Petro le contestó a Cabal tras divulgar archivos relacionados con ofrecimiento de aviones F-16 de EE. UU. a Colombia: “Hay buenos traductores, yo los uso”

El cruce de mensajes que sostuvo el presidente Gustavo Petro la mañana del viernes 28 de noviembre tuvo un punto álgido luego de que el jefe de Estado le recomendara a la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal que usara un buen traductor de inglés.

Todo ocurrió a raíz de la divulgación, en la cuenta de X del periodista Ricardo Ospina (integrante del equipo periodístico de la emisora BluRadio), de un documento oficial publicado el 27 de noviembre, en el que se afirmaba inicialmente que el Gobierno de Estados Unidos ofreció a Colombia 16 aviones F-16 de último modelo en 2022.

Sin embargo, esta versión fue refutada por el presidente Gustavo Petro, quien afirmó que solo se propusieron aeronaves usadas.

En su mensaje oficial, Petro dijo, minutos después de que se revelara el informe: “No sé quién hará esta propaganda comercial pero al gobierno de Colombia, desde la Embajada de los EE. UU. solo se ofrecieron 16 aviones F16 de segunda mano”.

Este fue uno de los primeros mensajes que Petro le dejó a Cabal en redes la mañana del viernes 28 de noviembre de 2025 - crédito @petrogustavo/X

En respuesta a lo anterior, y en un mensaje de X la senadora y precandidata por el Centro Democrático resaltó: “Petro, una vez más miente sin pudor”.

“Aquí está el documento oficial del Gobierno de EE.UU. que usted pretende desconocer: la oferta era por aviones F-16 Block 70 de nueva producción, no de segunda mano”, añadió Cabal replicando a la respuesta que dio el jefe de Estado.

“Además, eran más económicos que los Gripen. ¿Por qué oculta la verdad?” Aquí lo que tenemos es otro escándalo en billones de pesos”, cerró el mensaje de la congresista.

Por todo lo anterior, Petro le respondió en la misma red a Cabal: “¡Ay senadora! Lea inglés al menos, ahora hay buenos traductores, yo los uso“.

En su publicación, el jefe de Estado esgrimió como argumentos lo siguiente: “Si traduce al español lo que acaba de publicar, dice lo contrario de lo que usted dice, los datos del documento no sirven para establecer una negociación, solo son datos iniciales para promocionar productos”.

Cabal compartió el documento que se mencionó en el informe que señaló la emisora Bluradio - crédito @MariaFdaCabal/X

“Pues el dato final depende es de una negociación entre las partes que nunca se estableció porque el gobierno de EE. UU. nos dijo, a través de su embajada, que solo había en el mercado, F16 de segunda mano”, continuó el mandatario colombiano.

Por todo lo anterior, el presidente le pidió a Cabal que “no insista” sobre la polémica que se armó por cuenta del cierre de la negociación de compra de los 17 aviones Gripen al gobierno de Suecia.

“Ustedes en 50 años no pudieron comprar una flota decente, no les importó. Se han acostumbrado a comprar chatarra y armas no pertinentes para nuestro conflicto”, expuso Petro en su mensaje.

Otro de sus argumentos fue que “una de la razones porque Antonio Medina (cabecilla de las disidencias de las Farc que Gustavo Petro ordenó bombardear) no haya caído es porque oyó el motor de los Tucanos y logró reaccionar”.

“Claro que a mí me gusta más que estás personas hubieran decidido negociar, y eso le hace decirle a sus aliados en la extrema derecha de la Florida (EE. UU.) que soy aliado de ellos para que engañen a Trump, pero si quieren ganar una guerra debe tener al lado el pueblo y armas de verdad”, agregó Petro, que concluyó: “Yo he dotado al ejército de ambas cosas: armas de verdad y el apoyo del pueblo”.

Gustavo Petro y el ministro de Defensa sueco, Pål Jonson, posaron para la foto que quedó como recuerdo del anuncio de la compra de los aviones Gripen (Saab) en un acto oficial que se llevó a cabo en Cali el 14 de noviembre de 2025 - crédito @PlJonson/X

Los argumentos de Petro para Cabal

En otra publicación que se sumó al cruce de mensajes, el presidente colombiano siguió explicando por qué la apreciación de Cabal, según él, está errónea.

