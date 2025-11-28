Colombia

Patrullajes y cobro de extorsiones: así opera el nuevo grupo armado Los Cabuyos, que siembran el terror en Briceño, Antioquia

Enfrentamientos entre disidencias, guerrillas emergentes y el Clan del Golfo han intensificado la inseguridad en el municipio, donde la población civil es la que sufre las consecuencias

Guardar
La Defensoría del Pueblo alerta
La Defensoría del Pueblo alerta sobre la crisis humanitaria en Briceño, Antioquia, por la disputa de cuatro grupos armados ilegales - crédito Defensoría del Pueblo

Antioquia es uno de los departamentos que experimenta la expansión y división de grupos armados al margen de la ley, lo que ha desatado un crisis humanitaria, especialmente en el municipio de Briceño, según detalló recientemente la Defensoría del Pueblo.

La alerta fue emitida el jueves 27 de noviembre, donde se expone la crisis humanitaria que afronta dicho municipio de Briceño, debido a la violenta disputa de al menos cuatro grupos armados ilegales que buscan el control estratégico de rutas para el tráfico de drogas y armas, así como la captación de rentas procedentes de cultivos ilícitos y minería ilegal.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según información divulgada por la Defensoría del Pueblo, la situación se ha agravado por el accionar simultáneo de estos grupos en distintos puntos del municipio, afectando tanto la cabecera urbana como las zonas rurales.

Los Cabuyos, grupo armado emergente
Los Cabuyos, grupo armado emergente en Briceño, surgió tras la división de los frentes 18 y 36 de las disidencias de las Farc - crédito Federico Ríos

Actualmente, el frente 36 del Bloque Magdalena Medio, adscrito al disidente Estado Mayor de Bloques y Frente (Embf), mantiene enfrentamientos armados contra las Guerrillas Campesinas Los Cabuyos, una estructura emergente formada en 2025 tras la división del disidente Frente 18 de las extintas Farc.

Paralelamente, el frente 36 también combate al Clan del Golfo, incrementando la inseguridad para los habitantes. La Defensoría del Pueblo no descarta que la violencia escale todavía más tras la reciente deserción del Frente 18 del Embf y su adhesión al Nuevo Estado Mayor Central (Nuevo EMC), organización dirigida por el narcotraficante conocido como “Iván Mordisco”.

Nuevo grupo armados surge en Antioquia

De acuerdo con reportes de inteligencia citados por Teleantioquia, el grupo Los Cabuyos despierta especial inquietud al tratarse de un nuevo actor armado.

El nombre de Los Cabuyos haría referencia a Ricardo Ayala Orrego, alias Cabuyo, que llegó a ser un reconocido jefe guerrillero en la región del cañón de San Pablo. Ejerció influencia sobre municipios de la zona norte de Antioquia y fue reclutado cuando era menor de edad.

Los Cabuyos ejercen control armado
Los Cabuyos ejercen control armado y cobran extorsiones en el barrio Divino Niño, afectando a la población urbana de Briceño - crédito Captura de Pantalla

En 2016, Ayala fue designado como coordinador del programa de desminado en Briceño tras el Acuerdo de Paz, pero en 2018 regresó a la clandestinidad al sumarse al frente 36, escalando rápidamente en el liderazgo de las disidencias.

Alias Cabuyo se hizo célebre por sobrevivir a múltiples atentados, incluyendo un bombardeo en 2018 y un ataque de francotirador en 2021 en el sector de La Irlanda. Tras ese último ataque, se creía que había fallecido, pero las autoridades confirmaron su supervivencia en 2022 al descubrir que había reforzado su presencia en el cañón de San Pablo.

Finalmente, el 10 de junio de 2022, Cabuyo murió durante un operativo militar en el municipio de Barbosa, cuando un uniformado reaccionó a su intento de fuga. En ese momento, pesaba sobre él una recompensa superior a $1.000 millones.

Ahora, esta supuesta guerrilla surgió con una veintena de miembros que desertaron de los frentes 18 y 36, bajo el mando de alias Ramiro y Primo Gay. Las fuentes citadas atribuyen la situación a desacuerdos internos por malos tratos y reclamos económicos no atendidos por los antiguos comandantes.

Alias Ramiro y Primo Gay,
Alias Ramiro y Primo Gay, antiguos aliados, se convirtieron en rivales tras desacuerdos internos y disputas económicas - crédito X

En medio de las tensiones, “Ramiro” y “Primo Gay”, antes aliados, se convirtieron en rivales: mientras Primo Gay se habría alineado con alias Calarcá, “Ramiro” se mantuvo cercano a las disidencias de Iván Mordisco.

