CNE sanciona campaña Petro Presidente por violación de topes electorales y financiación irregular

En la mañana del jueves 27 de noviembre de 2025, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la ponencia que sanciona la campaña Petro Presidente 2022 - 2026 por violación de topes electorales en primera y en segunda vuelta y financiación irregular.

Más Noticias

Super Astro Sol y Luna resultados hoy 26 de noviembre de 2025 Este popular juego te da la posibilidad de ganas hasta 42.000 veces la cantidad de la apuesta

Gustavo Petro afirmó que los chats sobre la infiltración de alias Calarcá en el Gobierno fueron manipulados: “Es necesario que la justicia explique” El mandatario colombiano exigió una explicación sobre el motivo por el cual la Fiscalía no avanzó en la investigación pese a contar con la información desde hace 16 meses

Procuraduría investiga posibles fallas del Ejército en protocolos de prevención por tragedia en el Cantón Norte El organismo de control abrió una indagación disciplinaria para establecer si la institución militar activó de manera adecuada las rutas de atención y los protocolos internos

Sicarios atacaron a bala un cortejo fúnebre en Ibagué: dejó saldo de seis heridos y una víctima fatal El ataque armado se produjo cuando la caravana se dirigía al sepelio de James Avellaneda Rodríguez, asesinado el domingo anterior en el barrio Jardín Santander