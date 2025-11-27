Colombia

Petro volvió a cuestionar estrategia del Banco de la República afirmando que la inflación no baja porque el emisor “usa la tasa de interés, para recoger dinero”

El jefe de Estado criticó el uso de tasas de interés para controlar el alza de precios y atribuye la persistencia inflacionaria a la especulación en sectores como el gas y el agua

El presidente Gustavo Petro reabre el debate sobre la política monetaria y la inflación en Colombia desde su cuenta de X - crédito EFE

Las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro en su cuenta de X reavivaron el debate sobre la política monetaria en Colombia y el papel que desempeñan las tasas de interés fijadas por el Banco de la República en la evolución de la inflación.

El mandatario sostuvo que la persistencia de la inflación no responde a un exceso de liquidez, sino a factores vinculados a la oferta, en particular a la especulación en los mercados de gas y agua.

En su mensaje, Petro señaló que el banco central recurre a la tasa de interés como un mecanismo para “recoger dinero”, pero cuestionó la eficacia de esta estrategia en el contexto actual.

Según el presidente, la inflación, aunque se mantiene en niveles bajos y estables, no encuentra su origen en un aumento de la liquidez dentro de la economía colombiana.

Petro cuestionó la eficacia de las tasas de interés fijadas por el Banco de la República para controlar la inflación - crédito @petrogustavo/X

Por el contrario, atribuyó la situación a causas relacionadas con la oferta, destacando la influencia de la especulación en sectores clave como el energético y el hídrico.

El jefe de Estado expresó que “el Gobierno ha afirmado que no baja la inflación porque el banco de la república usa la tasa de interés, medida hecha para recoger dinero, cuando la inflación actual, baja pero estable, no se debe a un aumento de liquidez en la economía, sino a razones de oferta, entre ellas, especulación en gas y agua. Veamos estos conceptos en visiones diferentes a la economía neoliberal”, según publicó en su cuenta de X.

