Gustavo Petro afirmó que los chats sobre la infiltración de alias Calarcá en el Gobierno fueron manipulados: “Es necesario que la justicia explique”

Los presuntos archivos secretos de Alexánder Mendoza Díaz, alias Calarcá, en el Gobierno nacional, que contienen información sobre contactos entre este cabecilla y miembros del Estado, como la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y las Fuerzas Militares, continúan generando reacciones del presidente Gustavo Petro.

A través de su cuenta de X, el mandatario colombiano aseguró que los chats revelados por Noticias Caracol, en los que se sugiere una supuesta infiltración del Gobierno a las disidencias de alias Calarcá, fueron manipulados.

En su publicación, el jefe de Estado indicó que los audios de Wilmar Mejía, director de Inteligencia Estratégica de la DNI, revelados por El Tiempo, “no tienen” la voz del funcionario.

A pesar que cuestionó la veracidad de las informaciones reveladas por los citados medios, el presidente Gustavo Petro precisó que es necesario que la justicia aclare la situación.

“Es un hecho hoy probado: los audios acerca de Wilmar Mejía que pública una periodista del diario El Tiempo no tienen su voz. Los chats publicados tampoco son chats, se compusieron. Luego es necesario que la justicia explique, haciendo el examen forense de las pruebas”, afirmó el mandatario colombiano.