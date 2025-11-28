Colombia

Gobierno ofrece millonaria recompensa por información sobre asesinato de teniente coronel en Popayán

El Ministerio de Defensa anunció un incentivo económico de hasta $200 millones para quienes aporten datos que permitan identificar y detener a los responsables del crimen contra Rafael Granados Rueda, ocurrido el 27 de noviembre

Guardar
El Gobierno de Colombia ofrece
El Gobierno de Colombia ofrece recompensa de hasta 200 millones de pesos por información sobre el asesinato del teniente coronel Rafael Granados Rueda en Popayán - crédito composición fotográfica

El Ministerio de Defensa de Colombia anunció el ofrecimiento de una recompensa de hasta 200 millones de pesos para quienes entreguen información que permita identificar y capturar a los responsables del asesinato del teniente coronel Rafael Granados Rueda, oficial adscrito a la Brigada contra el Narcotráfico N.° 3.

El crimen, ocurrido sobre el mediodía del 27 de noviembre de 2025 en Popayán, fue calificado por las autoridades como un ataque directo al Ejército y a la seguridad nacional. El oficial tenía 45 años, era oriundo de Capitanejo, Santander y llevaba 18 años de servicio en la institución. La víctima dejó esposa y dos hijos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La decisión de establecer esta recompensa fue comunicada por el jefe de la cartera de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, a través de la red social X. Sánchez afirmó:

“El cobarde asesinato de nuestro Teniente Coronel Rafael Granados Rueda no quedará impune. El repudiable crimen contra un oficial de nuestra Brigada contra el Narcotráfico N.° 3, ocurrido en Popayán, es un ataque directo a nuestro Ejército y por ende a Colombia. Hasta 200 millones de pesos de recompensa por información que nos permita identificar y capturar a los asesinos".

El Ministerio de Defensa califica
El Ministerio de Defensa califica el crimen del teniente coronel Granados Rueda como un ataque directo al Ejército y a la seguridad nacional - crédito @PedroSanchezCol / X

Según la publicación realizada en su cuenta de X, el funcionario también manifestó el compromiso de las autoridades para llevar a los responsables ante la justicia y acompañar a la familia de la víctima.

El Comando de la Tercera División del Ejército Nacional confirmó que el oficial fue interceptado por sujetos armados cuando se dirigía a su residencia y recibió varios disparos a la altura de la cabeza y el tórax.

Unidades militares y de la Policía Nacional llegaron al lugar en forma inmediata para prestar primeros auxilios y trasladar a Granados Rueda a un centro médico, donde murió poco después.

El ataque se considera parte del clima de inseguridad que afecta a la región del Cauca, donde operan diversas estructuras armadas ilegales y economías ilícitas Granados Rueda ejercía como jefe del Departamento de Operaciones y lideraba misiones orientadas a combatir organizaciones narcoterroristas, una labor considerada estratégica en la lucha contra el narcotráfico.

El Ministerio de Defensa y
El Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional expresan solidaridad y acompañamiento a la familia del teniente coronel asesinado en Popayán - crédito @PedroSanchezCol / X

El Ejército informó que recientemente el oficial había comandado operaciones en áreas rurales del departamento, en escenarios caracterizados por disputas entre actores criminales.

El Ministerio de Defensa enfatizó el fortalecimiento de la presencia de la fuerza pública en el territorio. “Se incrementaron las operaciones de nuestras Fuerzas Militares y nuestra Policía Nacional para cerrar el cerco, garantizar la seguridad de la población en el Cauca y apoyar plenamente el trabajo de la autoridad judicial”, escribió Pedro Arnulfo Sánchez en X.

Las autoridades invitaron a la ciudadanía a suministrar información que permita ubicar a los autores del crimen y facilitar el avance de las investigaciones. “Honraremos su memoria con resultados contundentes, la Fuerza Pública no se detiene y cada vida entregada por Colombia fortalece nuestra determinación de derrotar a los criminales”, puntualizó Sánchez.

El Comando de la Tercera División reiteró en un comunicado oficial la invitación a colaborar y subrayó que el asesinato constituye una afrenta a quienes trabajan diariamente por la seguridad y estabilidad de la región.

