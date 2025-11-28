Precandidato presidencial se agarró en vivo con funcionario del Gobierno Petro por participar en política: “Respete, no me intimide”

Mauricio Gómez Amín no se dejó amedrentar por el director de la Ungrd - crédito Cámara Colombiana de la Infraestructura

El ambiente en el Congreso de Infraestructura de Cartagena, Bolívar, se tornó tenso cuando un intercambio inesperado entre el precandidato presidencial, Mauricio Gómez Amín, y el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Carlos Carrillo, interrumpió el desarrollo del debate.

La confrontación surgió a raíz de una pregunta dirigida a Gómez Amín sobre las coaliciones políticas con vetos, en particular la exclusión de Abelardo de la Espriella en la búsqueda de una unidad de la derecha.

Durante el panel, los organizadores optaron por asignar a cada invitado un interrogante específico relacionado con temas de inversión, concesiones y alianzas políticas. Al abordar la cuestión de las coaliciones, Gómez Amín criticó la fragmentación y las disputas internas en su sector, señalando que, mientras tanto, la izquierda avanzaba en su consolidación. En sus palabras, “la izquierda se sigue fortaleciendo, tragándose sapos”, una afirmación que subrayó en el auditorio.

En ese contexto, el precandidato mencionó a Iván Cepeda como representante de la izquierda en las elecciones, calificándolo como “el precandidato de las Farc” y añadió: “lo puedo probar”. Esta declaración provocó una reacción inmediata en la sala. Carlos Carrillo, desde el público, intervino para defender al partido de gobierno, lo que desencadenó un intercambio verbal cada vez más acalorado.

Gómez Amín, visiblemente alterado, respondió a Carrillo con gestos y palabras firmes: “Usted es un funcionario público y está interviniendo en política. Haga el favor y respeta la Constitución del 91”, le exigió, elevando el tono de su intervención. Insistió en que el espacio era de naturaleza política y no un foro para funcionarios públicos: “Este no es un escenario para usted, es un escenario político”, manifestó.

La discusión escaló cuando Carrillo sugirió la posibilidad de denunciar a Gómez Amín, a lo que el precandidato replicó que tales advertencias no le intimidaban. Recordó el episodio reciente con el fallecido Miguel Uribe Turbay y se definió como una joven promesa política, afirmando con determinación: “A mí no me da miedo”.

El segundo encontronazo entre Gómez Amín y Carrillo

El congresista y Carrillo tuvieron otro encontronazo por la presencia de Irene Vélez en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla). En su opinión, una persona como Vélez no debe liderar la entidad encargada de supervisar que las obras cumplan con la normatividad ambiental, porque no tiene la experiencia necesaria para el cargo.

Para reafirmar su postura, sostuvo que una institución tan importante para el sector empresarial no debe de estar bajo el control de una activista, sino de funcionarios capacitados.

“El bolsillo de ustedes está cubierto y blindado. Dos, licencias ambientales. ¿En manos de quién estamos? De la Anla. ¿Quién está en la Anla? Irene Vélez. ¿Quién es Irene Vélez? Doctor Cristo, ¿nos ayuda? La activista más grande que tiene este país. En la Anla no puede estar una activista. Tiene que estar un hombre técnico o una mujer técnica”, sostuvo Gómez Amín mientras los asistentes al evento aplaudieron.

Frente a las críticas del senador del Partido Liberal, el alto funcionario no dudó en salir en defensa de su compañera, por lo que Gómez Amín exigió respeto, puesto que estaba con el uso de la palabra.

“Déjeme hablar, director. Déjeme hablar. Tiene que estar un hombre técnico y una mujer técnica que entienda que ustedes son los que ponen la plata para que este país produzca empleo, genere impuestos y se pueda pagar el gasto social de Colombia”.

Y agregó: “Aquí están los empresarios, señor director. Ellos son los responsables de que Colombia salga adelante, no el sector público. Además, le voy a decir algo. Sector público que hay que adelgazar. Hay que operar urgentemente. En la tributaria hay treinta y siete billones de pesos de gasto público para más embajadas, más consulados, más viajes de Francia Márquez y Gustavo Petro, y Colombia no necesita eso. Colombia necesita garantía jurídica, estabilidad jurídica y reglas de juego claras para que nuestros empresarios puedan salir adelante”.