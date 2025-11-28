Patrullajes y cobro de extorsiones: así opera el nuevo grupo armado Los Cabuyos, que siembran el terror en Briceño, Antioquia

La Defensoría del Pueblo alerta sobre la crisis humanitaria en Briceño, Antioquia, por la disputa de cuatro grupos armados ilegales - crédito Defensoría del Pueblo

Antioquia es uno de los departamentos que experimenta la expansión y división de grupos armados al margen de la ley, lo que ha desatado un crisis humanitaria, especialmente en el municipio de Briceño, según detalló recientemente la Defensoría del Pueblo.

La alerta fue emitida el jueves 27 de noviembre, donde se expone la crisis humanitaria que afronta dicho municipio de Briceño, debido a la violenta disputa de al menos cuatro grupos armados ilegales que buscan el control estratégico de rutas para el tráfico de drogas y armas, así como la captación de rentas procedentes de cultivos ilícitos y minería ilegal.

Según información divulgada por la Defensoría del Pueblo, la situación se ha agravado por el accionar simultáneo de estos grupos en distintos puntos del municipio, afectando tanto la cabecera urbana como las zonas rurales.

Los Cabuyos, grupo armado emergente en Briceño, surgió tras la división de los frentes 18 y 36 de las disidencias de las Farc - crédito Federico Ríos

Actualmente, el frente 36 del Bloque Magdalena Medio, adscrito al disidente Estado Mayor de Bloques y Frente (Embf), mantiene enfrentamientos armados contra las Guerrillas Campesinas Los Cabuyos, una estructura emergente formada en 2025 tras la división del disidente Frente 18 de las extintas Farc.

Paralelamente, el frente 36 también combate al Clan del Golfo, incrementando la inseguridad para los habitantes. La Defensoría del Pueblo no descarta que la violencia escale todavía más tras la reciente deserción del Frente 18 del Embf y su adhesión al Nuevo Estado Mayor Central (Nuevo EMC), organización dirigida por el narcotraficante conocido como “Iván Mordisco”.

Nuevo grupo armados surge en Antioquia

De acuerdo con reportes de inteligencia citados por Teleantioquia, el grupo Los Cabuyos despierta especial inquietud al tratarse de un nuevo actor armado.

El nombre de Los Cabuyos haría referencia a Ricardo Ayala Orrego, alias Cabuyo, que llegó a ser un reconocido jefe guerrillero en la región del cañón de San Pablo. Ejerció influencia sobre municipios de la zona norte de Antioquia y fue reclutado cuando era menor de edad.

Los Cabuyos ejercen control armado y cobran extorsiones en el barrio Divino Niño, afectando a la población urbana de Briceño - crédito Captura de Pantalla

En 2016, Ayala fue designado como coordinador del programa de desminado en Briceño tras el Acuerdo de Paz, pero en 2018 regresó a la clandestinidad al sumarse al frente 36, escalando rápidamente en el liderazgo de las disidencias.

Alias Cabuyo se hizo célebre por sobrevivir a múltiples atentados, incluyendo un bombardeo en 2018 y un ataque de francotirador en 2021 en el sector de La Irlanda. Tras ese último ataque, se creía que había fallecido, pero las autoridades confirmaron su supervivencia en 2022 al descubrir que había reforzado su presencia en el cañón de San Pablo.

Finalmente, el 10 de junio de 2022, Cabuyo murió durante un operativo militar en el municipio de Barbosa, cuando un uniformado reaccionó a su intento de fuga. En ese momento, pesaba sobre él una recompensa superior a $1.000 millones.

Ahora, esta supuesta guerrilla surgió con una veintena de miembros que desertaron de los frentes 18 y 36, bajo el mando de alias Ramiro y Primo Gay. Las fuentes citadas atribuyen la situación a desacuerdos internos por malos tratos y reclamos económicos no atendidos por los antiguos comandantes.

Alias Ramiro y Primo Gay, antiguos aliados, se convirtieron en rivales tras desacuerdos internos y disputas económicas - crédito X

En medio de las tensiones, “Ramiro” y “Primo Gay”, antes aliados, se convirtieron en rivales: mientras Primo Gay se habría alineado con alias Calarcá, “Ramiro” se mantuvo cercano a las disidencias de Iván Mordisco.

Así se habría conformado el grupo armado Los Cabuyos

Los desertores habrían ejecutado un plan para apropiarse de armas, radios y uniformes antes de organizarse en una milicia urbana que, según fuentes de inteligencia citadas por el medio, ha venido ejerciendo control sobre parte del área urbana de Briceño, especialmente en el barrio Divino Niño, patrullando con armamento y cobrando extorsiones incluso a quienes ya deben pagar al frente 36.

Paradójicamente, Los Cabuyos buscarían pactar una alianza con el grupo de “Ramiro” para combatir en conjunto a “Primo Gay”, pero dicha cooperación estaría retrasada por la reticencia de “Ramiro”, quien recibiría órdenes directas de Iván Mordisco para no sumarse a bandas independientes fuera de su control.