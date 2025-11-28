Gobierno ofrece millonaria recompensa por información sobre asesinato de teniente coronel en Popayán

El Gobierno de Colombia ofrece recompensa de hasta 200 millones de pesos por información sobre el asesinato del teniente coronel Rafael Granados Rueda en Popayán - crédito composición fotográfica

El Ministerio de Defensa de Colombia anunció el ofrecimiento de una recompensa de hasta 200 millones de pesos para quienes entreguen información que permita identificar y capturar a los responsables del asesinato del teniente coronel Rafael Granados Rueda, oficial adscrito a la Brigada contra el Narcotráfico N.° 3.

El crimen, ocurrido sobre el mediodía del 27 de noviembre de 2025 en Popayán, fue calificado por las autoridades como un ataque directo al Ejército y a la seguridad nacional. El oficial tenía 45 años, era oriundo de Capitanejo, Santander y llevaba 18 años de servicio en la institución. La víctima dejó esposa y dos hijos.

La decisión de establecer esta recompensa fue comunicada por el jefe de la cartera de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, a través de la red social X. Sánchez afirmó:

“El cobarde asesinato de nuestro Teniente Coronel Rafael Granados Rueda no quedará impune. El repudiable crimen contra un oficial de nuestra Brigada contra el Narcotráfico N.° 3, ocurrido en Popayán, es un ataque directo a nuestro Ejército y por ende a Colombia. Hasta 200 millones de pesos de recompensa por información que nos permita identificar y capturar a los asesinos".

El Ministerio de Defensa califica el crimen del teniente coronel Granados Rueda como un ataque directo al Ejército y a la seguridad nacional - crédito @PedroSanchezCol / X

Según la publicación realizada en su cuenta de X, el funcionario también manifestó el compromiso de las autoridades para llevar a los responsables ante la justicia y acompañar a la familia de la víctima.

El Comando de la Tercera División del Ejército Nacional confirmó que el oficial fue interceptado por sujetos armados cuando se dirigía a su residencia y recibió varios disparos a la altura de la cabeza y el tórax.

Unidades militares y de la Policía Nacional llegaron al lugar en forma inmediata para prestar primeros auxilios y trasladar a Granados Rueda a un centro médico, donde murió poco después.

El ataque se considera parte del clima de inseguridad que afecta a la región del Cauca, donde operan diversas estructuras armadas ilegales y economías ilícitas Granados Rueda ejercía como jefe del Departamento de Operaciones y lideraba misiones orientadas a combatir organizaciones narcoterroristas, una labor considerada estratégica en la lucha contra el narcotráfico.

El Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional expresan solidaridad y acompañamiento a la familia del teniente coronel asesinado en Popayán - crédito @PedroSanchezCol / X

El Ejército informó que recientemente el oficial había comandado operaciones en áreas rurales del departamento, en escenarios caracterizados por disputas entre actores criminales.

El Ministerio de Defensa enfatizó el fortalecimiento de la presencia de la fuerza pública en el territorio. “Se incrementaron las operaciones de nuestras Fuerzas Militares y nuestra Policía Nacional para cerrar el cerco, garantizar la seguridad de la población en el Cauca y apoyar plenamente el trabajo de la autoridad judicial”, escribió Pedro Arnulfo Sánchez en X.

Las autoridades invitaron a la ciudadanía a suministrar información que permita ubicar a los autores del crimen y facilitar el avance de las investigaciones. “Honraremos su memoria con resultados contundentes, la Fuerza Pública no se detiene y cada vida entregada por Colombia fortalece nuestra determinación de derrotar a los criminales”, puntualizó Sánchez.

El Comando de la Tercera División reiteró en un comunicado oficial la invitación a colaborar y subrayó que el asesinato constituye una afrenta a quienes trabajan diariamente por la seguridad y estabilidad de la región.

El Ejército Nacional confirma que Rafael Granados Rueda fue interceptado y atacado por sujetos armados cuando se dirigía a su residencia en Popayán - crédito @COL_EJERCITO / X

El acompañamiento a la familia del oficial fue ratificado tanto por el Ministerio como por el Ejército Nacional. “A la familia de nuestro oficial, toda nuestra solidaridad, acompañamiento y respeto en este momento doloroso”, expresó el ministro Pedro Arnulfo Sánchez.

Las autoridades insisten en la urgencia de que la ciudadanía aporte información relevante y reiteran que toda colaboración será fundamental para esclarecer los hechos y lograr la captura de los responsables del ataque contra el teniente coronel Rafael Granados Rueda, quien desempeñaba una función central en la estrategia nacional contra el narcotráfico.