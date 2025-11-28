Colombia

Centro Democrático le pidió al senador Andrés Guerra ser cabeza de lista a la Cámara por Antioquia

La carta enfatiza que la solicitud se fundamenta en la autoridad moral y el arraigo regional de Guerra

Guardar
El senador Andrés Guerra Hoyos,
El senador Andrés Guerra Hoyos, miembro del Centro Democrático- crédito Andrés Guerra Hoyos/Facebook

En un momento que el partido considera decisivo para su futuro en Antioquia, el Centro Democrático le solicitó formalmente al senador Andrés Guerra Hoyos que asuma la cabeza de lista de los representantes a la Cámara por ese departamento.

En una carta firmada por Gabriel Jaime Vallejo Chujfi, de la Dirección Nacional del partido, se destaca la trayectoria y el liderazgo de Guerra como elementos clave para enfrentar el reto electoral.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Desde hace años usted ha demostrado, con hechos y sacrificios personales y políticos, una lealtad incuestionable hacia las banderas del uribismo y una profunda conexión con el sentimiento antioqueño”, afirmó Vallejo Chujfi en la comunicación oficial.

El partido subraya la magnitud del desafío que enfrenta en la región.

“Nuestro partido enfrenta uno de los desafíos electorales más decisivos de su historia en Antioquia: consolidar al Centro Democrático como la fuerza política más importante de ese departamento obteniendo no menos de siete curules en la Cámara de Representantes”.

El Centro Democrático le solicitó
El Centro Democrático le solicitó formalmente al senador Andrés Guerra Hoyos que asuma la cabeza de lista de los Representantes a la Cámara por ese departamento - crédito Centro Democrático

Según Vallejo Chujfi, este objetivo requiere un liderazgo capaz de “inspirar, unir y jalonar una votación sólida para defender los principios que representamos”.

La carta enfatiza que la solicitud se fundamenta en la autoridad moral y el arraigo regional de Guerra, así como en su “voz firme y su carácter genuinamente guerrero”.

Vallejo Chujfi expresó: “Queremos solicitarle que acepte encabezar la lista del Centro Democrático a la Cámara de Representantes por Antioquia”.

El documento resalta que no existe una persona más idónea para asumir esta responsabilidad estratégica.

“Usted representa los valores que dieron origen a nuestro proyecto político: la seguridad democrática, el orden institucional, la defensa de la libertad, el amor por Antioquia y la capacidad de dar batallas difíciles con gallardía”, dice la carta a Zuluaga.

El documento resalta que no
El documento resalta que no existe una persona más idónea para asumir esta responsabilidad estratégica - crédito Centro Democrático

El partido sostiene que, con Guerra al frente de la lista, podrán “no solo competir con fuerza, sino conquistar nuevas curules, proteger el voto ciudadano que confía en nosotros y preparar el terreno para los retos que vendrán, incluida su proyección futura en el ámbito regional”.

Vallejo Chujfi reconoce que la decisión no es sencilla para Guerra, quien ha construido su lugar en el Senado, pero insiste en la importancia de su papel en la Cámara.

“Su papel en la Cámara sería determinante para la defensa del uribismo y para el futuro político del departamento que tanto le ha dado y al que usted tanto le ha entregado”.

La carta concluye con un llamado a la reflexión y al compromiso.

“Le pedimos que considere esta decisión con la grandeza que siempre lo ha caracterizado. La lista a la Cámara de Representantes de Antioquia necesita de su liderazgo y capacidad de trabajo y Antioquia necesita un referente de un ser humano y ciudadano de sus cualidades”.

Senador Andrés Guerra, Centro Democrático
Senador Andrés Guerra, Centro Democrático - crédito redes sociales

Guerra revela tensión en uribismo por elección del candidato único

El senador Andrés Guerra denunció tensiones internas en el Centro Democrático por la selección de la firma encargada de la encuesta que definirá al candidato único del uribismo.

Guerra advirtió que algunos equipos de trabajo presentan “una conducta que raya con la soberbia al querer tomar decisiones por encima de los mismos candidatos”, según declaró en entrevista con La W Radio. El legislador señaló que asesores de precandidatos han dado instrucciones a la empresa Atlas Intel, que inicialmente se consideraba para realizar la encuesta, y subrayó que “dicha empresa tiene sus mecanismos y sus formas de hacer el resultado final”.

