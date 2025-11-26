Colombia

Reapareció Lewis Jiménez, periodista venezolano que fue encontrado habitando las calles de Medellín: iniciarían proyectos juntos

Jiménez reafirmó su deseo de retomar el periodismo y ligarlo al propósito de ayudar a otros que pasan por la misma situación suya: “Sé lo que es vivir en la calle”

Guardar
Periodista venezolano, Lewis Jiménez, y
Periodista venezolano, Lewis Jiménez, y el creador de contenido, Rubén, que lo ayudo para salir de las calles de Medellín - crédito captura de pantalla redes sociales/Instagram

El reencuentro entre Lewis Jiménez, periodista venezolano, y Rubén, creador de contenido, generó expectativas en las redes sociales.

La historia de Jiménez, marcada por el desarraigo y la solidaridad inesperada, revela tanto la dureza de la calle como la posibilidad de reconstrucción personal a partir del apoyo colectivo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Rubén relató el inicio de este nuevo capítulo al afirmar que: “Mi gente, después de tantos días buscando al periodista venezolano, este, ya me lo puede traer a mi casa y quiero que lo vean. Hicimos el cambio por aquí”, mostrando así el paso de la ayuda puntual en la calle a una acogida más estable.

Jiménez, tras varios días sin alimento y deambular por la ciudad, agradeció el respaldo recibido.

“De verdad quiero agradecerles a todos y sobre todo a Rubén, que se ha portado tan bien conmigo, que se ha avocado a mi problema, a ayudarme, a tenerme comunicado con todos ustedes, a que ustedes se enteren paso a paso de lo que estamos realizando y de lo que hemos hecho hasta ahorita”.

El periodista destacó el contraste entre su pasado profesional y la experiencia de la calle.

“Una vez estuve en muy buena posición, caí, me estuve en el suelo por mucho tiempo. Sé vivir lo que es estar en la calle, lo que es pasar una noche, un día con hambre, con frío, bajo la lluvia. Y toda esa experiencia la llevo dentro y toda esa experiencia la vamos a transmitir y la vamos a hacer llegar a ustedes para que ustedes puedan tener y que hacer los cambios respectivos que necesiten en su vida para no llegar nunca a eso”, expresó Jiménez, quien insistió en la importancia de no olvidar a quienes viven en situación de calle.

Lewis Jiménez, periodista venezolano que estaban habitando las calles luego de haber dejado su país por temas políticos - crédito redes sociales/Instagram

El impacto del video difundido por Rubén se hizo tangible cuando Jiménez relató un episodio reciente: “Tuve un contacto con una persona que llegó de Puerto Rico y había visto el video y, increíblemente, no sé cómo se sucedieron las cosas, de verdad que no, no he podido todavía digerir lo que ha acontecido, pero una persona que acababa de llegar de Puerto Rico, este, me buscó en la calle 70 de, de Laureles, en Medellín, y me consiguió. Y realmente había visto el video y su mamá también, me comunicó con su mamá, hablamos por teléfono y todo eso, y me hicieron un aporte y con ese aporte me retiré a hacer un descanso, a hacer una parada”, relató Jiménez, evidenciando el alcance de la solidaridad a través de las redes.

El desgaste físico y emocional de la vida en la calle quedó reflejado en sus palabras: “De verdad, estaba sumamente cansado, extenuado y el grado de tensión que he tenido esos días ha sido mucho”, reconoció Jiménez.

Lewis Jiménez, periodista venezolano que
Lewis Jiménez, periodista venezolano que habita las calles de Medellín - crédito captura de pantalla @rubenelprofeapoyando/TikTok

Consultado sobre su vocación, Jiménez reafirmó su deseo de retomar el periodismo: “Sí, es una ilusión que siempre quise ser tres cosas: músico, periodista y cocinero. Músico, he sido gaitero desde los siete u ocho años, gaitero profesionalmente desde los diecisiete años. Lo último que hice fue en Barinas en el 2007 con la Big Band Marina. Y como cocinero, bueno, soy chef graduado en una teleescuela con oportunidad de haber trabajado en el Venetum Margarita, cinco estrellas. Y, este, vamos ahora a ser periodista. Fui ya reportero para la prensa venezolana en algunos lugares, sobre todo Barinas, La Guaira. Y, este, vamos a hacer ahora, a trabajar con lo, con lo actual. Vamos a actualizarlo y—”, detalló Jiménez.

El propósito de ayudar a otros se convirtió en su nueva meta: “Nos vamos a dedicar ahora en adelante a ayudar personas, porque de verdad, en un momento me pregunté de por qué yo estaba vivo, si yo de verdad he pasado por situaciones bastante precarias y adversas a mí. Y en un momento me pregun— me contesté yo mismo y me dije: ‘Si tú estás vivo, es porque tú estás para algo importante. Entonces, tienes que salir de donde estás para que puedas ayudar’. Y con la ayuda de ustedes lo estamos haciendo y lo vamos a lograr”, afirmó Jiménez.