Así se habría conformado el grupo armado Los Cabuyos

Los desertores habrían ejecutado un plan para apropiarse de armas, radios y uniformes antes de organizarse en una milicia urbana que, según fuentes de inteligencia citadas por el medio, ha venido ejerciendo control sobre parte del área urbana de Briceño, especialmente en el barrio Divino Niño, patrullando con armamento y cobrando extorsiones incluso a quienes ya deben pagar al frente 36.

Paradójicamente, Los Cabuyos buscarían pactar una alianza con el grupo de “Ramiro” para combatir en conjunto a “Primo Gay”, pero dicha cooperación estaría retrasada por la reticencia de “Ramiro”, quien recibiría órdenes directas de Iván Mordisco para no sumarse a bandas independientes fuera de su control.

Temas Relacionados

Los Cabuyos Defensoría del Pueblo Briceño Antioquia Grupos armados Conflicto armadoDisidencias de las FarcColombia-ViolenciaColombia-Noticias

Más Noticias

Marta Lucía Ramírez desmintió rumores sobre división en candidatos de la derecha tras segundo encuentro: “Seguiremos procurando esa unidad”

La exvicepresidenta, exministra de Defensa y excanciller le salió al paso a las informaciones que circularon en los medios de comunicación sobre una fractura entre el grupo de precandidatos presidenciales

Marta Lucía Ramírez desmintió rumores

América vs. Medellín EN VIVO, fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: el Poderoso va empatando con un hombre menos

Mientras el visitante necesita un triunfo para entrar en la pelea del grupo A, por contar con el “punto invisible”, los escarlatas buscan los tres puntos para no quedar eliminados antes de tiempo

América vs. Medellín EN VIVO,

La curiosa defensa que el conjuez designado para examinar la reforma pensional hizo a Javier Milei: “Negar que es el mejor es un error”

Mientras evalúa aceptar su participación en el estudio del proyecto en la Corte Constitucional, Carlos Pablo Márquez se refirió al presidente argentino como principal divulgador de la doctrina libertaria

La curiosa defensa que el

Presidente de la CUT sentencia el rumbo del salario mínimo: “No hay posibilidad de concertación”

A días de instalarse la mesa, el líder sindical anticipó un choque frontal con los empresarios y dejó claro que la negociación comienza en el punto más crítico de los últimos años

Presidente de la CUT sentencia

Precandidato presidencial se agarró en vivo con funcionario del Gobierno Petro por participar en política: “Respete, no me intimide”

Mauricio Gómez Amín y el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, interrumpieron el desarrollo del debate en el Congreso de infraestructura de Cartagena

Precandidato presidencial se agarró en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alerta en Antioquia por robo

Alerta en Antioquia por robo de volquetas: señalan que ELN podría utilizarlas en ataques terroristas

Entidad internacional alertó sobre tensa situación en 12 municipios del Cauca por ataques armados

Revelan conversación entre ‘Chiquito Malo’ y ‘Gonzalito’, máximos cabecillas del Clan del Golfo, cuestionando al Gobierno Petro: “Les duele más la muerte de un guerrillero”

Explosión en El Patía, Cauca, dejó un civil muerto y un soldado herido en ataque contra vehículo militar

Alarma en Puerto Gaitán, Meta, por amenazas de muerte a líderes comunales: grupo guerrillero estaría detrás del hostigamiento

ENTRETENIMIENTO

Colombiano recorrió la Londres que

Colombiano recorrió la Londres que ya no es de los británicos: “Una mezcla de todo el mundo”

Blessd sigue conquistando el ranking de Spotify Colombia, ¿Cuáles son las mejores canciones?

Andrés Franco respondió a las críticas por hacer ‘covers’: “Le dimos vida a esta música”

Hora y dónde ver Red Bull Nueva Historia, el evento que celebra 20 años de las competiciones de ‘freestyle’

Dua Lipa fue sorprendida cenando en un restaurante de Bogotá junto a su prometido: fans la esperaron por horas para saludarla

Deportes

América vs. Medellín EN VIVO,

América vs. Medellín EN VIVO, fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: Brayan León empató para el Poderoso

Hora y dónde ver Bolivia vs. Colombia: la Tricolor defiende el liderato en la Liga de Naciones Femenina

Christian Mosquera se pronunció sobre la opción de jugar con la selección Colombia en el mundial 2026: también considera a España

Santiago Mosquera sí le dirá adiós a Santa Fe: esta es la lesión que lo dejó fuera de los cuadrangulares

Tras eliminar al Rosario Central de Di María, Edwuin Cetré recibirá sanción en el fútbol argentino