Un ranking mundial reveló que una ciudad del Caribe colombiano se coló entre los destinos más buscados para visitar en 2026

Barranquilla se posiciona en el Top Global de Destinos Tendencia 2026 de Booking.com por su identidad cultural y diversidad - crédito @AlejandroChar/X

Barranquilla volvió a asomar en el radar internacional, esta vez impulsada por una tendencia que, según los analistas de viajes, marcará el comportamiento turístico del próximo año, la búsqueda de destinos con identidad fuerte, tradición viva y experiencias culturales que no se parezcan a nada más. En ese mapa renovado, la capital del Atlántico terminó ocupando un espacio que hace apenas unos años parecía reservado para ciudades asiáticas o europeas. Hoy no solo compite, sino que entra de lleno en el Top Global de Destinos Tendencia 2026 elaborado por Booking.com.

El reconocimiento llega tras un estudio global que consultó a más de 29.000 viajeros de 33 países y territorios. A partir de esas percepciones, la plataforma incluyó a Barranquilla entre los destinos más prometedores del mundo, un listado en el que conviven ciudades de intensidades muy distintas, desde un antiguo pueblo pesquero en Vietnam hasta una capital del País Vasco en pleno auge creativo. Según el informe, lo que los visitantes destacan de la ciudad colombiana es una mezcla de cultura caribeña, diversidad, modernidad creciente y una energía que se expresa en su música, su gastronomía en transformación y su calendario de eventos.

La capital del Atlántico destaca por su mezcla de cultura caribeña, modernidad y una vibrante agenda de eventos y gastronomía - crédito inciti.co

La presencia de Barranquilla en esta selección aparece junto a nombres reconocidos y otros que emergen como nuevas apuestas. Por ejemplo, Mui Ne, en Vietnam, encabeza el listado, un lugar que dejó atrás su vocación pesquera para convertirse en refugio costero de aguas tranquilas, dunas espectaculares y deportes acuáticos como el kitesurf. Para quienes busquen hospedaje allí, el estudio menciona el resort Mũi Né Pearl en Ham Tien, rodeado de un ambiente relajado que define su propuesta.

Bilbao, por su parte, continúa consolidándose como un referente europeo gracias a su capacidad para transformar su paisaje industrial en una ciudad que respira arte, arquitectura contemporánea y gastronomía vibrante. La recomendación de hospedaje apunta a Batimont Suites & Apartments, una opción que permite vivir la capital vasca desde su ritmo urbano.

En este recorrido aparece también Filadelfia, que en 2026 celebrará los 250 años de la Independencia de Estados Unidos. La ciudad se prepara para un protagonismo especial, con museos renovados, más oferta gastronómica y rutas históricas actualizadas. Dentro de sus sugerencias está Element Philadelphia Downtown, un hotel boutique ubicado en Chestnut Street.

Barranquilla comparte el ranking con destinos emergentes y consolidados como Mui Ne en Vietnam, Bilbao en España y Filadelfia en Estados Unidos - crédito Matt Rourke/AP

Guangzhou, en China, entra por su identidad, un centro comercial histórico que mantiene viva la tradición cantonesa en medio de una infraestructura moderna y mercados que no se parecen a nada fuera del sur asiático. Allí, el Four Seasons Hotel Guangzhou funciona como punto de referencia.

El listado también incluye destinos donde la naturaleza es el eje principal. Es el caso de Sal, en Cabo Verde, una isla marcada por playas luminosas y un paisaje volcánico que atrae a quienes buscan desconectarse. En Santa María, el Hotel Morabeza continúa siendo un clásico frente al mar. Manaus, en Brasil, se suma como puerta de entrada al Amazonas, ideal para quienes se sienten atraídos por experiencias ecológicas y cultura local. Su oferta hotelera tiene como protagonista al Hotel Villa Amazônia.

En Europa, Münster aparece como una ciudad que combina sostenibilidad, ciclovías, historia medieval y un ambiente joven. Para estadías más informales, el estudio destaca Hostel Münster. Desde India llega Kochi, un cruce de influencias portuguesas, árabes y británicas que ofrece arte contemporáneo, gastronomía diversa y paisajes acuáticos. Allí, El Fragrant Nature Kochi figura como una alternativa equilibrada entre tradición y modernidad. En Australia, Port Douglas se abre paso gracias a su ubicación estratégica entre dos maravillas naturales, la Gran Barrera de Coral y la Daintree Rainforest. Su recomendación de hospedaje es By The Sea Port Douglas.

La presencia de Barranquilla en el ranking global refuerza su atractivo internacional y la tendencia hacia el turismo auténtico y cultural - crédito Compensar

La inclusión de Barranquilla en este Top Global de Destinos Tendencia 2026 no solo habla del momento que vive la ciudad, también del interés mundial por propuestas auténticas, cercanas y con una narrativa cultural bien definida. Mientras su oferta turística sigue creciendo, su aparición en este ranking la inserta en una conversación global en la que ya compite de tú a tú con algunos de los destinos más inspiradores del planeta.