El funcionario propuso que se realice una votación nominal en los próximos días para definir la firma encuestadora, advirtiendo que, si no se logra y los resultados no se conocen el 28 de noviembre, esto podría significar “una derrota para el partido y para el proceso que lleva más de un año”.

El senador hizo un llamado al director del partido, Gabriel Vallejo, para que intervenga.

Andrés insistió en que el resultado de la encuesta debe conocerse en la fecha prevista y reiteró su preocupación por las actitudes dentro del partido: “Existe, y lo digo con todo respeto y franqueza, una conducta que raya con la soberbia al interior de unos equipos de trabajo que quieren tomar decisiones por encima de los mismos candidatos”.

Temas Relacionados

Andrés Guerra HoyosCentro DemocráticoCabeza de listaRepresentante a la CámaraAntioquiaColombia-Noticia

Más Noticias

Altafulla confesó si está saliendo con alguien actualmente y cómo son ahora sus días desde que salió de ‘La casa de los famosos Colombia’

El cantante contó cómo ve el tema del amor después de su ruptura con la ‘influencer’ Karina García, en qué punto está su carrera y si ya está listo para volver al mundo del romance

Altafulla confesó si está saliendo

Centro Democrático confirmó la firma encuestadora oficial de cara a la consulta de marzo de 2026, para evitar “infiltraciones de mala fe”

El Centro Democrático puso en marcha un proceso de encuestas nacionales con auditoría internacional para definir sus candidatos a la consulta interna de marzo del 2026

Centro Democrático confirmó la firma

Ministro de trabajo se pronuncia ante despidos masivos en Caracol Radio: “Proteger los derechos de las y los trabajadores”

El Ministerio de Trabajo emitió un pronunciamiento sobre los despidos recientes en varios medios de comunicación, mientras sindicatos y empleados permanecen atentos a las decisiones oficiales

Ministro de trabajo se pronuncia

Figura de la selección Colombia Sub-17 llegará a Inglaterra, para hacer oficial su vinculación con el Manchester United

El joven volante colombiano, destacado por su visión de juego en el pasado mundial sub17, inicia su aventura europea en el equipo sub-18 de uno de los equipos tradicionales de Gran Bretaña

Figura de la selección Colombia

Dorado Mañana números sorteados 28 de noviembre

Este viernes se llevó a cabo el último sorteo matutino de la lotería El Dorado. Conoce los números y la combinación ganadora de hoy

Dorado Mañana números sorteados 28
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército confirmó el rescate de

Ejército confirmó el rescate de nueve ciudadanos secuestrados por disidencia de Iván Mordisco en el Huila: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

Alerta en Antioquia por robo de volquetas: señalan que ELN podría utilizarlas en ataques terroristas

Patrullajes y cobro de extorsiones: así opera el nuevo grupo armado Los Cabuyos, que siembran el terror en Briceño, Antioquia

Entidad internacional alertó sobre tensa situación en 12 municipios del Cauca por ataques armados

ENTRETENIMIENTO

Altafulla confesó si está saliendo

Altafulla confesó si está saliendo con alguien actualmente y cómo son ahora sus días desde que salió de ‘La casa de los famosos Colombia’

Influenciadora colombiana fue víctima de violento robo y estuvo en shock varios días: “Todo siempre puede ser peor”

Famoso creador de contenido Lgbti lanzó fuerte crítica a la ‘tiradera’ entre Blessd y Pirlo: “Como si la orientación sexual fuera un insulto”

Esposa de Quintero contó qué pasó con la invitación a tomar café que le hizo a Laura Gallego: “Insinuó ver a mi esposo en un ataúd”

El emotivo gesto de Lina con Pedro en el ‘Desafío Siglo XXI’ que conmovió a más de uno y lo hizo llorar

Deportes

Figura de la selección Colombia

Figura de la selección Colombia Sub-17 llegará a Inglaterra, para hacer oficial su vinculación con el Manchester United

Colombia vs. Bolivia EN VIVO: fecha 3 de la Liga de Naciones Femenina, siga el minuto a minuto del partido de la Tricolor

Así están las cuentas de los equipos para clasificar a la gran final de la Liga BetPlay: se define el campeonato colombiano

Así quedó la tabla de posiciones del cuadrangular A de la Liga BetPlay, tras la victoria del América ante Medellín

Colombia goleó a Tailandia y clasificó a los cuartos de final del Mundial Femenino de Futsal de la FIFA