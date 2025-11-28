Centro Democrático le pidió al senador Andrés Guerra ser cabeza de lista a la Cámara por Antioquia

El senador Andrés Guerra Hoyos, miembro del Centro Democrático- crédito Andrés Guerra Hoyos/Facebook

En un momento que el partido considera decisivo para su futuro en Antioquia, el Centro Democrático le solicitó formalmente al senador Andrés Guerra Hoyos que asuma la cabeza de lista de los representantes a la Cámara por ese departamento.

En una carta firmada por Gabriel Jaime Vallejo Chujfi, de la Dirección Nacional del partido, se destaca la trayectoria y el liderazgo de Guerra como elementos clave para enfrentar el reto electoral.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Desde hace años usted ha demostrado, con hechos y sacrificios personales y políticos, una lealtad incuestionable hacia las banderas del uribismo y una profunda conexión con el sentimiento antioqueño”, afirmó Vallejo Chujfi en la comunicación oficial.

El partido subraya la magnitud del desafío que enfrenta en la región.

“Nuestro partido enfrenta uno de los desafíos electorales más decisivos de su historia en Antioquia: consolidar al Centro Democrático como la fuerza política más importante de ese departamento obteniendo no menos de siete curules en la Cámara de Representantes”.

El Centro Democrático le solicitó formalmente al senador Andrés Guerra Hoyos que asuma la cabeza de lista de los Representantes a la Cámara por ese departamento - crédito Centro Democrático

Según Vallejo Chujfi, este objetivo requiere un liderazgo capaz de “inspirar, unir y jalonar una votación sólida para defender los principios que representamos”.

La carta enfatiza que la solicitud se fundamenta en la autoridad moral y el arraigo regional de Guerra, así como en su “voz firme y su carácter genuinamente guerrero”.

Vallejo Chujfi expresó: “Queremos solicitarle que acepte encabezar la lista del Centro Democrático a la Cámara de Representantes por Antioquia”.

El documento resalta que no existe una persona más idónea para asumir esta responsabilidad estratégica.

“Usted representa los valores que dieron origen a nuestro proyecto político: la seguridad democrática, el orden institucional, la defensa de la libertad, el amor por Antioquia y la capacidad de dar batallas difíciles con gallardía”, dice la carta a Zuluaga.

El documento resalta que no existe una persona más idónea para asumir esta responsabilidad estratégica - crédito Centro Democrático

El partido sostiene que, con Guerra al frente de la lista, podrán “no solo competir con fuerza, sino conquistar nuevas curules, proteger el voto ciudadano que confía en nosotros y preparar el terreno para los retos que vendrán, incluida su proyección futura en el ámbito regional”.

Vallejo Chujfi reconoce que la decisión no es sencilla para Guerra, quien ha construido su lugar en el Senado, pero insiste en la importancia de su papel en la Cámara.

“Su papel en la Cámara sería determinante para la defensa del uribismo y para el futuro político del departamento que tanto le ha dado y al que usted tanto le ha entregado”.

La carta concluye con un llamado a la reflexión y al compromiso.

“Le pedimos que considere esta decisión con la grandeza que siempre lo ha caracterizado. La lista a la Cámara de Representantes de Antioquia necesita de su liderazgo y capacidad de trabajo y Antioquia necesita un referente de un ser humano y ciudadano de sus cualidades”.

Senador Andrés Guerra, Centro Democrático - crédito redes sociales

Guerra revela tensión en uribismo por elección del candidato único

El senador Andrés Guerra denunció tensiones internas en el Centro Democrático por la selección de la firma encargada de la encuesta que definirá al candidato único del uribismo.

Guerra advirtió que algunos equipos de trabajo presentan “una conducta que raya con la soberbia al querer tomar decisiones por encima de los mismos candidatos”, según declaró en entrevista con La W Radio. El legislador señaló que asesores de precandidatos han dado instrucciones a la empresa Atlas Intel, que inicialmente se consideraba para realizar la encuesta, y subrayó que “dicha empresa tiene sus mecanismos y sus formas de hacer el resultado final”.

El funcionario propuso que se realice una votación nominal en los próximos días para definir la firma encuestadora, advirtiendo que, si no se logra y los resultados no se conocen el 28 de noviembre, esto podría significar “una derrota para el partido y para el proceso que lleva más de un año”.

El senador hizo un llamado al director del partido, Gabriel Vallejo, para que intervenga.

Andrés insistió en que el resultado de la encuesta debe conocerse en la fecha prevista y reiteró su preocupación por las actitudes dentro del partido: “Existe, y lo digo con todo respeto y franqueza, una conducta que raya con la soberbia al interior de unos equipos de trabajo que quieren tomar decisiones por encima de los mismos candidatos”.