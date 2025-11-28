Centro Democrático confirmó la firma encuestadora oficial de cara a la consulta de marzo de 2026, para evitar “infiltraciones de mala fe”

El Centro Democrático alista todo para llevar a cabo su consulta interna del 2026 que determinará un candidato a la Presidencia - crédito Colprensa

El Centro Democrático informó que adoptó medidas preventivas para garantizar la transparencia en los procesos internos de selección de candidatos, tras advertir riesgos de manipulación o infiltración por parte de terceros.

En comunicado oficial divulgado este 28 de noviembre, el partido señaló que todas las acciones buscan evitar la influencia indebida sobre las firmas encuestadoras encargadas de los sondeos.

“El Partido ha tomado todas las medidas necesarias para evitar manipulación o infiltración por parte de terceros que, de mala fe, podrían intentar contactar a las firmas encuestadoras para afectar los procesos del Centro Democrático”, se leyó en el comunicado.

La colectividad confirmó que, a partir de este viernes 28 de noviembre, la empresa Cadem, de Chile, a través de su aliado en Colombia, dará inicio a un estudio cuantitativo nacional.

El proceso contempla la aplicación de 2.100 entrevistas autoadministradas por internet, basadas en un cuestionario consensuado entre ambas partes.

Este estudio tendrá cobertura en todas las regiones del país y su objetivo es establecer los candidatos del Centro Democrático para la consulta prevista en marzo.