El video, que pronto superó 11 millones de reproducciones, no solo se viralizó por el reconocimiento público de Jiménez, sino por la sinceridad de su relato - crédito captura de pantalla @rubenelprofeapoyando/TikTok

Rubén, al cerrar el encuentro, compartió la preocupación que implica la exposición pública y las amenazas recibidas: “He recibido algunas amenazas que como que cállate la boca, ojo con lo que dices. Yo tengo familia en Venezuela, eh, y por eso no hay que hablar tanto de... Pues me da un poquito de miedo de lo que, de lo que haya ocurrido allá con el régimen, pero bueno, estamos aquí en Colombia. Que Dios me los bendiga a todos. Lewis Jiménez, Rubén el Profe, reportando”.Jiménez concluyó con un mensaje de gratitud y continuidad: “Muchísimas gracias a todos y bueno, estaremos pronto y seguiremos en contacto, entonces, de ahora en adelante”.

Temas Relacionados

Lewis jiménezPeriodista venezolanoCreador de contenidoRuben el profe apoyandoColombia-Noticias

Más Noticias

Defensa de Olmedo López dijo que está dispuesto a seguir declarando contra el exministro Ricardo Bonilla por caso Ungrd

El abogado José Moreno destacó que su defendido proporcionó información y documentos relevantes a la Fiscalía, incluyendo registros y detalles del ‘modus operandi’, lo que permitió avances significativos en el proceso judicial

Defensa de Olmedo López dijo

Controversia por video de Verónica Alcocer en Suecia: aunque la primera dama dice no hablar inglés, Gustavo Petro la contradijo

La negativa de Verónica Alcocer a dialogar con reporteros en Estocolmo ha reavivado las críticas sobre los motivos reales de su permanencia en Europa

Controversia por video de Verónica

La Secretaría de Movilidad afirma que ha salvado vidas con los resaltos parabólicos en las vías, ¿de qué se trata?

Según la entidad, la estrategia ha mejorado los indicadores de siniestros, razón por la que se instalarán más de estos resaltos en diferentes vías de la ciudad

La Secretaría de Movilidad afirma

Atlético Nacional estaría cerca de blindar a nueva promesa del cuadro “Verdolaga” y que la hinchada halaga: “Están a mínimos detalles”

El Rey de Copas avanza en la renovación del contrato del mediocampista, quien se ha sido pieza clave y favorito de la afición por su talento y capacidad para desequilibrar en el campo

Atlético Nacional estaría cerca de

Chontico Día resultados último sorteo hoy 26 de noviembre

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Chontico Día resultados último sorteo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Activista que votó por Petro

Activista que votó por Petro mostró su indignación por supuesta infiltración de ‘Calarcá’: “El escándalo más grave del Gobierno”

Combate entre el Ejército Nacional y el Clan del Golfo dejó un militar muerto y otro desaparecido en Dabeiba

Alerta por supuesto panfleto de las disidencias amenazando a trabajadores de EPM en Antioquia: “Serán declarados objetivo militar”

Video: disidencias de las Farc negaron su autoría en el secuestro del hijo de Giovanny Ayala y su manager en El Tambo, Cauca

Menores de edad en la guerra, una tendencia “perversa” que se mantiene en Colombia: “Es una demanda y oferta”

ENTRETENIMIENTO

Esta es la millonada que

Esta es la millonada que valdría el set de ollas que ganó Violeta Bergonzi por su triunfo en ‘MasterChef Celebrity’: más de 15 millones de pesos

Tras una semana del secuestro de Miguel Ayala, Giovanny Ayala envió mensaje a los captores: “Que Dios obre en ellos”

La ‘Barbie colombiana’ reveló cómo el ‘bullying’ la transformó por completo: cambió radical de ‘look’, así lucía antes de las cirugías

La victoria de Violeta Bergonzi en ‘MasterChef Celebrity 2025’ generó una avalancha de memes y críticas: “Miss Tamales”

Esta es la historia de Violeta Bergonzi: de modelo y presentadora a ganadora de ‘MasterChef Celebrity’

Deportes

Atlético Nacional estaría cerca de

Atlético Nacional estaría cerca de blindar a nueva promesa del cuadro “Verdolaga” y que la hinchada halaga: “Están a mínimos detalles”

Sebastián Villa quiere volver a la selección Colombia y advierte a Néstor Lorenzo: “No voy a descansar hasta lograrlo”

Néiser Villarreal ya está en Brasil para presentarse en el Cruzeiro y firmar su contrato

Dayro Moreno y su curiosa confesión con respecto al trago: “He tomado unas 3.000″

Colombia ya conquistó su primer título en los Juegos Bolivarianos 2025: así va la cosecha de medallas en Lima