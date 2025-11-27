Colombia

Pacientes Colombia alertó que 24.000 pacientes con VIH/sida se quedaron sin atención por deuda de la Nueva EPS: “No paga”

La suspensión de servicios por parte de Sies Salud afecta a personas de regímenes contributivo y subsidiado en 890 municipios del país, muchos de ellos de de zonas apartadas, como Guaviare

Miles de personas con diagnóstico
Miles de personas con diagnóstico de VIH y otras enfermedades crónicas se ven afectadas tras la suspensión de servicios por parte de Sies Salud, debido a la falta de pagos de la Nueva EPS - Crédito Infobae Perú / Biolinks, Mi Sistema Inmune)

Más de 24.000 pacientes con VIH/sida en Colombia enfrentan la suspensión de su atención integral tras el anuncio de Sies Salud, prestador de servicios médicos, que atribuyó la medida a la falta de pagos por parte de la Nueva EPS.

La denuncia pública de Pacientes Colombia, difundida a través de su cuenta oficial de X, ha puesto en el centro del debate la gestión de los recursos del sistema de salud y el impacto inmediato sobre la vida de los afectados.

Pacientes Colombia, organización que agrupa a usuarios del sistema de salud, cuestionó abiertamente la situación: “@SiesSaludIPS dejará atender 24.000 pacientes con VIH/Sida por lo de siempre @NuevaEPS_ no paga a la red”, publicó la entidad.

Además, señaló: “La plata de la salud es suficiente, si es suficiente por qué no pagan, se roban así mismo los recursos del sistema”.

La interrupción de atención integral
La interrupción de atención integral a más de 24.000 usuarios genera alarma y cuestionamientos sobre el manejo de recursos públicos y la responsabilidad de la Nueva EPS y el gobierno nacional - crédito captura de pantalla / X

En sus mensajes, la organización exigió claridad sobre el destino de los fondos públicos y criticó la gestión tanto de la Nueva EPS como del gobierno nacional, especialmente en el contexto del Día Mundial de la Lucha contra el Sida. “¿Quién dio la orden de poner en riesgo a 24.000 pacientes con VIH/Sida, así conmemora el día mundial de lucha contra el Sida el gobierno de @petrogustavo?”, cuestionó Pacientes Colombia en la red social.

Por su parte, Sies Salud formalizó la suspensión a través de un comunicado fechado el 26 de noviembre de 2025, dirigido a los pacientes de la Nueva EPS.

En el documento, la institución explicó que la interrupción en el flujo de recursos por parte de la Nueva EPS “ha llegado nuevamente a un punto crítico”, lo que ha hecho insostenible la prestación de servicios.

Sies Salud detalló que la deuda acumulada corresponde a los últimos cinco meses y que, pese a los compromisos adquiridos en octubre, la Nueva EPS no realizó los pagos acordados para noviembre.

Comunicado de Sies Salud
Comunicado de Sies Salud - crédito Sies Salud

Esta situación, según la entidad, ha impedido la adquisición de medicamentos, la realización de laboratorios y otros procedimientos esenciales, ya que no existen recursos para cumplir con los proveedores.

El impacto de la suspensión afecta a más de 24.000 pacientes de los regímenes contributivo y subsidiado, quienes reciben atención en programas de VIH, profilaxis preexposición (PrEP), artritis, hepatitis C y cuidados paliativos.

Sies Salud precisó que su cobertura abarca 890 municipios, incluyendo zonas de difícil acceso como Tumaco, Guaviare y Barrancabermeja, donde la organización ha desplegado unidades móviles para llegar a poblaciones dispersas. La institución lamentó el dolor y la incertidumbre que esta medida genera en los pacientes y sus familias, subrayando el retroceso que implica para los esfuerzos realizados durante 19 años de trabajo conjunto con la Nueva EPS.

El trasfondo de la crisis se remonta a una relación de casi dos décadas entre Sies Salud y la Nueva EPS, durante la cual la primera ha buscado garantizar la atención integral de los pacientes y la sostenibilidad del sistema.

Según el comunicado, Sies Salud ha agotado todas las gestiones posibles, incluyendo reuniones, propuestas de acuerdos y llamados formales para que la EPS cumpla con sus obligaciones. Incluso con esfuerzos propios de financiación, la situación no ha encontrado solución, lo que llevó a la decisión de suspender los servicios.

Comunicado de Sies Salud (Foto Dos)
Comunicado de Sies Salud (Foto Dos) - crédito Sies Salud

Pacientes Colombia, en su denuncia, insistió en la necesidad de esclarecer el destino de los recursos del sistema de salud y responsabilizó tanto a la Nueva EPS como al gobierno por la situación. “¿Dónde están los dineros de la salud? EPS intervenidas, ¿para dónde están enviando los dineros de la salud?”, preguntó la organización, reiterando su preocupación por la transparencia y la protección de los derechos de los pacientes.

En medio de la incertidumbre, Sies Salud expresó su disposición a buscar alternativas para restablecer la atención y manifestó su esperanza en que la Nueva EPS habilite los canales necesarios para resolver la crisis y garantizar la continuidad de los servicios esenciales para los pacientes.