El Ejército Nacional confirma que
El Ejército Nacional confirma que Rafael Granados Rueda fue interceptado y atacado por sujetos armados cuando se dirigía a su residencia en Popayán - crédito @COL_EJERCITO / X

El acompañamiento a la familia del oficial fue ratificado tanto por el Ministerio como por el Ejército Nacional. “A la familia de nuestro oficial, toda nuestra solidaridad, acompañamiento y respeto en este momento doloroso”, expresó el ministro Pedro Arnulfo Sánchez.

Las autoridades insisten en la urgencia de que la ciudadanía aporte información relevante y reiteran que toda colaboración será fundamental para esclarecer los hechos y lograr la captura de los responsables del ataque contra el teniente coronel Rafael Granados Rueda, quien desempeñaba una función central en la estrategia nacional contra el narcotráfico.

Temas Relacionados

AsesinatoRafael Granados RuedaAtaque sicarialMinisterio de DefensaEjército NacionalPopayánCaucaNarcotráficoColombia-Noticias

Más Noticias

Marta Lucía Ramírez desmintió rumores sobre división en candidatos de la derecha tras segundo encuentro: “Seguiremos procurando esa unidad”

La exvicepresidenta, exministra de Defensa y excanciller le salió al paso a las informaciones que circularon en los medios de comunicación sobre una fractura entre el grupo de precandidatos presidenciales

Marta Lucía Ramírez desmintió rumores

América vs. Medellín EN VIVO, fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: el Poderoso va empatando con un hombre menos

Mientras el visitante necesita un triunfo para entrar en la pelea del grupo A, por contar con el “punto invisible”, los escarlatas buscan los tres puntos para no quedar eliminados antes de tiempo

América vs. Medellín EN VIVO,

La curiosa defensa que el conjuez designado para examinar la reforma pensional hizo a Javier Milei: “Negar que es el mejor es un error”

Mientras evalúa aceptar su participación en el estudio del proyecto en la Corte Constitucional, Carlos Pablo Márquez se refirió al presidente argentino como principal divulgador de la doctrina libertaria

La curiosa defensa que el

Presidente de la CUT sentencia el rumbo del salario mínimo: “No hay posibilidad de concertación”

A días de instalarse la mesa, el líder sindical anticipó un choque frontal con los empresarios y dejó claro que la negociación comienza en el punto más crítico de los últimos años

Presidente de la CUT sentencia

Precandidato presidencial se agarró en vivo con funcionario del Gobierno Petro por participar en política: “Respete, no me intimide”

Mauricio Gómez Amín y el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, interrumpieron el desarrollo del debate en el Congreso de infraestructura de Cartagena

Precandidato presidencial se agarró en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alerta en Antioquia por robo

Alerta en Antioquia por robo de volquetas: señalan que ELN podría utilizarlas en ataques terroristas

Patrullajes y cobro de extorsiones: así opera el nuevo grupo armado Los Cabuyos, que siembran el terror en Briceño, Antioquia

Entidad internacional alertó sobre tensa situación en 12 municipios del Cauca por ataques armados

Revelan conversación entre ‘Chiquito Malo’ y ‘Gonzalito’, máximos cabecillas del Clan del Golfo, cuestionando al Gobierno Petro: “Les duele más la muerte de un guerrillero”

Explosión en El Patía, Cauca, dejó un civil muerto y un soldado herido en ataque contra vehículo militar

ENTRETENIMIENTO

Colombiano recorrió la Londres que

Colombiano recorrió la Londres que ya no es de los británicos: “Una mezcla de todo el mundo”

Blessd sigue conquistando el ranking de Spotify Colombia, ¿Cuáles son las mejores canciones?

Andrés Franco respondió a las críticas por hacer ‘covers’: “Le dimos vida a esta música”

Hora y dónde ver Red Bull Nueva Historia, el evento que celebra 20 años de las competiciones de ‘freestyle’

Dua Lipa fue sorprendida cenando en un restaurante de Bogotá junto a su prometido: fans la esperaron por horas para saludarla

Deportes

América vs. Medellín EN VIVO,

América vs. Medellín EN VIVO, fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: Brayan León empató para el Poderoso

Hora y dónde ver Bolivia vs. Colombia: la Tricolor defiende el liderato en la Liga de Naciones Femenina

Christian Mosquera se pronunció sobre la opción de jugar con la selección Colombia en el mundial 2026: también considera a España

Santiago Mosquera sí le dirá adiós a Santa Fe: esta es la lesión que lo dejó fuera de los cuadrangulares

Tras eliminar al Rosario Central de Di María, Edwuin Cetré recibirá sanción en el fútbol argentino