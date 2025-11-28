Colombia

Marta Lucía Ramírez desmintió rumores sobre división en candidatos de la derecha tras segundo encuentro: “Seguiremos procurando esa unidad”

La exvicepresidenta, exministra de Defensa y excanciller le salió al paso a las informaciones que circularon en los medios de comunicación sobre una fractura entre el grupo de precandidatos presidenciales

Guardar
La exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez
La exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez ha participado de los cónclaves de los sectores de oposición, que se efectuó en Bogotá - crédito @mluciaramirez/X

Con un mensaje en sus redes sociales, la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez negó el jueves 27 de noviembre de 2025 los rumores de una división entre los precandidatos de derecha y centroderecha tras el reciente encuentro en Bogotá, en el que se avanzó en la definición de una alianza presidencial de cara a 2026. Aunque sería la intención por parte de los aspirantes opositores al Gobierno de Gustavo Petro, todavía no se conocen acciones en profundidad.

En respuesta a una publicación de W Radio, Ramírez apuntó que las informaciones sobre una posible ruptura de los aspirantes presidenciales no corresponden a la realidad. “Quien quiera que les haya dado esa información, no fue veraz. Seguiremos procurando esa unidad, todos los que estábamos el lunes reunidos, e insistiendo en que este es un momento que requiere mucha madurez y responsabilidad con Colombia”, indicó la exministra de Defensa y excanciller.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Marta Lucía Ramírez desmintió informaciones
Marta Lucía Ramírez desmintió informaciones de división al interior de los precandidatos de centro-derecha - crédito @mluciaramirez/x

El encuentro, celebrado la noche del lunes en Bogotá, reunió a figuras que buscan consolidar una propuesta política alternativa para las próximas elecciones. Al evento asistieron Aníbal Gaviria, Vicky Dávila, Felipe Córdoba, Daniel Palacios, Marta Lucía Ramírez y Mauricio Gómez Amín, que continúan adelante en su aspiración, frente a las renuncias de los hoy exaspirantes Juan Guillermo Zuluaga y Juan Carlos Cárdenas, que habían hecho parte del primer encuentro.

Según se conoció de ese nuevo cónclave, el objetivo principal fue avanzar en la discusión de los mecanismos que permitan construir una alianza y definir un candidato único. Los asistentes debatieron criterios para sumar a otras figuras políticas, así como las posibles líneas rojas que podrían marcar los límites de la coalición: que sería una idea que podría entusiasmar, incluso, a los expresidentes Álvaro Uribe y César Gaviria, que así lo han propuesto.

Tras un primer encuentro, se
Tras un primer encuentro, se establecieron una serie de compromisos para seguirse reuniendo, como ocurrió el lunes 24 de noviembre en Bogotá - crédito archivo @VickyDavilaH/X

¿Por qué Marta Lucía Ramírez salió a desmentir?

El referido medio informó que el proceso interno no ha estado exento de tensiones, pues algunas fuentes señalaron molestias por ciertas exclusiones y vetos dentro del grupo. De acuerdo con lo que divulgaron, Vicky Dávila expresó reservas respecto a la participación del abogado Abelardo de la Espriella, mientras que sectores cercanos a Carlos Felipe Córdoba manifestaron desacuerdo con la eventual incorporación de Sergio Fajardo, de la coalición de centro.

El ambiente, según se reportó, se percibió tenso y persisten dudas acerca de la realización de futuros encuentros en el mismo formato. De la misma manera, se indicó que la no asistencia de dos invitados agravó la percepción de desencuentro, pues Juan Carlos Pinzón, convocado a la cita, no estuvo presente, lo que para algunos generó inconformidad; mientras que Enrique Peñalosa, que también había sido invitado, explicó su ausencia al cónclave.

Estará pendiente por definirse si
Estará pendiente por definirse si los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y César Gaviria entrarán de lleno en este proceso - crédito Presidencia/X

En efecto, en sus redes sociales expresó no pudo acudir por encontrarse en Dubái, dictando un seminario de liderazgo y gerencia pública a alcaldes rusos. Lamentablemente, no pude asistir a la reunión de esta noche con un grupo de precandidatos comprometidos con la democracia y la seguridad con los que nos hemos venido reuniendo con miras a la unión, por estar en un corto viaje de trabajo... Pero sigo comprometido con ese esfuerzo patriótico”, expresó el político.