“La oposicion viene en avalancha tratando de tomar la agenda política de Colombia. Contestaré a profundidad sus infundios y seguiremos. Aviones Gripen Torvamente la derecha y sus periodistas buscan que la gente confunda un P&A, “datos preliminares” en inglés con un LOA “carta de aceptación y compra” en inglés, que es el documento válido para compra. Comparan un P&A para F16 con un LOA para Gripen. ¡Mentirosos! Aquí entre comillas explico“, inicia la publicación en X del mandatario.

Su extenso mensaje dejó estos puntos de aclaración por cuenta del mensaje de la precandidata Cabal:

“1. El 8 mayo de 2023, la FAC recibió un documento denominado P&A (Price & availability- cotización preliminar) el cual no constituye una OFERTA formal de aeronaves F-16, sino que proporciona únicamente una referencia informativa para la planificación, como claramente se resalta en cada una de las páginas del documento:

DISCLAIMER: This document does not represent an oﬀer from the United States Government. It is provided for informa on purposes only to assist in planning. Details remain subject to the poten al for change prior to formal oﬀer

2. En este documento (P&A), todos los detalles están sujetos a posibles modificaciones antes de la emisión de una oferta formal, razón por la cual subrayan al inicio de su información ‘The Price and Availability (P&A) data provided are not valid for purposes of preparing a Letter of Oﬀer and Acceptance (LOA) and may not be adequate for budgetary purposes’. Es decir, tomar este documento como una referencia para temas presupuestales no es adecuado.

Gustavo Petro explicó en detalle lo que dice en el documento en inglés que compartió María Fernanda Cabal - crédito @petrogustavo/X

3. Como resultado del estudio de mercado efectuado en el año 2023, se pudo establecer que la propuesta económica planteada por la compañía Saab o Gripen era inferior en costos de adquisición y sostenimiento que la cotización preliminar suministrada para F-16.

4. El 14 de marzo de 2024, se solicitó una actualización de las ofertas a todas las compañías sujeto de estudio, entre ellas el F-16. Durante el 2024, se recibieron documentos por parte de la Misión Militar de los Estados Unidos en Colombia con diferentes propuestas de posibles opciones de aeronaves F-16 USADAS, que no cumplían con los requerimientos operacionales que necesita el país para su defensa".

Al final de este mensaje, Petro sentenció: “Es decir NUNCA hubo OFERTA formal de aviones nuevos F16, como tampoco hubo oferta formal de usados. Hubo una cotización preliminar en el 2023, pero eso no es oferta”.

Qué se dijo en su momento tras la divulgación del documento: la oferta de aviones F-16 de EE. UU.

El documento, identificado como Price and Availability (P&A) Data CO-D-024, respondió a una carta de intención enviada por la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) en noviembre de 2022.

La oferta detallaba la entrega de doce F-16C y cuatro F-16D Block 70, todos nuevos, junto con sistemas de apoyo, repuestos, simuladores y la construcción de infraestructura para operar los nuevos equipos.

El costo total estimado se situaba en 3.137 millones de dólares, equivalentes a 11,8 billones de pesos, cifra inferior a los aproximadamente 16 billones de pesos gastados luego en la adquisición de los aviones Gripen de fabricación sueca (Saab).

Antes de esta propuesta, Colombia recibió una oferta de Dinamarca para adquirir aviones F-16 usados, que oscilaban entre 2,5 y 6,5 millones de dólares por unidad, operación que no avanzó durante el mandato de Gustavo Petro.

Los aviones daneses al final fueron comprados por Argentina bajo el gobierno de Javier Milei, dejando vía libre a la negociación con Saab.

Los aviones Gripen fueron elegidos por encima de los F-16 de Estados Unidos - crédito Saab / sitio web

Estados Unidos presentó dos ofertas formales a Colombia para aviones F-16 Block 70: una por veinticuatro y otra por dieciséis aeronaves, ambas nuevas (según lo que se informó en principio) y con soporte integral.

Además, el Gobierno estadounidense aclaró en el proceso que no transfiere tecnología a fabricantes externos como Saab, que provee los sistemas Gripen, ni firma acuerdos de compensación económica y social, a diferencia de la opción sueca.

La vigencia de la oferta estadounidense expiró el 31 de julio de 2024, mientras que en noviembre de 2025 el Gobierno colombiano decidió adquirir los 17 aviones Gripen de la sueca Saab.