentos adicionales.

La autorización del empleador es indispensable para que los fondos de cesantías realicen el desembolso solicitado - crédito Universidad del Rosario

Los tiempos de desembolso de cesantías oscilan entre 1 y 10 días hábiles, según el motivo y la documentación entregada.

La recomendación para diciembre es adelantar la gestión con antelación, recopilar los documentos exigidos y mantener comunicación con el área de talento humano de la empresa y el fondo de cesantías.

Cumplir los pasos sugeridos minimiza la posibilidad de rechazos y facilita un proceso ágil, acorde con las restricciones y controles aplicados durante el último mes del año.