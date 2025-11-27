Colombia

Fiscalía reveló los hallazgos de la revisión de los archivos incautados a ‘Calarcá’: “Una gran cantidad de información de carácter financiero”

Luz Adriana Camargo anunció la conformación de un equipo de investigación determinar como el grupo criminal obtiene recursos económicos

Fiscalía reveló los hallazgos de
Fiscalía reveló los hallazgos de la revisión de los archivos incautados a 'Calarcá - crédito Luisa González/REUTERS/Colprensa

El presidente de la República, Gustavo Petro, anunció la realización de un examen de informática forense sobre los chats entre los jefes de las disidencias de las Farc lideradas por alias Calarcá, en los que se mencionan supuestos vínculos entre estos grupos ilegales y altos funcionarios del Estado colombiano, como el general Juan Miguel Huertas y el director de Inteligencia de la DNI, Wilmar Mejía.

El jefe de Estado subrayó la importancia de esperar los resultados de la investigación antes de tomar cualquier decisión: “Con un aval de informática forense de la Fiscalía. De acuerdo con eso, tomaré decisiones, no antes, porque debo procurar que la verdad sea la que guíe mis decisiones”, declaró durante el Consejo de Ministros del 25 de noviembre de 2025.

Luz Adriana Camargo confirmó que, en la revisión de los archivos incautados a alias ‘Calarcá’, han encontrado una gran cantidad de información de carácter financiero que tiene que ver con el Frente 36 - crédito X

En efecto, el 27 de noviembre de 2025, la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, anunció la conformación de un equipo de investigación para avanzar con los hallazgos.

“Tengo para comentarles que la investigación fue asignada a la Fiscalía delegada ante la Corte y conformamos un equipo de trabajo de la Delegada para la Criminalidad Organizada, para apoyar las líneas de investigación que se mencionan en nuestro comunicado”, expuso Camargo.

A su vez, señaló que en los archivos hay información clave sobre el aspecto financiero del grupo ilegal y quienes entregan recursos para el despliegue de operaciones en el territorio.

“Hemos encontrado una gran cantidad de información de carácter financiero que tiene que ver con el Frente 36 de las Farc, de manera que vamos a abrir también una línea de investigación financiera que viene o va a ser apoyada por la Delegada para las finanzas criminales”.

En desarrollo...

