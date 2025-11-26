Colombia

Vargas Lleras llamó al Congreso a no ceder ante la reforma tributaria “para evitar que Petro logre su propósito”

El exvicepresidente instó a legisladores a no ceder ante las propuestas del presidente Petro, advirtiendo sobre la presión y el escrutinio público en la recta final del periodo legislativo

Germán Vargas Lleras advirtió a
Germán Vargas Lleras advirtió a senadores y representantes sobre la vigilancia ciudadana y pidió mantener la firmeza frente a las iniciativas del Ejecutivo en las últimas semanas de la legislatura - crédito Lina Gasca/Colprensa

El político Germán Vargas Lleras se dirigió a los miembros del Congreso ante la inminente votación sobre la reforma tributaria, subrayando la cercanía del final del período legislativo.

A través de su mensaje, remarcó la presión que, según él, recae sobre los senadores y representantes en este momento particular del proceso parlamentario.

Senadores y representantes: no faltan sino dos semanas efectivas de legislatura. Todo el país está pendiente de ustedes. Fuerza. Resistan, para evitar que Petro logre su propósito”, afirmó Vargas Lleras, reiterando la vigilancia de la ciudadanía sobre las próximas decisiones que tomará el Congreso.

El exvicepresidente instó al cuerpo legislativo a mantener su postura y no ceder a las propuestas del presidente Gustavo Petro, insistiendo: “Fuerza, resistan, para evitar que Petro logre su propósito”.

El político enfatizó la importancia
El político enfatizó la importancia de las próximas decisiones parlamentarias, señalando la responsabilidad de los congresistas y el impacto nacional de la reforma impulsada por el gobierno de Gustavo Petro - crédito captura de pantalla / X

Su pronunciamiento se suma al clima de tensión previo a la discusión sobre la reforma, en el que diversos sectores han llamado la atención sobre las implicaciones políticas y económicas de las medidas propuestas por el Ejecutivo.

