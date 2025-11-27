Colombia

Él es alias Lucky, el empresario colombiano condenado en Estados Unidos por lavar dinero para carteles mexicanos: hacía movimientos de 1.2 millones de dólares

La justicia estadounidense sentenció al empresario colombiano luego de que aceptara cargos relacionados con operaciones financieras vinculadas a carteles mexicanos entre 2017 y 2018

El empresario caleño fue sentenciado
El empresario caleño fue sentenciado tras admitir su papel en una red internacional de blanqueo de capitales vinculada a carteles mexicanos, con transferencias entre México, Estados Unidos y Colombia - crédito Shutterstock

Michael Núñez Daza, conocido como alias Luky, fue condenado en Estados Unidos por lavado de dinero del narcotráfico, tras aceptar los cargos ante la corte del distrito sur de Florida.

Las autoridades estadounidenses detectaron movimientos por USD 1.2 millones (unos COP 4.567 millones) provenientes de carteles mexicanos, canalizados a través de transacciones internacionales entre México, Estados Unidos y Colombia durante un periodo de ocho meses entre 2017 y 2018, según lo informó El Tiempo.

De acuerdo con la investigación de El Tiempo, Núñez Daza coordinaba el retiro de grandes sumas de dinero en efectivo, que luego se depositaban en cuentas bancarias a nombre de terceros y empresas.

Posteriormente, mediante transferencias internacionales, los fondos llegaban a cuentas en Colombia, donde mensajeros entregaban el dinero directamente a Núñez Daza en Cali. Las autoridades rastrearon operaciones por más de 4.600 millones de pesos colombianos en ese periodo.

Antes de su captura, Núñez Daza era conocido en Cali como empresario del sector de papelería e impresiones.

El medio mencionado estableció que figuraba como propietario de la empresa Dats Inversiones S.A.S., matriculada en Cali el 8 de octubre de 2020, con sede principal en el edificio Torre Krystal, al norte de Bogotá.

La compañía se dedicaba a la consultoría de gestión y al comercio mayorista de utensilios domésticos, libros, periódicos y papelería, y reportaba activos por cien millones de pesos en 2025.

Además, Núñez Daza suscribió un contrato con la alcaldía de Arbeláez, Cundinamarca, en 2019 para el suministro de materiales de tecnología y papelería. Las investigaciones también señalan propiedades a su nombre en Tuluá y un apartamento en el edificio Santorino Club House de Cali, aunque se presume que la mayor parte de su fortuna estaría en manos de testaferros.

El proceso judicial incluyó una solicitud de detención con fines de extradición presentada el 16 de noviembre de 2023.

Núñez Daza permaneció prófugo hasta su captura en Colombia el 25 de abril de 2024 y fue extraditado a Estados Unidos dos meses después.

El 14 de agosto, compareció ante la corte del distrito sur de Florida, donde aceptó los cargos y recibió una condena de cinco años de prisión. La baja duración de la pena sugiere, que Núñez Daza habría colaborado con la justicia estadounidense.

Así fue como la justicia
Así fue como la justicia estadounidense informó sobre la condena - crédito captura de pantalla

Actualmente, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) mantiene activa la investigación para identificar y capturar a los líderes de los carteles mexicanos y a los enlaces en Colombia que participaron en la red de lavado de dinero desmantelada con la condena de Núñez Daza.

Corte Suprema de Colombia aprueba extradición de Wisam Keherfan Okde a EE.UU.

La Corte Suprema de Justicia de Colombia autorizó la extradición a Estados Unidos de Wisam Nagib Keherfan Okde, ciudadano colombiano acusado de integrar una red internacional que suministraba armas del régimen de Bashar al-Assad al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El proceso judicial estadounidense sostiene que, incluso tras la caída del régimen sirio en diciembre de 2024, Keherfan Okde mantuvo acceso a armamento militar proporcionado por Rusia e Irán, según documentos citados por la revista Semana.

La acusación más grave señala que entre abril de 2024 y lo corrido de 2025, el acusado habría desviado armas del régimen sirio al ELN colombiano, supuestamente a cambio de cientos de kilogramos de cocaína.

La investigación judicial detalla que la red liderada por Keherfan Okde facilitaba el lavado de dinero para carteles de droga y organizaciones terroristas extranjeras, utilizando métodos como transferencias bancarias, criptomonedas y operaciones en países africanos como Ghana y Marruecos.

crédito archivo AP Foto/Remy de
crédito archivo AP Foto/Remy de la Mauviniere | Prensa CICR

Entre las pruebas figura la infiltración de un colaborador confidencial de las autoridades estadounidenses, quien participó en una reunión grabada donde el acusado se presentó como “un lavador de dinero de alto rango al que refería contratos que implicaban cantidades mayores y/o que tenían lugar en países fuera del área de operación”.

La solicitud de extradición fue presentada por la Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia, que acusa a Keherfan Okde de concierto para delinquir, tráfico de drogas, financiación del terrorismo y lavado de activos. El fallo de la Corte Suprema de Justicia de Colombia establece que la entrega del acusado debe condicionarse a la garantía de que no recibirá pena de muerte y que se respetarán todas sus garantías procesales durante el juicio.

