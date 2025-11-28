Altafulla reveló si está saliendo con alguien y cómo son sus días desde que salió de ‘La casa de los famosos’: “Casi no tengo tiempo”

Altafulla confiesa que está soltero y revela cómo vive su nueva etapa tras La casa de los famosos Colombia - crédito @altafulla/IG

El ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, Altafulla, fue el más reciente invitado al pódcast 40 grados de Cris Pasquel, donde abrió su corazón y reveló detalles sobre su situación sentimental actual, así como el ritmo acelerado que ha tomado su vida desde que terminó su participación en el popular reality.

Durante la conversación, Cris Pasquel le preguntó directamente por su relación con la influencer Karina García, con quien se le vio involucrado dentro del programa y algunos meses después de que terminó el show. Aunque actualmente ya no están juntos, el creador de contenido no dudó en confirmar que ambos intentaban construir algo serio.

“Vos eras novio, novio de Karina”, le dijo Pasquel. A lo que él respondió: “Sí, claro, pues estábamos intentando una relación ahí superformal”.

Sin embargo, sorprendió al afirmar que esa etapa ya quedó atrás y que hasta la fecha no ha creado ningún vínculo nuevo con otra mujer.

Altafulla hyabla de su ruptura con Karina y anuncia visa de artista - crédito cortesía Canal RCN

“Hace ya un mes y piquito, pues estoy soltero”, confesó, explicando que todavía no ha retomado su vida amorosa y con humor, aseguró que aún no está listo para volver a salir o conocer a alguien.

“Todavía no he salido a las canchas, ¿sí me entiendes? Estoy apenas... equipándome con la indumentaria. Estoy sanando. Estoy... ¿cómo es que dicen? Cerrando ciclos”, comentó entre risas.

Pasquel aprovechó el momento para bromear con el cambio de look del exconcursante, insinuando que su cabello teñido podría ser parte de esa “sanación” y Altafulla siguió el juego: “Sí (risas), no, mentiras”.

El influenciador explicó que, desde que terminó el reality, su agenda ha sido tan demandante que prácticamente no ha tenido tiempo para sí mismo, mucho menos para iniciar una nueva relación.

“Con toda esta velocidad en la que salió todo después de la casa, yo casi no tengo tiempo ni para mí. Entonces, como que no he tenido tiempo ni de sentarme a conocer a alguien o de salir a rumbear o de salir a probar algo, brother. Estoy ahora mismo, estoy focus”, confesó el cantante.

El ritmo imparable de Altafulla: entre cambios de look, viajes y una agenda llena tras el reality - crédito @fans_de_altafulla/tiktok

Para ilustrar su ritmo de vida actual, contó que en las últimas horas estuvo en Barranquilla, luego viajó nuevamente a Bogotá para cumplir compromisos, entre ellos una cita en la embajada, y que en cuestión de horas debía regresar a Medellín.

“O sea, yo me la paso así, papi”, aseguró. A lo que Pasquel comentó: “Viajando, pero gracias a Dios”. Altafulla coincidió: “Gracias a Dios, papi”.

Durante el diálogo, también compartió una noticia que calificó como una “primicia”, pues reveló por primera vez que recibió la aprobación de la visa de artista, lo que abrirá nuevas puertas para su carrera fuera del país, especialmente en Estados Unidos, que era el lugar a donde esperaba poder ir a presentarse.

“Tiro la primicia aquí, nos acaban de aprobar la visa de artista. Así que próximamente, mondaman en la USA, papi, ya lo verás el verdadero tour”, anunció con evidente emoción, antes de despedirse para continuar con su apretada agenda.

Andrés Altafulla revela su nueva vida tras La casa de los famosos Colombia - crédito cortesía Canal RCN

Con estas declaraciones, Altafulla dejó claro que por ahora su prioridad es el trabajo y aprovechar las oportunidades que se le han abierto tras su paso por La casa de los famosos Colombia, mientras continúa “cerrando ciclos” y enfocándose en su crecimiento personal y profesional.

Durante esa charla, Altafulla también reveló cuál es la situación imperdonable para él en las relaciones, como esa alerta que tiene en cuenta para frenar el vínculo.

“Que una persona sea mentirosa, yo no me alejo, soy un varón y ahí estoy, pero las mentiras me ha hecho desinteresarme bastante de personas, me ha hecho alejarme y no volver a sentir algo por alguien porque siento que una persona cuando te miente es como que no solamente se está burlando de ella, sino de ti”, confesó.