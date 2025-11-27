Colombia

CNE sanciona campaña Petro Presidente por violación de topes electorales y financiación irregular

La ponencia del Consejo Nacional Electoral fue liderada por Benjamín Ortiz y Álvaro Prada, y logró obtener mayorías con la votación de un conjuez: hubo violación de topes electorales en primera y segunda vuelta

El presidente Gustavo Petro aseguró
El presidente Gustavo Petro aseguró que la formulación de cargos del CNE es una arbitrariedad - crédito Carlos Ortega/EFE y Colprensa

En la mañana del jueves 27 de noviembre de 2025, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la ponencia que sanciona la campaña Petro Presidente 2022 - 2026 por violación de topes electorales en primera y en segunda vuelta y financiación irregular.

Noticia en desarrollo...

CNEGustavo PetroPetro PresidenteCampaña PetroViolación de topesFinanciacion irregularRicardo Roa

