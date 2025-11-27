Gustavo Petro reveló la batalla política que perdió contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump: “Quedé solo”

Gustavo Petro reveló la batalla política que perdió contra el presidente de los Estados Unidos - crédito Colpresa/Reuters

El presidente de la República, Gustavo Petro, sorprendió a los asistentes de un encuentro reciente con la Unión Sindical Obrera (USO) al relatar cómo, durante la COP30, que se celebró en Belém, Brasil, del 10 al 21 de noviembre de 2025, Colombia quedó aislada en la defensa de una transición energética más acelerada y en la denuncia de los combustibles fósiles como principales responsables de la crisis climática.

En su intervención, el mandatario detalló que, en el tramo final de su gobierno, busca intensificar los esfuerzos para reducir la producción de petróleo, gas y carbón en el país.

Durante su discurso, Petro reveló que en la COP30 se encontró en soledad al objetar la declaración final del evento, ya que, según sus palabras, el documento omitía identificar a los hidrocarburos como la causa principal del calentamiento global. El presidente explicó: “La declaración de la COP30 venía sin mencionar cuál es el principal causante de la crisis climática. Que según la ciencia, en un 75% es el carbón, el petróleo y el gas, los hidrocarburos, 75% dice la ciencia”.

Petro fue más allá al señalar que la ausencia del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la COP30 y la postura de su gobierno favorecieron la influencia de los intereses petroleros en las negociaciones internacionales. “Eso Trump lo acabó. Por eso, Trump no fue a la COP30”, y agregó que la administración estadounidense no respaldó la declaración final del evento.

El presidente colombiano sostuvo que, tras la retirada de Estados Unidos, el lobby petrolero se impuso y los países que antes eran aliados de Colombia en la lucha climática perdieron fuerza: “Al no entrar Trump como gobierno, el lobby petrolero se impuso y países claramente aliados a nosotros en esta lucha perdieron, teníamos 40. Colombia lideró 40 de la Unión Europea”, relató.

Petro denunció que la presión de los sectores petroleros en la COP30 influyó en la postura de numerosos países, lo que dejó a Colombia prácticamente sola en la defensa de una posición más ambiciosa.

“Quedamos solos, yo y Colombia, solos en la COP30. Y objetamos, y por normas que tienen que ver con esas COPs, asambleas de naciones, la sola objeción de un país no permite legitimidad de la aclaración, siempre son por consenso —mecanismo malo entre otros— así es, así son las normas luego la posición de Colombia quitó la legitimidad a la COP30, porque no mencionó la causa principal y, por tanto, sus decisiones no aceleran como toca dejar el consumo de petróleo y carbón. Ganó Trump, en la COP30”, afirmó el presidente.

En paralelo, Petro advirtió sobre las consecuencias de este aislamiento y la falta de avances en la reducción de emisiones. “Nosotros nos levantamos rebeldes. Eso nos va a costar muchísimo. Pero no a Colombia solo, sino a toda la humanidad. Porque se prolongan el tiempo las necesidades de cortar flujos de CO2 y, entonces, ya será tarde. Es el cronómetro de la extinción humana. Y lo hablo así porque así lo habla la ciencia, no yo”, concluyó el mandatario colombiano frente a la audiencia de la USO.

Petro alertó sobre el riesgo que corren los recursos del país si sigue invirtiendo en explotación de petróleo

Para Gustavo Petro es fundamental que Colombia deje de invertir recursos en Permian, una zona en Estados Unidos, donde la Nación, por medio de Ecopetrol, extrae grandes cantidades de crudo, garantizando cantidad disponible en el país.

A juicio del mandatario, Colombia debería dejar de lado la alianza con el Gobierno estadounidense, puesto que trae consigo consecuencias que deben de ser evaluadas de manera prioritaria.

“(...)es propiedad de Warren Buffett, muy amigo de Santos. Muy interesado en Colombia, pero en estas materias. Un rico de ricos. Ahí hay un peligro que ustedes deben examinar y evaluar”, expuso.

De igual manera, Petro sostuvo que imposible devolver el dinero invertido, por lo que es necesario enfocar los esfuerzos del país en energías renovables y no en proyectos extractivistas relacionados con el fracking y otro tipo de prácticas nocivas para el medio ambiente.

“En mi criterio, hay que salir de Estados Unidos ya, porque lo acelera el problema Ofac. Antes también, porque nosotros ya no recuperamos la inversión. Ya no vamos a tener dinero de Permian para recuperar lo que se invirtió, los setecientos... Eso llega a mil quinientos millones de dólares. Ya no lo vamos a tener”, señaló.