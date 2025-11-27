Colombia

Luto en la televisión colombiana: murió Conrado Osorio, actor de ‘Padres e hijos’, tras batalla contra un agresivo cáncer

El fallecimiento del actor, conocido por su trayectoria en producciones nacionales, impactó a colegas y fanáticos, quienes expresaron su pesar tras conocerse la noticia

Osorio había compartido detalles de su día a día con la grave enfermedad - crédito @conradoosorio/Instagram

El mundo de la televisión y el entretenimiento se encuentra de luto tras la muerte de Conrado Osorio, actor reconocido por su participación en producciones nacionales e internacionales como Padres e Hijos, Duelo de pasiones, La fea más bella, La ley del corazón, El cartel de los sapos, entre otras.

Aunque hasta el momento no se ha confirmado la causa del fallecimiento, se sabe que en los últimos meses Osorio atravesó serios problemas de salud debido a un cáncer de colon que hizo metástasis, lo que lo llevó a alejarse de la actuación y concentrarse en su salud.

Los últimos meses de Conrado Osorio

El proceso para intentar superar la enfermedad estuvo acompañado por familiares y allegados. De hecho, Osorio compartió con sus seres queridos durante la celebración de su cumpleaños número 49 el pasado 26 de octubre en una clínica de Medellín, donde permanecía hospitalizado debido a su delicado estado de salud.

Entre las confesiones que compartió en redes sociales, el actor contó cómo tuvo que sortear trabas administrativas para acceder a atención médica - crédito @conradoosorio/ Instagram

En esa oportunidad, el actor con amplio reconocimiento en México, publicó un video en su cuenta de Instagram agradeciendo por el apoyo recibido. “En este día que está terminando solo quiero decir: DIOS GRACIASSSSS por tanto, por estos años de vida, por mi familia y amigos, por tantas personas regalándome una oración por mi recuperación; se siente bonito y llena el alma. DIOS PADRE que se haga tu voluntad (sic)”, escribió Osorio en su mensaje.

Durante los últimos meses, el antioqueño dio a conocer detalles sobre el complejo proceso de salud que enfrentaba, que fue confirmado en 2024 y a partir de ese momento debió someterse a varias intervenciones y tratamientos.

Aunque los primeros procedimientos resultaron efectivos, la enfermedad progresó y generó nuevas complicaciones.

El actor tuvo que alejarse de su profesión para luchar contra la grave enfermedad - crédito @conradoosorio/Instagram

Según contó el propio actor en una publicación que data de mediados de septiembre, su estados de salud no le había permitido reportarse en redes sociales con la frecuencia que le huviera gustado.

“Han pasado meses, semanas que no me reportaba… les cuento que he andado evadido luchando con mi salud, sigo luchando, porque han sido semanas difíciles, con complicaciones nuevas”.

En ese momento, el actor anunció que debía iniciar un tratamiento de radioterapia para combatir la metástasis localizada en la zona del cuello. Osorio aseguró que llevaba 19 meses lidiando con la enfermedad, un proceso del que compartió abiertamente tanto sus desafíos médicos como las emociones experimentadas, desde tristeza y rabia hasta momentos de alegría.

Además de las intervenciones clínicas, describió que incorporaba ejercicios y prácticas diarias para mantener una actitud positiva: “19 meses de proceso… pero siempre de la mano de Dios Padre. Vamos con toda, muy bendecido. Acá estamos”, publicó en su cuenta de Instagram. Relató también las dificultades administrativas que retrasaron la autorización de nuevos procedimientos, impactando su tratamiento.

En medio de la adversidad, Osorio resaltó su fe y la creencia de que su vida tenía un propósito. “Gracias a Dios, me quiere mucho, me tiene acá y me pone todo para que tenga el recurso para poderme tratar, que se haga su santísima voluntad como debe ser”, aseguró el actor en aquella grabación.

El actor mantenía al tanto a familiares y seguidores de su proceso con la enfermedad - crédito @conradoosorio/IG

Su muerte causó un profundo impacto en familiares, colegas y seguidores, que se volcaron a las redes sociales a dejarle mensajes de despedida: “Descansa en paz mi Conrra, siempre te recordaré 🕊️“; ”Dios te está recibiendo de la mano de nuestra virgencita y de los Angeles y seres de Luz , Gracias Conrado por tu testimonio de vida 🌻“; ”Amigo, luz en tu llegada a la fuente, dónde ya no hay dolor, ni pena, ni angustia, te recordaré por tu valentía, entusiasmo, y dignidad para afrontar tu proceso de salud, lo siento, perdón, gracias, te amo. Buen viaje amigo".

