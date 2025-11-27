David Luna, Mauricio Cárdenas y Juan Manuel Galán ratifican su alianza: “No podemos quedarnos viendo la misma película”

Los precandidatos presidenciales David Luna, Mauricio Cárdenas y Juan Manuel Galán ratificaron su alianza - crédito @MauricioCard/X

En un movimiento político que provocó altas expectativas, los precandidatos presidenciales David Luna, Mauricio Cárdenas y Juan Manuel Galán ratificaron su alianza con miras de llegar a la Casa de Nariño en 2026.

A través de un innovador video publicado en sus redes sociales, los tres políticos resaltaron la importancia de cambiar el rumbo del país y evitar la repetición de un ciclo que consideran ya conocido y fallido.

En este video, presentado de forma creativa en una sala de cine, los tres líderes destacaron que Colombia necesita un cambio real, y que no se puede permitir la repetición de “la misma película” que ya se vivió en elecciones pasadas de 2022.

Los precandidatos Luna, Cárdenas y Galán se presentan como una alternativa seria a la división política actual - crédito @lunadavid/X

A finales de octubre, los precandidatos ya habían dado a conocer su intención de unir fuerzas para la contienda presidencial de 2026 por medio de vayas en las que revelaron que su lema sería “Unión + Experiencia + Futuro”, según los líderes políticos, su objetivo principal es generar un espacio de consenso frente a los desafíos que enfrenta Colombia.

No obstante, esta nueva campaña puso de manifiesto su postura política y sus propuestas con una fuerza renovada. El mensaje central es claro: la polarización extrema, representada por los dos principales frentes políticos de la elección anterior, no es el camino para el país. Con una crítica abierta a la gestión del presidente Gustavo Petro, la alianza busca ofrecer una alternativa sensata, con experiencia y visión de futuro, de acuerdo con los precandidatos.

Una campaña para no ir por ningún extremo político en 2026

El video, grabado en una sala de cine, muestra en la pantalla la voz de una mujer que introduce el concepto central de la campaña: “Esta película ya la vimos. Hace cuatro años elegimos entre dos ruidos: la derecha, porque era el único que podía ganar, y la izquierda prometiendo un cambio que nunca llegó. ¿El resultado? Que el miedo eligió. Colombia perdió”.

“Y ahora quieren repetir la historia. Pero Colombia es mucho más que ese ruido, más grande que los extremos. Esta vez no podemos quedarnos viendo la misma película, que ya sabemos cómo termina”, con estas palabras concluyó.

A través de un video creativo, los tres líderes se comprometen a un cambio real para Colombia, al destacar su experiencia y visión de futuro - crédito @MauricioCard/X

En ese instante, las imágenes se enfocan en las figuras de los tres precandidatos, que se encuentran sentados en las sillas de la sala. David Luna, con un tono firme, afirma: “No hay mucho que pensar para dar el paso correcto”. Por su parte, Mauricio Cárdenas resalta el carácter de la alianza, al decir: “Aquí está la sensatez, la experiencia y una visión clara de futuro”. Finalmente, Juan Manuel Galán cierra el mensaje con una pregunta: “¿Qué estamos esperando para ser la mejor versión de Colombia?”.

En el video, la escena en la que están los precandidatos viendo la ‘película’, también incluye la proyección de varias siluetas en papel en las sillas del cine, que representan a futuros aliados políticos que se unirán a la causa.

Entre las siluetas, se reconoció la de Juan Daniel Oviedo, exdirector de la Dian y uno de los precandidatos presidenciales más destacados en la policía colombiana. Además, aparece una figura femenina y otras más, lo que sugiere que la alianza de los tres políticos no se limitará a ellos mismos.

Asimismo, en otra silla hay una hoja en la que se lee: “¿Quién sigue?”.

David Luna, Mauricio Cárdenas y Juan Manuel Galán oficializaron una alianza presidencial, con el lema ‘Unión + Experiencia + Futuro’ - crédito @MauricioCard/X

El mensaje del video no solo busca llamar la atención de los electores, sino posicionar a la alianza como una alternativa frente a lo que consideran un “decaimiento” del país bajo la gestión de Petro.

Los precandidatos señalan que el país sufrió bajo un liderazgo que prometió cambios, pero no cumplió, y critican abiertamente la situación que enfrentó la administración actual.

Por lo tanto, cada uno de ellos acompañó el video publicado en sus redes sociales con un mensaje conjunto desde sus respectivas cuentas: “Nos hemos unido antes para salir de días difíciles, ahora es momento de unirnos para ser la mejor versión de Colombia”.