El esfuerzo de concertación entre la derecha y la centroderecha respondería a la intención de competir en las presidenciales de 2026. Por el momento, si bien no se ha definido cómo sería ese mecanismo para empezar a decantar aspiraciones, se prevé que las siguientes semanas sean cruciales en el propósito de llegar unidos a la contienda, pues una de las propuestas sería llevar a cabo una consulta el 8 de marzo de 2026 para escoger a un único aspirante.

Temas Relacionados

Marta Lucía RamírezElecciones presidencialesElecciones Colombia 2026Elecciones 2026 ColombiaCoalición de derecha ColombiaExvicepresidenta Marta Lucía RamírezElecciones ColombiaGustavo PetroGobierno PetroColombia-Noticias

Más Noticias

América vs. Medellín EN VIVO, fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: el Poderoso va empatando con un hombre menos

Mientras el visitante necesita un triunfo para entrar en la pelea del grupo A, por contar con el “punto invisible”, los escarlatas buscan los tres puntos para no quedar eliminados antes de tiempo

América vs. Medellín EN VIVO,

La curiosa defensa que el conjuez designado para examinar la reforma pensional hizo a Javier Milei: “Negar que es el mejor es un error”

Mientras evalúa aceptar su participación en el estudio del proyecto en la Corte Constitucional, Carlos Pablo Márquez se refirió al presidente argentino como principal divulgador de la doctrina libertaria

La curiosa defensa que el

Presidente de la CUT sentencia el rumbo del salario mínimo: “No hay posibilidad de concertación”

A días de instalarse la mesa, el líder sindical anticipó un choque frontal con los empresarios y dejó claro que la negociación comienza en el punto más crítico de los últimos años

Presidente de la CUT sentencia

Precandidato presidencial se agarró en vivo con funcionario del Gobierno Petro por participar en política: “Respete, no me intimide”

Mauricio Gómez Amín y el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, interrumpieron el desarrollo del debate en el Congreso de infraestructura de Cartagena

Precandidato presidencial se agarró en

Hombre que murió tras caer del piso 30 de un edificio padecía episodios de bipolaridad

Las autoridades investigan si se trató de un crimen, un suicidio o un accidente

Hombre que murió tras caer
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Patrullajes y cobro de extorsiones:

Patrullajes y cobro de extorsiones: así opera el nuevo grupo armado Los Cabuyos, que siembran el terror en Briceño, Antioquia

Entidad internacional alertó sobre tensa situación en 12 municipios del Cauca por ataques armados

Revelan conversación entre ‘Chiquito Malo’ y ‘Gonzalito’, máximos cabecillas del Clan del Golfo, cuestionando al Gobierno Petro: “Les duele más la muerte de un guerrillero”

Explosión en El Patía, Cauca, dejó un civil muerto y un soldado herido en ataque contra vehículo militar

Alarma en Puerto Gaitán, Meta, por amenazas de muerte a líderes comunales: grupo guerrillero estaría detrás del hostigamiento

ENTRETENIMIENTO

Colombiano recorrió la Londres que

Colombiano recorrió la Londres que ya no es de los británicos: “Una mezcla de todo el mundo”

Blessd sigue conquistando el ranking de Spotify Colombia, ¿Cuáles son las mejores canciones?

Andrés Franco respondió a las críticas por hacer ‘covers’: “Le dimos vida a esta música”

Hora y dónde ver Red Bull Nueva Historia, el evento que celebra 20 años de las competiciones de ‘freestyle’

Dua Lipa fue sorprendida cenando en un restaurante de Bogotá junto a su prometido: fans la esperaron por horas para saludarla

Deportes

América vs. Medellín EN VIVO,

América vs. Medellín EN VIVO, fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: Brayan León empató para el Poderoso

Hora y dónde ver Bolivia vs. Colombia: la Tricolor defiende el liderato en la Liga de Naciones Femenina

Christian Mosquera se pronunció sobre la opción de jugar con la selección Colombia en el mundial 2026: también considera a España

Santiago Mosquera sí le dirá adiós a Santa Fe: esta es la lesión que lo dejó fuera de los cuadrangulares

Tras eliminar al Rosario Central de Di María, Edwuin Cetré recibirá sanción en el fútbol argentino