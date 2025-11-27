Abelardo de la Espriella recalcó que sus enemigos en la política son Petro, Cepeda y sus cómplices: “He sido el candidato más atacado y maltratado en esta campaña”

Abelardo de la Espriella aseguró ser el blanco de ataques durante su campaña, pero enfatizó que no guarda resentimientos - crédito Colprensa

El abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella compartió este jueves 27 de noviembre de 2025 un mensaje en sus redes sociales en el que reafirmó su posición frente al presidente Gustavo Petro y al candidato del petrismo Iván Cepeda.

En su publicación en X, subrayó que “no reconozco más enemigo que a Petro, a su candidato Cepeda y a sus cómplices”, dejando claro que el enfrentamiento político lo encabeza de manera frontal.

El mensaje, replicado ampliamente en plataformas digitales, aclara el rechazo de De la Espriella a métodos de confrontación indirectos o a la utilización de herramientas digitales para atacar adversarios.

“No creo en bodegas, bots ni guerras bajo la mesa; en el mundo digital la verdad pronto aflora”, expresó el aspirante, enfatizando su preferencia por la confrontación directa y transparente.

Respecto a su estrategia política, Abelardo de la Espriella insistió en la necesidad de actuar con firmeza y enfoque.

“Como el caballo cochero: sigo hacia adelante sin distraerme mirando a los lados, concentrado en el objetivo: salvar la democracia, la institucionalidad y garantizar la libertad de todos los colombianos”, dijo De la Espriella.

Para conseguirlo, planteó abiertamente que, en su visión, es indispensable derrotar a Petro y a Cepeda en las próximas elecciones.

El candidato también dirigió un mensaje a quienes identifica como Defensores de la Patria, solicitando no responder a ataques infundados.

“Difundamos el mensaje sobre los valores y principios fundamentales que enarbolamos, sin caer en la trampa de quienes, por intereses personales, ponen en riesgo el futuro de la Patria”, agregó.

En la parte final de su pronunciamiento, De la Espriella argumentó haber sido objeto de críticas constantes durante su campaña. Indicó: “he sido el candidato más atacado y maltratado en esta campaña; he respondido con total respeto y debo decir que no guardo resentimientos contra nadie”.

Aseguró que sus prioridades superan los ataques personales, al afirmar: “Colombia es mucho más importante que los injustos señalamientos que me hacen a diario”.