Avianca ordenó la suspensión de vuelos entre Colombia y Venezuela tras cancelación de permisos del Inac

La aerolínea Avianca suspendió el viernes la venta y operación de sus vuelos desde y hacia Venezuela en cumplimiento de una decisión del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac). La disposición, que entró en vigor el 28 de noviembre de 2025, interrumpió la conectividad directa que la compañía aérea colombiana mantenía entre ambos países.

Según comunicó Avianca, la decisión responde a la cancelación de permisos de operación por parte del Inac. La compañía indicó que, ante esta coyuntura, su prioridad continúa siendo la seguridad de pasajeros y colaboradores. Avianca expresó su confianza en que la situación de conectividad aérea “evolucionará favorablemente”, y reiteró su intención de retomar los vuelos “tan pronto como las condiciones lo permitan”.

Para los usuarios afectados que tenían reservas confirmadas, Avianca activó un esquema de protección que contempla reembolsos y alternativas operativas. De acuerdo con la aerolínea, los clientes con tiquetes en la ruta Bogotá–Caracas–Bogotá sin conexiones recibirán un reembolso proactivo.

Para los casos en que exista una conexión en un mismo tiquete para esa ruta, se procederá al reembolso del segmento hacia o desde Venezuela, aunque se mantiene la opción de solicitar el reembolso total del pasaje si así lo solicitan.

Además, la empresa habilitó la posibilidad de realizar vuelos hacia o desde Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela, bajo condiciones especiales, para permitir la conectividad terrestre posterior hasta Caracas u otras ciudades venezolanas. La gestión de reembolsos y cambios podrá realizarse a través de la plataforma web, la aplicación móvil, el centro de atención telefónica y las oficinas de venta directa de Avianca. Los pasajes adquiridos mediante agencias de viaje deberán gestionarse a través de ese canal.

Avianca es la primera de las seis aerolíneas cuyos permisos de operación fueron cancelados por el Inac en anunciar el cese total de vuelos con Venezuela.

La dictadura venezolana tomó esta decisión después de que las compañías Avianca, Iberia, Latam, GOL, Turkish Airlines y TAP Air Portugal suspendieran temporalmente sus rutas la última semana, a raíz de las alertas de seguridad emitidas por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos y la Agencia Española de Seguridad Aérea, en el contexto de las operaciones militares estadounidenses frente a las costas venezolanas.

En 2017, Avianca ya había suspendido sus operaciones en Venezuela debido a una crisis de seguridad operativa y a dificultades para la repatriación de fondos. Las rutas se habían reanudado en diciembre de 2023, antes de la nueva interrupción dictada por la autoridad aeronáutica venezolana.

